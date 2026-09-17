Selección de Guatemala: Luis Fernando Tena define a sus convocados para enfrentar a Jamaica en la primera jornada de la Liga de Naciones Concacaf

La Selección Nacional de Guatemala trabaja a marcha forzada de cara a su debut en la Liga de Naciones de Concacaf, programado para el próximo 25 de septiembre frente a Jamaica, en Kingston.

A falta de ocho días para el primer compromiso oficial, el técnico Luis Fernando Tena apenas solo ha trabajado cuatro jornadas de entrenamiento con los seleccionados, en un proceso que busca dejar atrás el complicado momento que atravesó la Bicolor tras quedar fuera del Mundial 2026 y comenzar el año con una seguidilla de resultados adversos.

El tiempo apremia y el cuerpo técnico deberá aprovechar cada sesión disponible para preparar el encuentro ante los jamaicanos, un rival al que Guatemala nunca ha podido derrotar como visitante. El objetivo será comenzar con el pie derecho un torneo que representa una nueva oportunidad para la Azul y Blanco.

Mientras se acerca el momento del viaje hacia suelo caribeño, la Federación Nacional de Futbol de Guatemala publicó en sus redes sociales la nómina oficial para el compromiso contra Jamaica.

La lista sufrió pocos cambios respecto de la primera convocatoria realizada por Tena. Inicialmente fueron llamados 24 futbolistas, pero la negativa de Arquímides Ordóñez de incorporarse al combinado nacional, debido a una supuesta lesión en el tobillo, dejó finalmente a 23 jugadores disponibles para el viaje a Kingston.

Este mismo grupo apunta a ser la base para el segundo compromiso de la competencia, frente a El Salvador, aunque dependerá de la planificación del cuerpo técnico y de la evolución de los jugadores.

Entre los nombres que destacan en la convocatoria aparecen los regresos de Jorge Aparicio, Allen Yanes y Kevin Ruiz, mientras que la principal novedad es el primer llamado del defensor lateral César Calderón.

Con el debut cada vez más cerca, Guatemala afronta los últimos días de preparación con poco margen de maniobra y la necesidad de convertir el trabajo acumulado en una actuación que le permita comenzar con una victoria histórica ante Jamaica.

Los convocados