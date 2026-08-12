¿Dónde quedó el Xelajú competitivo? Las fallas que lo tienen al borde de la eliminación en la Copa Centroamericana

La derrota de Xelajú MC ante Plaza Amador no solo se explica por el abultado marcador de 5-2. Más allá del resultado, el partido dejó al descubierto problemas que han acompañado al equipo durante esta edición de la Copa Centroamericana 2026 y que ahora lo tienen al borde de una eliminación prematura.

Xelajú, un equipo sin solidez ni respuesta en momentos clave: El conjunto superchivo llegó a Panamá con la necesidad de competir y sumar puntos, pero terminó por confirmar las dudas que ha generado desde el comienzo del torneo.

Aunque el equipo quetzalteco mostró buenos momentos ofensivos y marcó dos goles como visitante, sus errores defensivos volvieron a convertirse en su principal problema.

El conjunto dirigido por Roberto Hernández comenzó con personalidad y se adelantó en el marcador. Sin embargo, fue incapaz de sostener la ventaja. La defensa mostró fragilidad en las coberturas, lentitud para reaccionar y dificultades para controlar los ataques rivales, aspectos que Plaza Amador aprovechó con contundencia.

Un problema defensivo que se repite

La principal falla de los superchivos está en la defensa. Recibir cinco goles en un partido internacional refleja desconcentraciones constantes y falta de coordinación entre sus líneas.

Cada vez que Plaza Amador aceleró el juego encontró espacios. Los defensores de Xelajú sufrieron en los duelos individuales y fueron superados por la velocidad de los atacantes panameños. Además, el equipo mostró poca capacidad para corregir durante el encuentro y permitió que el rival encontrara espacios para llegar al arco.

Los errores ya no parecen casos aislados. Son situaciones repetitivas que han costado puntos y evidencian que el equipo no ha encontrado equilibrio entre ataque y defensa.

Falta de personalidad para controlar los partidos

Otro aspecto preocupante es la falta de control emocional y futbolístico cuando los encuentros atraviesan momentos complicados. Xelajú empató 2-2 al comienzo del segundo tiempo gracias a Diego Casas. En ese instante parecía tener argumentos para competir e incluso buscar la victoria. Sin embargo, en lugar de crecer futbolísticamente, el equipo se desplomó.

Los superchivos perdieron el orden táctico, cedieron espacios y permitieron que Plaza Amador se adueñara del partido. Un equipo con aspiraciones internacionales necesita saber sufrir, controlar los tiempos y manejar la presión. Xelajú careció de esas virtudes.

Muy lejos del equipo subcampeón

La comparación con el Xelajú que alcanzó el subcampeonato bajo la dirección de Amarini Villatoro resulta inevitable.Aquel conjunto se caracterizaba por su intensidad, orden y solidez colectiva. Era un equipo competitivo que imponía condiciones y mantenía una identidad clara en el terreno de juego.

La versión actual al mando de Roberto Hernández luce desdibujada. Carece de la misma agresividad para recuperar la pelota y de la fortaleza defensiva que distinguió al club en el pasado reciente. El equipo parece depender más de acciones individuales que de un funcionamiento colectivo sólido.

La goleada también aumenta la presión sobre el entrenador mexicano. Los resultados y el rendimiento no han estado a la altura de las expectativas de una institución que venía de protagonizar una destacada campaña internacional.

Más allá de los nombres, el principal cuestionamiento recae en el funcionamiento. Xelajú no transmite seguridad, pierde con facilidad la organización táctica y encuentra demasiadas dificultades para competir ante rivales que exigen intensidad y concentración.

Un panorama complicado

Con cero puntos en el Grupo A, Xelajú quedó prácticamente obligado a ganar sus dos partidos restantes ante Luis Ángel Firpo y Diriangén. Además, dependerá de otros resultados para mantener vivas sus aspiraciones.

La clasificación aún es posible matemáticamente, pero la realidad futbolística muestra un escenario distinto. Más que luchar por los cuartos de final, los superchivos afrontan ahora el reto de recuperar su identidad, corregir sus errores y evitar que esta participación internacional termine como un fracaso.

La goleada en Panamá no solo fue una derrota: fue una radiografía de las debilidades que han acompañado a Xelajú durante el torneo. Mientras no corrija sus problemas defensivos, la falta de control de los partidos y la fragilidad mental en los momentos decisivos, será difícil que vuelva a competir al nivel que alguna vez lo llevó a ser protagonista en Centroamérica.