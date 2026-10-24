Congreso podría reelegir a Luis Contreras el martes con una Junta Directiva casi idéntica a la actual

El Congreso podría elegir el próximo martes a su Junta Directiva para el período 2027-2028. El presidente del Legislativo, Luis Contreras, indicó que ya existen acuerdos con distintos bloques, aunque la inclusión de la elección en la agenda de ese día está pendiente de definirse en la sesión de jefes de bloque.

Hasta este 23 de octubre, se promueve a una sola planilla encabezada por el presidente del Congreso, Luis Contreras, quien busca su reelección, e integrada por la mayoría de los bloques que conforman la actual Junta Directiva.

En cuanto a su reelección, Contreras indicó que ya ha tenido varios acercamientos con diferentes bloques legislativos, cuyos integrantes se han mostrado anuentes a su continuidad en el cargo.

“Ahí vamos caminando, he conversado con la mayoría – de bancadas – estamos hablando con ellos y creo que hay una buena recepción de la presidencia y estaremos viendo qué es lo que pasa en este fin de semana”, aseguró.

El presidente del Congreso indicó que, en estos días, previo a la sesión de jefes de bloque que se llevará a cabo el próximo lunes, aún sostendrá reuniones con algunos bloques legislativos para concretar acuerdos que permitan llevar a cabo la elección el martes 27 de octubre.

“Si llegamos a los acuerdos necesarios podría ser el martes, tenemos aún algunas reuniones pendientes, de eso me voy a ocupar estos días para terminar negociaciones o compromisos con diputados para la junta directiva”, afirmó Contreras.

Diputados de otros bloques legislativos han indicado que, efectivamente, la elección de la Junta Directiva se llevaría a cabo el martes, mediante la presentación de una planilla única encabezada por Contreras, que contará con el respaldo de los mismos bloques legislativos que este año integraron la directiva del Congreso.

El diputado Luis Aguirre, jefe del bloque Cabal, confirmó que su bancada estará apoyando la reelección de Contreras y que conservarían los mismos puestos que ocuparon este año en la directiva del Legislativo.

“Así es, la Junta Directiva va a ser casi la misma. Cabal lleva los mismos dos espacios una vicepresidencia y una secretaría. Todavía no se ha definido quiénes son los representantes, eso se decidirá hasta el martes”, confirmó Aguirre.

El diputado Orlando Blanco, del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (Vos), también indicó que, por el momento, solamente se ha propuesto a Luis Contreras como candidato a la presidencia del Legislativo y que la planilla estaría integrada por casi los mismos diputados que conforman la actual Junta Directiva.

“Se reelegiría casi la misma Junta Directiva. Todavía se están negociando los espacios, pero casi todos repiten, por ahora”, afirmó.

“Contreras tiene el respaldo”

A criterio del politólogo Renzo Rosal, la reelección de Luis Contreras en la presidencia del Congreso tiene altas probabilidades de concretarse, quizá con algún cambio menor en la integración de la nueva Junta Directiva, que estaría conformada nuevamente por las mismas fuerzas políticas.

Según Rosal, esta reelección responde a que el Congreso necesitará tener una “estabilidad” para su propia agenda en los próximos meses, principalmente en la elección del presupuesto para el 2027. Según indica, la actual Junta Directiva garantizaría acuerdos políticos, así como el reparto de recursos, que es un elemento central para muchos diputados, especialmente en un año electoral.

“Hay una alta probabilidad para que se reelija la Junta Directiva actual, particularmente el presidente Contreras. Se necesita tener un buen articulador, un buen manejador de los diferentes hilos que hay en el Congreso, no tanto un negociador, pero sí un articulador y creo que Contreras tiene el perfil para ello”, afirma.

Rosal también considera que Luis Contreras cuenta con el respaldo de la mayoría de los diputados, principalmente de los distritales, debido a que él también es diputado por San Marcos, lo que le garantiza el apoyo de esa gran mayoría que integra el Congreso.

“Contreras es precisamente distrital por San Marcos. La mayoría, al menos tres cuartas partes del Congreso son diputados distritales y los distritales tienen intereses muy especiales en sus localidades. Entonces, garantiza esa estabilidad en el Congreso y para efectos de gobernabilidad creo que Contreras es un buen actor en este escenario”, asegura.

Rosal también hace énfasis en que, si bien el Legislativo se encuentra en una etapa estable, “eso no implica que vaya a ser un Congreso que responda a las demandas de los ciudadanos y que apruebe leyes”. También considera que la reelección de Contreras es casi un hecho, ya que en estos momentos la situación crítica no está en el Congreso, sino en el Ejecutivo.

“Hoy la situación crítica se centra mucho en el Ejecutivo, con todo lo que ha pasado con en tema de la seguridad e inseguridad en el país y otros temas que afronta actualmente el ejecutivo. Pero la dinámica en el Congreso, creo yo, que tiene una estabilidad”, concluye el experto.

Elecciones de Junta Directiva en la décima legislatura

Según la confirmación de los diputados, la elección de la nueva Junta Directiva se realizará de nuevo por planilla única, de manera similar a los procesos de los tres años anteriores.

En la elección realizada en noviembre del 2025, la planilla única estuvo encabezada por Luis Contreras y obtuvo el respaldo de 149 diputados. En esa ocasión, solamente cinco diputados, cuatro del bloque Vamos, entre ellos Allan Rodríguez, y la diputada Sandra Jovel, del bloque Valor, votaron en contra de la elección de la planilla encabezada por Contreras.

En la elección de la Junta Directiva 2025-2026, realizada en enero del 2025, 150 diputados eligieron a la planilla única encabezada por Nery Ramos, del partido Azul. En esa ocasión, los tres diputados del bloque Vos, uno de Valor y dos de la UNE votaron en contra.

En el 2024 se dio una situación particular. El 14 de enero, cuando tomó posesión la décima legislatura, el diputado Samuel Pérez, del Movimiento Semilla, fue elegido presidente del Congreso con el apoyo de 92 diputados de los bloques Cabal, Vos, Bien, Viva, Victoria, Winaq-Urng y disidentes de la UNE. Sin embargo, una orden del Juzgado Séptimo de Instancia Penal, emitida en enero de ese año, suspendió provisionalmente al Movimiento Semilla y declaró a sus diputados como independientes, a raíz de una investigación del Ministerio Público (MP).

Derivado de esta situación, el 17 de enero la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió favorablemente dos acciones interpuestas por la diputada Sandra Jovel y la Fundación contra el Terrorismo, en las que indicaban que la integración y elección de diputados independientes en la Junta Directiva era ilegal, por lo que se ordenó al Congreso anular la elección.

Ante ello, se conformó una nueva planilla única encabezada por Nery Ramos, que fue elegida por 115 diputados integrantes de los mismos bloques que eligieron la planilla encabezada por Samuel Pérez. Mientras que 21 diputados, 18 de Vamos y tres que integraban la alianza Valor-Unionista, votaron en contra.