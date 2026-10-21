Presupuesto 2027: MEM solicita Q437 millones y diputados cuestionan baja ejecución

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) defendió ante la Comisión de Finanzas del Congreso de la República la asignación de Q437 millones para el ejercicio fiscal 2027, según la propuesta de presupuesto presentada por el Gobierno a ese organismo.

De ese monto, el 68% se destinará al cierre técnico del campo petrolero Xan y al mantenimiento de otros activos petroleros que regresaron a manos del Estado tras el vencimiento del contrato que tenía a cargo la empresa Perenco en agosto del 2025.

Durante las audiencias públicas de la Comisión de Finanzas del Congreso sobre el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 2027, las autoridades del MEM, encabezadas por el ministro Erwin Barrios, explicaron la distribución de los recursos solicitados para el próximo año.

Según lo expuesto, Q298 millones se destinarán a los activos petroleros que regresaron a manos del Estado, distribuidos de la siguiente manera:

Q252.5 millones para el cierre técnico del campo petrolero Xan, ubicado en San Andrés, Petén.

Q36 millones, aproximadamente, para el mantenimiento del Sistema Estacionario de Transporte de Hidrocarburos (SETH), también conocido como oleoducto.

Q9.5 millones para el mantenimiento de la minirrefinería La Libertad.

Los restantes Q139 millones, equivalentes al 32% del presupuesto solicitado, se destinarán al funcionamiento del ministerio, explicaron Barrios y Lesli Andrea Yantuche, jefa de la Unidad de Administración Financiera del MEM.

Este último monto representa un incremento aproximado de Q23 millones respecto de los Q116.5 millones asignados para el funcionamiento de la institución en el 2026.

Activos petroleros: montos y licitaciones

Para el cierre técnico del campo Xan se necesitarán alrededor de Q376 millones, según expusieron ambos funcionarios.

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Las autoridades explicaron que fue necesario readecuar las solicitudes de fondos anuales, debido a que durante el 2026 no se han podido ejecutar los recursos previstos para ese proceso.

Esto se debe a que durante el año se trabajó en la elaboración de las bases de licitación pública para contratar a la empresa que tendrá a su cargo el cierre, desmantelamiento y abandono (CDA) del campo petrolero. La licitación fue lanzada el pasado 12 de octubre.

Para el 2027, el MEM solicita Q252.5 millones, que representan aproximadamente el 67% del total requerido para el cierre técnico.

En tanto, para el 2028 se necesitarán alrededor de Q106 millones, equivalentes al 28% del gasto previsto, mientras que para el 2029 se proyectan unos Q18 millones, que representan el 5%.

Presupuesto del 2026 y ejecución

Durante la audiencia, diputados de la Comisión de Finanzas, entre ellos su presidente, Willy Ralda, así como Víctor Bonilla, Lourdes Teresita de León y Jorge Mario Villagrán, cuestionaron a las autoridades del MEM sobre diversos aspectos, principalmente la baja ejecución presupuestaria durante el 2026 y las razones para solicitar un incremento de recursos.

El ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, (tercero de izquierda a derecha) presentó el presupuesto de la cartera para el 2027 en la Comisión de Finanzas del Congreso, acompañado de Lesli Yantuche, jefa de la Unidad de Administración Financiera del MEM, y el viceministro de Minería e Hidrocarburos, Guillermo Xoy. (Foto, Prensa Libre: @MEMGuatemala).

Yantuche explicó que el presupuesto del MEM para el 2026 ascendió a Q2 mil 264.9 millones, debido a asignaciones extraordinarias, y está integrado por tres componentes.

El primero corresponde a Q116.5 millones para el funcionamiento de la institución, con una ejecución del 57.95% al 30 de septiembre.

El segundo consiste en una ampliación presupuestaria de Q148.4 millones para el cierre técnico del campo Xan, de la cual se había ejecutado el 0.4%, principalmente en el mantenimiento de los activos petroleros.

El tercer componente corresponde a los Q2 mil millones asignados para el apoyo temporal a los consumidores ante el alza de los combustibles. De esos recursos se ejecutó el 97%, equivalente a Q1 mil 932 millones, por lo que quedaron pendientes Q68 millones.

Este subsidio estuvo vigente del 28 de abril al 2 de julio del 2026 y consistió en aportes de Q5 por galón de gasolina y Q8 por galón de diésel.

Por otra parte, Barrios informó que se tiene previsto lanzar la próxima semana la licitación pública para la operación y el mantenimiento del oleoducto. Posteriormente, se convocará otra licitación para el mantenimiento de la minirrefinería La Libertad.

Según las proyecciones del MEM, la ejecución de los Q116.5 millones asignados para el funcionamiento de la institución podría alcanzar el 80% al cierre del 2026.

Ante los cuestionamientos de los diputados por la baja ejecución presupuestaria, Yantuche explicó que se encuentran en proceso de adquisición cinco equipos mediante cuatro cotizaciones y una licitación.

Seguidamente, Erwin Barrios, ministro de Energía y Minas @MEMguatemala, dio detalles de la ejecución presupuestaria de la entidad, resultados institucionales y la distribución de acciones según programas sustantivos y de apoyo. Asimismo, Miriam Roquel, ministra de Trabajo y Previsión Social @MINTRABAJOGuate, realizó su exposición en cuanto a la labor de la institución y los fondos necesarios para el siguiente ejercicio fiscal. — Congreso Guatemala (@CongresoGuate) October 21, 2026

Las cotizaciones incluyen tres cromatógrafos y un analizador de azufre, mientras que la licitación corresponde a un espectrofotómetro.

Algunos de estos equipos, cuyo costo conjunto ronda los Q5 millones, se encuentran en proceso de recepción, por lo que se espera avanzar en la ejecución presupuestaria durante los meses restantes del año.

Sin embargo, las autoridades aclararon que, aunque se logre adjudicar las adquisiciones durante el 2026, existe la posibilidad de que los equipos no sean recibidos antes de finalizar el ejercicio fiscal.

En la audiencia también participó el viceministro de Minería e Hidrocarburos, Guillermo Xoy.