La cima se disputa en la Primera División: así se jugará la undécima jornada

La Liga Primera División llega a su undécima jornada con una intensa lucha por la parte alta de los grupos A y B, mientras varios equipos afrontan una fecha determinante con la necesidad de sumar para escalar posiciones y alejarse de los últimos lugares de la clasificación.

La jornada presenta duelos atractivos y enfrentamientos directos entre equipos que buscan mantenerse en la pelea por los primeros puestos. En el Grupo A, la lucha está especialmente cerrada entre los representativos de Huehuetenango, mientras que, en el Grupo B, Atlético Mictlán intentará mantener su condición de único invicto entre los 20 participantes.

Grupo A: pelea cerrada en la cima

En el Grupo A, Huehuetecos y Aguacatán protagonizan una pelea pareja por el liderato. Huehuetecos suma 21 puntos, mientras que Aguacatán marcha segundo con 20, por lo que ambos deberán mantener el paso para evitar que sus perseguidores recorten distancias.

Huehuetecos afrontará una complicada visita este sábado 19 de septiembre, cuando se mida a Gomerano a partir de las 19 horas. El conjunto escuintleco buscará aprovechar su condición de local para conseguir una victoria que le permita escalar posiciones.

Gomerano actualmente ocupa el octavo puesto con 11 puntos, por lo que también llega con la necesidad de sumar para mejorar su situación en la clasificación.

Por su parte, Aguacatán tendrá otro de los partidos importantes de la fecha. El conjunto huehueteco viajará al estadio El Morón para visitar a Deportivo Iztapa el domingo 20 de septiembre.

Será un duelo directo por la parte alta, ya que los Peces Vela ocupan actualmente la cuarta posición con 18 puntos. Una victoria de Iztapa le permitiría acercarse a los dos primeros puestos y meter presión en la lucha por la cima.

En otro de los compromisos del grupo, Amatitlán, que ocupa el último lugar, regresará a casa con la motivación de haber conseguido su segunda victoria del campeonato.

Ahora, en el estadio Guillermo Slowing, buscará repetir la fórmula y conseguir su tercer triunfo cuando reciba a Juventud Copalera. Para el conjunto local, sumar nuevamente será importante en su intento por abandonar la parte baja.

Derbi de Jutiapa, uno de los duelos destacados

En el Grupo B, todas las miradas estarán puestas en el derbi jutiapaneco entre Atlético Mictlán y Deportivo Achuapa.

Los Conejos llegan como líderes con 26 puntos y, además, tienen un dato que los distingue del resto de los participantes: son el único equipo invicto de los 20 que compiten en la Primera División.

Su próximo rival será Achuapa, que ocupa la octava posición con 13 unidades y tendrá la oportunidad de protagonizar uno de los grandes resultados de la jornada.

Los Cebolleros buscarán acabar con el invicto de Mictlán y conseguir tres puntos que les permitan dar un salto en la clasificación. El reto será complicado, pero el duelo también representa una oportunidad para que Achuapa recorte distancias y mejore su posición.

Mictlán, mientras tanto, intentará mantener el paso firme en la cima y prolongar su condición de invicto.

El principal perseguidor de los Conejos es Sacachispas, que ocupa la segunda posición con 22 puntos. El equipo chiquimulteco tendrá una prueba en Petén, donde enfrentará a San Benito, conjunto que llega en pleno ascenso.

Sacachispas buscará aprovechar la jornada para mantener la presión sobre el líder, aunque tendrá enfrente a un rival que intentará hacer valer su buen momento para seguir escalando posiciones.

Champ’s busca su primera victoria

La lucha también se mantiene en la parte baja del Grupo B. Champ’s, único equipo que todavía no ha conseguido ganar en el torneo, tendrá una nueva oportunidad para terminar con esa mala racha.

El conjunto afrontará una visita a Sayaxché, donde buscará conseguir finalmente su primer triunfo y comenzar a recuperar terreno en la clasificación.

Con la cima en disputa y varios equipos necesitados de puntos para mejorar su posición, la undécima jornada de la Liga Primera División promete una fecha con duelos directos, presión en los primeros lugares y una intensa lucha por abandonar la zona baja.

Así se jugará la Jornada 11

Sábado 19 de septiembre

AFF Guatemala vs. Chiquimulilla - 15 horas

Gomerano vs. Huehuetecos - 19 horas

Nva. Santa Rosa vs. Fraijanes FC - 19 horas

San Benito - Sacachispas - 19 horas

Quiché FC vs. Santa Lucía - 20 horas

Domingo, 20 de septiembre