San Pedro rescata el empate 1-1 ante Cobán y sigue invicto como local en el Apertura 2026

San Pedro mantuvo su invicto como local en el Apertura 2026. Los gallos rescataron un empate 1-1 ante Cobán Imperial en el estadio Municipal Sampedrano en un partido que tuvo expulsiones, polémica arbitral, lluvia y un gol agónico en el tiempo añadido.

El primer tiempo fue intenso pero sin goles. San Pedro generó ocasiones con Sebastián Colón y Yasnier Matos mientras Cobán tuvo su oportunidad más clara al minuto 13 cuando Uri Amaral quedó mano a mano con el portero sin poder concretar.

El partido se complicó para los gallos al minuto 40 cuando Germán Águila recibió la roja directa dejándolos con diez jugadores. Con la superioridad numérica Cobán tomó el control en el segundo tiempo.

Al minuto 59 Janderson Pereira envió un centro preciso a la cabeza de Michael Moreira quien anotó el 1-0 para poner a los príncipes azules arriba en el marcador con todo a su favor.

Gol de Michael Moreira. (Foto Prensa Libre: Cobán Imperial).

Sin embargo Cobán falló el golpe definitivo. Al minuto 90 Brian Calabrese quedó solo frente al portero y falló en lo que fue el error más costoso del partido para los cobaneros que pagaron caro esa imprecisión en el tiempo añadido.

Folleco rescató el punto en el último suspiro

Al minuto 91 Renny Folleco anotó el gol del empate para San Pedro en lo que fue el tanto más importante de la noche. El gol fue revisado por el FVS por un posible fuera de lugar antes de ser convalidado desatando la celebración de los Gallos que mantuvieron su invicto como local.

Cobán también cerró el partido con diez jugadores tras la roja de Yeltsin Delfino Álvarez al minuto 87 por una entrada con fuerza en lo que fue el cierre de una noche muy accidentada para los Príncipes del Norte que se fueron con las manos vacías del estadio Sampedrano.

Con este empate San Pedro suma 18 puntos y sigue como uno de los equipos más sólidos del torneo demostrando carácter al rescatar un punto con diez jugadores en los últimos instantes del partido.

Cobán por su parte deja escapar dos puntos importantes y sigue sin encontrar la regularidad que necesita para escalar posiciones en la tabla del Apertura 2026 en lo que fue una oportunidad perdida para los príncipes azules.