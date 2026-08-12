“No es la cara del Xelajú que intentamos tener”: Aparicio y Jesús López hacen autocrítica tras la goleada ante Plaza Amador

La goleada sufrida por Xelajú MC en la Copa Centroamericana 2026 dejó al conjunto quetzalteco en una situación complicada en el grupo. Los dirigidos por Roberto Hernández cayeron 5-2 ante Plaza Amador en el estadio Rommel Fernández, sumaron su segunda derrota consecutiva en el torneo centroamericano y siguen sin puntos después de dos partidos.

Aunque el cuadro superchivo aún conserva opciones matemáticas de clasificación, su margen de error se redujo. El equipo lanudo ha generado preocupación por su rendimiento defensivo y ha dejado atrás la solidez que lo caracterizó en competencias internacionales recientes. Ante Plaza Amador, los espacios concedidos y las constantes desatenciones fueron aprovechados por el conjunto panameño, que castigó los errores para conseguir la victoria.

El encuentro comenzó de manera favorable para los altenses, quienes se adelantaron en el marcador. La reacción de los locales llegó minutos después y remontaron el resultado. En la segunda mitad, Xelajú consiguió el empate momentáneo, pero después sufrió un desplome en su funcionamiento. Plaza Amador tomó el control del partido y anotó tres goles más para completar la goleada 5-2.

Luego del partido, dos de los líderes del plantel de Xelajú MC hablaron en zona mixta, donde reconocieron los errores cometidos y realizaron una profunda autocrítica tras la goleada recibida en Panamá.

Jesús López: "No podemos quedar así de mal parados"

El mediocampista Jesús López lamentó los errores cometidos por el equipo y destacó que las desatenciones fueron determinantes en el resultado.

“Es difícil. Aquí estamos, no nos escondemos. Siento que son errores muy puntuales que cometemos y con la gran calidad individual que tiene el otro equipo no podemos quedar así de mal parados. Siento que en el primer tiempo teníamos que estar mejor posicionados, ya teníamos el resultado que queríamos, pero en cinco minutos nos hacen dos goles. Ya en el segundo tiempo quedamos muy descompuestos”. expreso López.

Jorge Aparicio: "No es la cara del Xelajú que intentamos tener"

Jorge Aparicio señaló que el orden defensivo, una de las principales fortalezas del club, estuvo ausente durante el encuentro frente a Plaza Amador.

“Siempre tenemos que priorizar el orden. El Xelajú que tuvo éxito fue porque defendía muy bien. Creo que nuestro bloque era muy intenso y ordenado, siempre con recorridos intensos y con la ayuda constante del compañero. Hoy no fue así. Dejamos mucho campo abierto a los jugadores de Plaza, que son futbolistas veloces y que toman muy buenas decisiones. Nos vamos con un marcador muy abultado que preocupa en lo interno. No es la cara del Xelajú que intentamos tener”. indicio Aparicio.

Xelajú MC deberá reaccionar si quiere mantenerse con vida en la Copa Centroamericana 2026. Con dos derrotas en dos partidos y sin puntos, los quetzaltecos están obligados a sumar en sus próximos encuentros para conservar sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.