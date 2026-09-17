Amarini encuentra similitudes entre Cartaginés y Xelajú y habla sobre “Mr. Copa Centroamericana”

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Amarini encuentra similitudes entre Cartaginés y Xelajú y habla sobre “Mr. Copa Centroamericana”

El técnico guatemalteco recordó su experiencia con Xelajú y destacó el trabajo del preparador físico Leopoldo Posadas.

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Amarini Villatoro y Leopoldo Posadas durante una práctica del Cartaginés de Costa Rica. (Foto Prensa Libre: Club Sporting Cartaginés)

La clasificación de Cartaginés a las semifinales de la Copa Centroamericana le hizo recordar a Amarini Villatoro su exitoso paso por Xelajú, con el que alcanzó la final del torneo en 2025.

El técnico guatemalteco encuentra coincidencias entre ambos grupos, especialmente por la calidad humana y la capacidad de sus jugadores para afrontar momentos de presión.

“En Xelajú he tenido un gran grupo de jugadores y hoy también lo tengo. Hemos armado un buen grupo de jugadores que, aparte de ser buenos jugadores, son buenas personas, y eso es importante”, señaló Villatoro después de eliminar al Saprissa.

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El entrenador también destacó el trabajo del preparador físico guatemalteco Leopoldo Posadas, a quien bautizó como “Mr. Copa Centroamericana” por su recorrido en el torneo.

Posadas ha formado parte de procesos que alcanzaron las semifinales y finales de la competencia con Antigua GFC, Xelajú y ahora Cartaginés.

“Ese es un mérito de ‘Mr. Copa Centroamericana’, como le digo yo a Leopoldo Posadas, que es el preparador físico guatemalteco”, comentó Villatoro, quien resaltó la manera en que el equipo ha manejado las cargas físicas después de una exigente seguidilla de partidos.

Para Villatoro, la experiencia acumulada por sus jugadores también comienza a marcar diferencias. Cartaginés volverá a disputar las semifinales, mientras el técnico guatemalteco alcanza esta instancia por segundo año consecutivo, después de haber llevado a Xelajú hasta la final en 2025.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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