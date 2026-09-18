Comunicaciones vs. Guastatoya: Roberto Montoya busca su primer triunfo en el Apertura 2026

La décima jornada del torneo Apertura arranca este viernes 17 de septiembre en el estadio Cementos Progreso, cuando Comunicaciones reciba a Deportivo Guastatoya, en un duelo que pondrá a prueba qué tanto ha mejorado el equipo blanco desde la llegada de Roberto Montoya, frente a uno de los equipos mejor ubicados en la clasificación.



Será el duelo entre el décimo y el cuarto lugar. Montoya ya no tiene margen de error y, en su tercer juego al frente de los albos, está obligado a ganar su primer partido y romper una racha de cinco encuentros sin victoria.



El técnico mexicano debutó en la octava fecha con una derrota frente a Marquense y recientemente consiguió un empate de visita contra Cobán Imperial, por lo que hoy la afición espera un triunfo.



“Los jugadores van tomando nuestra idea de juego y han venido mejorando. Poco a poco, va entendiendo lo que pretendemos. Les hemos dado referencia de nuestro modelo de juego y cuál es la intención que pretendemos. El grupo está muy receptivo y listo para el siguiente partido”, destacó Montoya, quien tendrá que hacerlo notar en la cancha.



Por su parte, Guastatoya, que está en plena pelea por el liderato, buscará su tercera victoria fuera del nido pechoamarillo y así no perderles la huella a los punteros.



Juego reprogramado



Esta fecha estará incompleta, ya que de los habituales seis juegos solo cinco se llevarán a cabo. El partido entre los punteros Antigua GFC y Municipal fue reprogramado para el 8 de octubre, a solicitud de la dirigencia escarlata, debido a que los dos equipos son los que más jugadores aportan en estos momentos a la Selección Nacional de Guatemala, que se prepara para iniciar su participación en la Liga de Naciones de la Concacaf.



El resto de los juegos se llevarán a cabo con normalidad. Resaltan las difíciles pruebas para los coleros: Cobán Imperial visitará a San Pedro y Suchitepéquez recibirá a Xelajú MC en el conocido clásico del suroccidente.