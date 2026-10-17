Elecciones 2027: Diputados estarían en campaña anticipada al dejar de lado la interpelación al Mides

Los diputados no trabajan los jueves, al menos la mayoría de los 160 congresistas que por su inasistencia bloquean la interpelación contra Abelardo Pinto, ministro de Desarrollo Social, y no avanza.

Las actas de las sesiones plenarias, del 4 de agosto al 13 de octubre, reflejan la inasistencia de los diputados a las plenarias de los jueves, cuando la Junta Directiva programa seguir el juicio político al titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

La interpelación comenzó el 13 de noviembre del año pasado, por solicitud de la diputada Lourdes Teresita de León, subjefa de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Pero a casi un año, la interpelación parece estar detenida, mientras que la mayoría de los diputados, según analistas, se preocupan más por "llamar la atención" para garantizar otros cuatro años en el Congreso.

En la fallida sesión plenaria del 15 de octubre, de la que todavía no ha sido cargada el acta, la transmisión de las redes sociales del Congreso confirma la constante de cada jueves, una frustrada sesión por la inasistencia de los diputados.

¿Campaña anticipada?

Para Alejandro Solórzano, analista del Observatorio Legislativo, es claro que los diputados están desde ya priorizando sus actividades políticas para llamar la atención de los futuros votantes, y podrían caer en la campaña anticipada.

“Que no celebren plenarias como tal y la inasistencia de los diputados obedece a una falta de intereses en cumplir con el mandato de representar al pueblo, algo por lo que fueron juramentados y es una muestra de la falta de compromiso”, explicó.

TSE advierte por campaña anticipada. Fotografía: Redes Sociales del TSE.

Pero el fondo de ese “desinterés” lo atribuye el analista a las futuras elecciones generales del 2027. “Están correlacionadas las inasistencias con el futuro período electoral, algo que es incongruente para pedir un voto para volver a representar al pueblo cuando no cumplen con esas funciones”, resaltó.

Este fenómeno es cíclico y repetitivo, hizo ver Solórzano, ya que cada vez que se avecina un evento electoral los diputados reducen su productividad y obligaciones.

“Ha sido una legislatura ineficiente en muchos aspectos, ignorando solicitudes de diferentes ciudadanos, también dejan por un lado temas, no responden a las problemáticas nacionales”, indicó.

Promocionan su imagen

Para Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), también es evidente cómo algunos diputados hacen campaña anticipada, al dejar de lado la interpelación y otros temas.

Incluso, aseguró, que esta práctica está siendo disfrazada por medio de procesos de fiscalización, junto a una inusual cantidad de convocatorias de prensa para presentar nuevas iniciativas de ley.

“Algunos utilizan mucho la fiscalización para promoverse en redes, para algo que yo creería que es una campaña anticipada, se busca posicionar a un diputado”, advirtió el analista.

Quezada añadió que una cifra que suele ser interesante en la época de campaña es la cantidad de iniciativas que un diputado presentó en sus años de ejercicio, por lo cree que algunos buscan aumentar esas cifras a escasos meses de la convocatoria a elecciones.

“Hay quienes llevan el recuento de cuántas iniciativas han presentado, posiblemente quieren puntear mejor, pero si uno revisa la calidad de esas iniciativas, es solo para tener un buen número, pero posiblemente con muy baja calidad”, concluyó.