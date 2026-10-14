MEM lanza licitación para el cierre técnico del campo petrolero Xan, en Petén

Los activos del Campo Xan pasaron a cargo del Estado el 13 de agosto del 2025 luego de que se venció el contrato 2-85 que operó la compañía Perenco. La licitación para el cierre técnico fue publicada esta semana por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) en Guatecompras y la recepción de ofertas está prevista para el próximo 23 de noviembre, según el cronograma del evento.

La apertura de ofertas se efectuará ese mismo día después de que concluya la recepción. El plazo para adjudicar el contrato será de seis días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción y apertura de ofertas. De cumplirse el cronograma, la adjudicación podría efectuarse en las primeras semanas de diciembre.

Los servicios que se busca contratar comprenden el proceso de cierre, desmantelamiento y abandono (CDA) del campo petrolero Xan, ubicado en San Andrés, Petén.

Según las bases de licitación, el plazo previsto para ejecutar los trabajos es de tres años, contados a partir del día hábil siguiente a la publicación de la aprobación del contrato en Guatecompras.

¿Cómo se financiará el cierre?

La contratación será financiada con fondos del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado correspondientes a los ejercicios fiscales 2026, 2027 y 2028.

El ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, indicó este miércoles 14 de octubre, que no cuenta con un estimado de la inversión que representará el cierre, pero que se efectuaron proyecciones para poder contar con el presupuesto necesario y que para el 2026 se asignaron Q148.4 millones al MEM para dicho proceso.

La proyección presupuestaria actualizada contempla Q148.4 millones para el 2026 y Q227.2 millones para los dos años restantes, lo que suma Q375.6 millones (alrededor de US$48.1 millones).

El funcionario indicó que espera que los montos necesarios y el plazo estimado de cierre de tres años sean menores.

Las asignaciones anuales podrían variar según la fecha en que se concrete la contratación y comience a correr el plazo de tres años establecido para ejecutar los trabajos.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

El campo Xan dejó de operar el 12 de agosto del 2025, cuando venció el contrato que estaba a cargo de Perenco Guatemala, empresa de capital francés. Tras el vencimiento, los activos regresaron al Estado, que decidió cerrar las instalaciones debido a que se encuentran dentro de un área protegida.

Aunque inicialmente, en el 2025, se había previsto efectuar la contratación mediante un procedimiento de emergencia, con base en la Ley de Hidrocarburos, posteriormente se modificó el proceso y se está haciendo por una licitación pública, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado, ya que habrá desembolsos del presupuesto del Estado.

Barrios explicó que la licitación es pública y abierta, por lo que pueden participar empresas nacionales e internacionales.

Algunas obligaciones y requisitos

De acuerdo con la Ley de Áreas Protegidas, Decreto 4-89, el contratista deberá suscribir un contrato con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), en el que se establecerán las condiciones y normas de operación determinadas mediante un estudio de impacto ambiental. Este instrumento deberá elaborarse conforme a los términos de referencia emitidos por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

La empresa contratada tendrá un plazo máximo de tres meses para presentar al Ministerio de Energía y Minas (MEM) una copia del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental debidamente aprobado, la resolución de aprobación, la licencia ambiental vigente y el contrato suscrito con el Conap.

Además, deberá mantener vigente la licencia ambiental hasta que se apruebe la recepción de los trabajos finalizados.

Cronograma de actividades del contratista

Entre los requisitos establecidos en las bases de licitación se incluye que el contratista deberá presentar un programa de actividades, acompañado de un cronograma de los trabajos que ejecutará durante los 36 meses previstos para el cierre técnico del campo Xan. También deberá detallar los costos asociados a cada actividad, conforme al cronograma establecido.

Trabajos que incluye el cierre técnico del campo Xan

Según las bases de licitación, el proceso de cierre, desmantelamiento y abandono del campo petrolero Xan comprende el taponamiento definitivo de los pozos productores e inyectores, así como los trabajos de remediación ambiental.

También incluye el desmontaje de equipos, la planta de procesamiento, los tanques de almacenamiento, las tuberías, el oleoducto y la infraestructura asociada.

En el área de procesamiento se deberá efectuar el desmantelamiento total de las instalaciones, los equipos y las estructuras, incluidas las líneas y bases de tuberías, los sistemas contra incendios, el cableado eléctrico y las redes de conexión a tierra, entre otros componentes.

Además, se contempla el traslado de los equipos que puedan reutilizarse a sus respectivos destinos, así como el desmontaje de las redes eléctricas y la disposición final de los equipos y materiales que no sean reutilizables.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Los trabajos también incluyen el manejo y la disposición final del agua con inhibidores de corrosión, así como de los residuos y desechos sólidos que contengan trazas de hidrocarburos.

En el área de almacenamiento se deberá efectuar el desmantelamiento de los tanques, la disposición de los materiales y residuos, así como la demolición de los diques de contención.

El proceso también abarcará las áreas de apoyo, entre ellas las instalaciones de generación eléctrica, oficinas administrativas, laboratorio, clínica médica, abastecimiento de combustibles, áreas de carga y descarga de petróleo, talleres, campamento, sistemas auxiliares y bodegas.

¿Qué pasará con la refinería y el oleoducto?

Por aparte, el MEM prepara una licitación para contratar los servicios de mantenimiento y cuidado del Sistema Estacionario de Transporte de Hidrocarburos (SETH), conocido comúnmente como oleoducto. Posteriormente, se efectuará la licitación correspondiente a la refinería La Libertad, informó Barrios.

El funcionario explicó que el cierre técnico del campo Xan se decidió porque las instalaciones se encuentran dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre, que forma parte de la Reserva de la Biosfera Maya.

Sin embargo, aclaró que el oleoducto y la refinería no se encuentran dentro de un área protegida, por lo que no es necesario cerrarlos ni desmantelarlos.