Comunicaciones vs. Guastatoya: Roberto Montoya busca su primer triunfo en el Apertura 2026

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Comunicaciones vs. Guastatoya: Roberto Montoya busca su primer triunfo en el Apertura 2026

Comunicaciones enfrenta a uno de los equipos mejor ubicados del torneo con la obligación de ganar y dejar atrás una racha de cinco partidos sin victoria.


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Roberto Montoya y Agustín Herrera esperan enderezar el rumbo de Comunicaciones para que salga de su mala racha. (Foto Prensa Libre: Comunicaciones).

La décima jornada del torneo Apertura arranca este viernes 17 de septiembre en el estadio Cementos Progreso, cuando Comunicaciones reciba a Deportivo Guastatoya, en un duelo que pondrá a prueba qué tanto ha mejorado el equipo blanco desde la llegada de Roberto Montoya, frente a uno de los equipos mejor ubicados en la clasificación.


Será el duelo entre el décimo y el cuarto lugar. Montoya ya no tiene margen de error y, en su tercer juego al frente de los albos, está obligado a ganar su primer partido y romper una racha de cinco encuentros sin victoria.


El técnico mexicano debutó en la octava fecha con una derrota frente a Marquense y recientemente consiguió un empate de visita contra Cobán Imperial, por lo que hoy la afición espera un triunfo.


“Los jugadores van tomando nuestra idea de juego y han venido mejorando. Poco a poco, va entendiendo lo que pretendemos. Les hemos dado referencia de nuestro modelo de juego y cuál es la intención que pretendemos. El grupo está muy receptivo y listo para el siguiente partido”, destacó Montoya, quien tendrá que hacerlo notar en la cancha.

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Por su parte, Guastatoya, que está en plena pelea por el liderato, buscará su tercera victoria fuera del nido pechoamarillo y así no perderles la huella a los punteros.


Juego reprogramado


Esta fecha estará incompleta, ya que de los habituales seis juegos solo cinco se llevarán a cabo. El partido entre los punteros Antigua GFC y Municipal fue reprogramado para el 8 de octubre, a solicitud de la dirigencia escarlata, debido a que los dos equipos son los que más jugadores aportan en estos momentos a la Selección Nacional de Guatemala, que se prepara para iniciar su participación en la Liga de Naciones de la Concacaf.


El resto de los juegos se llevarán a cabo con normalidad. Resaltan las difíciles pruebas para los coleros: Cobán Imperial visitará a San Pedro y Suchitepéquez recibirá a Xelajú MC en el conocido clásico del suroccidente.

ESCRITO POR:

Douglas Suruy

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con 14 años de experiencia. Reconocido por coberturas como el Mundial de Rusia 2018 y Colombia 2011 (Sub20).

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