Leo Messi compra un equipo de futbol en España: ¿de cuál se trata y cómo es su nuevo proyecto?

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Leo Messi compra un equipo de futbol en España: ¿de cuál se trata y cómo es su nuevo proyecto?

El astro argentino da un nuevo paso fuera de las canchas y asume el control de un club que acaba de iniciar una nueva etapa

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WASHINGTON (United States), 05/03/2026.- Inter Miami captain Lionel Messi (C) looks on during an event honoring 2025 MLS Cup champions Inter Miami CF in the East Room of the White House in Washington, DC, USA, 05 March 2026. EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Leo Messi, futbolista argentino y campeón del mundo, se convierte en el nuevo propietario del Eldense, equipo de la Segunda División de España. (Foto Prensa Libre: EFE)

Leo Messi se convirtió en el nuevo propietario del Eldense, equipo que compite en LaLiga Hypermotion, la Segunda División del futbol profesional de España.

Carolina Holguín, quien dejó la presidencia del club, confirmó la operación en un comunicado en el que aseguró que el equipo inicia una nueva etapa de la mano del futbolista argentino.

“Lo dejo en las mejores manos”, afirmó la directiva colombiana, quien pidió al campeón del mundo con Argentina en Catar 2022 que cuide y respete lo que el Eldense significa para su afición.

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“El Eldense comienza una nueva etapa de la mano de Lionel Messi, para mí, la mayor leyenda viva del futbol mundial. Poder entregarle hoy el testigo de este club es un orgullo enorme”, señaló.

Holguín recordó que el Eldense cumple 105 años de historia y dirigió una petición a Messi: “Cuídalo, respeta lo que significa para su gente y, sobre todo, trae grandes sueños a Elda. Estoy segura de que lo que viene puede ser extraordinario”.

La expresidenta también hizo un balance de su año al frente de la institución y destacó los ascensos del equipo femenino, el filial y el primer equipo, que vuelve a competir en LaLiga Hypermotion.

Finalmente, Holguín pidió a la afición que reciba a Messi y le haga sentir desde el primer día “lo que significa el Deportivo Eldense, lo que significa esta afición y lo que significa Elda”.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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