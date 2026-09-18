Cartaginés de Amarini Villatoro se cruza con otro gigante centroamericano por el pase a la final de la Copa Centroamericana

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Cartaginés de Amarini Villatoro se cruza con otro gigante centroamericano por el pase a la final de la Copa Centroamericana

El equipo costarricense dejó atrás al Saprissa y ahora enfrentará a un histórico del futbol hondureño por un lugar en la final.

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El técnico guatemalteco logró clasificar con el Cartaginés de Costa Rica a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy Franco).

Amarini Villatoro afrontará con Cartaginés al Olimpia en las semifinales de la Copa Centroamericana. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy Franco).

El Cartaginés de Amarini Villatoro ya conoce el camino que deberá superar para alcanzar la final de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026.

El conjunto costarricense se enfrentará al Olimpia de Honduras en las semifinales del torneo regional.

La serie comenzará en Costa Rica y tendrá su desenlace en Honduras. Los partidos de ida están programados entre el 20 y el 22 de octubre.

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Los encuentros de vuelta se disputarán entre el 27 y el 29 de octubre, de acuerdo con el calendario de Concacaf.

Cartaginés llega a esta instancia después de eliminar al Saprissa con un marcador global de 5-4.

El equipo dirigido por Villatoro ganó 3-2 el partido de vuelta, disputado en el Estadio José Rafael Fello Meza, y consiguió por primera vez en su historia avanzar a las semifinales de la Copa Centroamericana.

En la otra semifinal se enfrentarán Liga Deportiva Alajuelense y Motagua, por lo que Costa Rica y Honduras tendrán dos representantes en la ronda de los cuatro mejores.

Motagua disputará como local el partido de ida, mientras que Alajuelense cerrará la serie en Costa Rica.

La clasificación también le aseguró al Cartaginés un boleto para la Copa de Campeones de la Concacaf 2027, al igual que a los otros tres semifinalistas.

En total, los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In obtendrán un lugar en el torneo continental.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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