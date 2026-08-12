Mardoqueo Vásquez brilla en la etapa reina y se mete al Top 10 de la Vuelta a Colombia 2026

El ciclista guatemalteco Mardoqueo Vásquez, del Team Hino-One-La Red, terminó entre los 10 primeros este miércoles 12 de agosto en la quinta etapa de la Vuelta a Colombia 2026 y ascendió al octavo puesto de la clasificación general individual.

La jornada, considerada la etapa reina de la competencia, tuvo un recorrido de 184.3 kilómetros entre Ibagué y el Alto El Sifón, con llegada a más de 4,100 metros sobre el nivel del mar. Los corredores afrontaron los últimos 85 kilómetros en ascenso.

Vásquez cruzó la meta entre los 10 primeros y fue el mejor representante de su equipo en la jornada.

El colombiano Diego Camargo, del Team Medellín, ganó la etapa y asumió el liderato general de la competencia. Javier Jamaica, del Nu Colombia, terminó segundo, mientras que Édgar Pinzón, del Team Sistecrédito, completó el podio.

El destacado rendimiento de Mardoqueo Vásquez en la etapa reina de la Vuelta a Colombia 2026 no solo le permitió ascender hasta la octava posición de la clasificación general, sino también convertirse en el nuevo líder de la clasificación de Mejor extranjero, consolidándose como el internacional más destacado de la competencia.

Clasificación general individual

Diego Camargo (Team Medellín) – 21:28:08 Javier Jamaica (Nu Colombia) a 38'' Édgar Pinzón (Team Sistecrédito) a 1'04'' Óscar Garzón (GW Erco) a 2'05'' José Urián (Team Sistecrédito) a 5'37'' Rodrigo Contreras (Nu Colombia) a 5'37'' Daniel Hoyos (GPB) a 5'40'' Mardoqueo Vásquez (Team Hino-One-La Red) a 6'35'' Luis Oses (CEH) a 7'56'' Juan Alba (Nu Colombia) a 8'11''

Vásquez destaca en la montaña

El resultado de la quinta etapa coloca a Mardoqueo Vásquez en el octavo puesto de la clasificación general de la Vuelta a Colombia 2026. Su actuación en el Alto El Sifón le permitió ganar posiciones y mantenerse entre los 10 primeros de la competencia.