Comunicaciones vuelve a caer: Guastatoya agrava la crisis crema y suma seis partidos sin ganar

Comunicaciones volvió a quedar en deuda y confirmó que el cambio de entrenador todavía no logra transformar la realidad de un equipo que sigue sin carburar. Los cremas cayeron este viernes 18 de septiembre 1-2 ante Guastatoya en el inicio de la décima jornada del Apertura 2026, en una noche gris en el Cementos Progreso.

Después de que Roberto Montoya asegurara que el plantel comenzaba a entender su filosofía de juego, Comunicaciones mostró precisamente lo contrario: un conjunto desconectado, sin claridad, con escasas ideas ofensivas y demasiadas facilidades en defensa. Guastatoya, sin necesitar una actuación brillante, encontró lo suficiente para llevarse tres puntos de oro.

La derrota profundiza la crisis crema: son seis partidos consecutivos sin ganar y tres derrotas seguidas como local. Comunicaciones seguirá hundido en las últimas posiciones con ocho puntos, mientras Guastatoya se mantiene en la parte alta con 19.

En el primer tiempo, los albos tuvieron mayor posesión, pero fueron incapaces de convertir ese dominio en peligro real. Anderson Ortiz desperdició una ocasión clara, mientras Dewinder Bradley también tomó una mala decisión en otra llegada. Del otro lado, Víctor Ávalos obligó a Fredy Pérez a intervenir antes del descanso.

El panorama cambió en el complemento. Al 50, Emanuel Yori ganó un cabezazo dentro del área y dejó el balón servido para que José Almanza abriera el marcador. Apenas dos minutos después, el mismo Almanza volvió a aparecer para firmar el 0-2 con un remate de primera intención y sentenciar prácticamente el partido.

Montoya intentó reaccionar con los ingresos de William Duarte, Brayam Castañeda, Jonathan Moncada y Kevin Grijalva, pero las modificaciones tampoco cambiaron el rostro de un equipo sin respuestas.

Sobre el final del juego, Karel Espino marcó el descuento crema, pero el tiempo ya no les alcanzó.

El resultado, además, vuelve a recordar el golpe del Clausura 2025, cuando Guastatoya derrotó 3-1 a los albos. Hoy, el problema crema ya no parece ser solamente de resultados: el futbol también sigue sin aparecer. Y aumenta la presión sobre Montoya, obligado a encontrar soluciones antes de que la distancia en la tabla crezca.