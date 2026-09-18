El sello de Amarini Villatoro: una historia de títulos, retos y triunfos entre Guatemala y Costa Rica

La clasificación de Cartaginés a las semifinales de la Copa Centroamericana tiene un significado especial para Amarini Villatoro. El técnico guatemalteco volvió a Costa Rica en el 2026 y, en pocos meses, llevó al conjunto brumoso a una de las instancias más importantes de su historia.

Detrás del resultado está una carrera que comenzó en las categorías menores, pasó por varios clubes de Guatemala, tuvo una primera experiencia en el futbol costarricense y alcanzó su consolidación con cuatro títulos de la Liga Nacional.

“Cómo hemos picado piedra”, resume Villatoro al hablar de un recorrido que comenzó cuando decidió dejar los estudios de Derecho para dedicarse al futbol.

En el torneo regional, Cartaginés terminó en el primer lugar del Grupo D, el mismo que compartió con Municipal. En la ida de los cuartos de final empató 2-2 y llegó a la vuelta contra Saprissa con el objetivo de clasificarse entre los cuatro mejores de Centroamérica.

Para Villatoro, la perseverancia y la resiliencia fueron claves para conseguir el boleto a las semifinales, pues el equipo estuvo contra las cuerdas en dos momentos de la serie.

El entrenador reconoció que el combinado no tuvo su mejor partido y que tampoco acertó completamente en la lectura durante la primera parte. Sin embargo, destacó la capacidad de sus jugadores para mantenerse en el partido y aprovechar los últimos minutos.

“Demostramos jerarquía, demostrando algo que deben tener los equipos protagonistas, y es ‘aura’, y creo que hoy está de nuestro lado”, expresó Villatoro, quien también insistió en que la historia y el nombre de un club no determinan el resultado de un partido.

Para el técnico, Cartaginés todavía está en un proceso de maduración, pues algunos de sus futbolistas tienen 20 o 21 años y cuentan con poca experiencia en partidos internacionales de alta exigencia.

También destacó el trabajo del preparador físico guatemalteco Leopoldo Posadas, a quien llamó “Mr. Copa Centroamericana” por su recorrido en ese torneo y por la administración de las cargas físicas del plantel.

Camino de Amarini

La historia de Villatoro como entrenador empezó como un pasatiempo, pero todo cambió en el 2006, cuando tomó la decisión de dejar la carrera de Derecho para dedicarse al futbol.

Su búsqueda de formación lo llevó a Costa Rica, donde trabajó junto al fallecido técnico Johnny Chávez en Pérez Zeledón. Después dirigió en Guatemala a clubes como Potros del Tecnológico de Cobán, Sayaxché, Carchá, Cobán Imperial y Jocotán.

En Guastatoya acompañó inicialmente a Ariel Sena como asistente y posteriormente asumió como entrenador. Allí consiguió sus primeros dos títulos de Liga Nacional: el Clausura 2018 y el Apertura 2018, con los que convirtió al conjunto pechoamarillo en bicampeón.

Su siguiente gran etapa llegó con Xelajú. Villatoro asumió el cargo en mayo del 2022 y condujo al equipo a los títulos del Clausura 2023 y Apertura 2024.

En el 2025, el conjunto altense alcanzó la final de la Copa Centroamericana y terminó como subcampeón regional. Al finalizar ese ciclo, Villatoro dejó el club y regresó a Costa Rica para dirigir a Cartaginés.

Ahora, con Cartaginés, afronta otro capítulo de una carrera que apunta alto. La clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana es un nuevo paso en un proceso que todavía considera en construcción.