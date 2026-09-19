“No entienden lo que es vestir esa camisola”: Machón y Paredes explotan ante la crisis de Comunicaciones

Martín Machón fue el primero en pronunciarse tras la derrota ante Guastatoya. "Esto no puede seguir así. Es un tema de estructura. Los jugadores no entienden lo que es vestir esa camisola. Terrible lamentable" escribió el exmediocampista.

Juan José Paredes apoyó a Machón y apuntó directamente a la capitanía de Fredy Pérez. "Partido que pongan a Fredy de capitán partido perdido. Está en cremas por esa rosca no por capacidad" afirmó el exportero.

Paredes también cuestionó que los cambios esperados con la llegada de Roberto Montoya y el Agustín Herrera no se hayan producido. "Con la capitanía de Fredy confirman que son más de lo mismo" señaló el exguardameta en sus redes sociales.

Captura Prensa Libre

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"El Clausura no nos lo perdonará"

Paredes lanzó una advertencia clara sobre lo que viene. "Hoy no hay un solo jugador crema que se salve. El Apertura nos lo permite pero el Clausura no nos lo perdonará" escribió el exportero.

"Soy el único que se manifiesta porque antes que una amistad o beneficio económico está el club el escudo" afirmó Paredes dejando claro que su postura responde únicamente a su amor por la institución.

Comunicaciones acumula seis partidos sin ganar y marcha en la parte baja de la tabla con ocho puntos en diez jornadas disputadas del Apertura 2026. La situación obliga a reaccionar antes del cierre de la primera vuelta en lo que podría ser el torneo más complicado de los últimos años para el conjunto albo.