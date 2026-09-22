Confundió a una guatemalteca con un venado y la mató: Cazador queda en libertad tras pagar fianza

Conforme a lo expuesto por el periódico estadounidense The New York Post, en el territorio de los Estados Unidos la temporada de caza de venados cobra cada año víctimas humanas y el caso más reciente ocurrió el 18 de septiembre en Delaware, cuando un hombre de 74 años disparó su rifle contra lo que creyó que era un venado.

Una guatemalteca de 39 años, identificada como Santos Maria Chilel Soto, residente en la ciudad de Georgetown, Delaware, murió después de recibir un disparo de un hombre que, según las autoridades estadounidenses, habría confundido su presencia con la de un venado mientras cazaba en un campo al sur del poblado de Ellendale.

Frente a este escenario, el hombre señalado por el tiroteo en Ellendale, Delaware, fue identificado por las autoridades estadounidenses como Walter Moorhead, de 74 años, residente de Salisbury, Maryland, quien fue detenido y enfrenta un cargo de homicidio involuntario grave, además de otros delitos relacionados con este incidente mortal.

De conformidad con la Policía Estatal de Delaware, el tiroteo ocurrió alrededor de las 19.40 horas del viernes 18 de septiembre, en un terreno cercano al poblado de Ellendale, donde Moorhead se encontraba cazando venados desde un puesto instalado en el campo, ya que los animales son ideales para cacerías en terrenos montañosos.

Guatemalteca muerte tras recibir un disparo mientras caminaba por el campo

De acuerdo con la investigación preliminar de las autoridades de Delaware, la guatemalteca Santos Maria Chilel Soto caminaba por el terreno acompañada de su esposo y sus dos hijos cuando Moorhead habría creído ver un venado. Por consiguiente, el cazador estadounidense de 74 años disparó su rifle y alcanzó a la connacional de 39 años.

Ante esta situación, los agentes de la Policía Estatal de Delaware que llegaron al lugar encontraron a la guatemalteca gravemente herida y le brindaron atención médica de emergencia antes de trasladarla a un hospital. Sin embargo, Santos Maria Chilel murió posteriormente a causa de las lesiones provocadas por el disparo del rifle de Walter.

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Dadas las circunstancias, tras las diligencias, los investigadores determinaron que Moorhead había realizado el disparo que alcanzó a Soto y procedieron a detenerlo; dado que, además del cargo de homicidio involuntario grave, enfrentaba cargos por poner en peligro a otra persona y por posesión de un arma durante la comisión de un delito.

No obstante, aunque Walter Moorhead permanece acusado y las imputaciones en su contra deberán ser demostradas durante el proceso judicial, el cazador estadounidense compareció ante un tribunal de jueces de paz, donde fue procesado y quedó en libertad luego de pagar una fianza en efectivo de US$43 mil (Q328 mil 242).

El cazador dijo que creyó ver un venado

Según Walter Moorhead, se encontraba cazando desde una estructura que permite al cazador permanecer oculto muy cerca del suelo. Por lo tanto, el estadounidense dijo que observó a través de la mira de su rifle lo que creyó que era un animal moviéndose, por lo que tuvo que cambiar su posición y la del arma antes de efectuar el disparo.

Posteriormente, Walter Moorhead, quien presuntamente caza venados para controlar los daños que pueden causar en propiedades agrícolas, encendió una linterna y se dirigió hacia el lugar donde pensaba que había caído el animal. Allí encontró a Santos Maria herida antes de que fuera trasladada a un hospital, donde fue declarada muerta.