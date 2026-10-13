Nuevo contralor ofrece imparcialidad con finiquitos y buscará duplicar auditores

Diputados oficialistas y de oposición apoyaron el nombramiento de Elfego Castañón como nuevo contralor general de Cuentas, mandato de cuatro años que comienza este martes 13 de octubre.

El nuevo jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC) fue el actual subcontralor Administrativo y ha sido cuestionado por grupos de observación por una supuesta afinidad con el gobierno de Bernardo Arévalo.

El nuevo contralor es hermano del diputado oficialista Duvalier Castañón, relación familiar que ocasiona duda en grupos de observación, que temen que esto reste rigurosidad a los procesos de fiscalización al gobierno.

Pero el nuevo contralor dijo en una entrevista concedida a Prensa Libre que no se comprometió a nada para su elección, pese a reunir votos oficialistas y de los bloques opositores.

¿Por qué es importante la Contraloría General de Cuentas?

La Contraloría General de Cuentas es uno de los órganos de control constitucional que permite fiscalizar los fondos públicos. Es decir, es literalmente la última barrera que se tiene para verificar que los fondos públicos sean adecuadamente invertidos en la población.

Usted declaró que es un sueño llegar al cargo de contralor. ¿Cuál ha sido su preparación académica y profesional para ocupar este puesto?

Estudié Perito Contador en la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales, posteriormente seguí con la carrera de Contaduría Pública y Auditoría, posteriormente un posgrado en estándares internacionales de auditoría y de contabilidad.

Seguí con una maestría en consultoría tributaria, cursé una maestría en defensa jurídica de auditoría y un posgrado en administración financiera. También cursé un doctorado en administración pública relacionada al buen uso de los fondos en la administración pública.

En el área de mérito académico he dado clases durante ya más de 12 años en distintas universidades del país. Me he dedicado literalmente a investigar lo que es la ciencia económica, el tema de la fiscalización, no solamente a nivel de país, sino a nivel internacional, además de trabajar en la CGC.

Plan de trabajo

¿Cuáles son las prioridades de su plan de trabajo para los próximos cuatro años?

El fortalecimiento de la transparencia, la ética y la rendición de cuentas, ese es uno de los pilares; el segundo pilar sera la profesionalización del auditor gubernamental.

El pilar número tres es la tecnología y la innovación para la fiscalización; y por último, el fortalecimiento institucional en cuanto a infraestructura y dignificación del recurso humano.

Elfego Castañón fue el subcontralor Administrativo y tiene 13 años dentro de la institución. Fotografía: Contraloría General de Cuentas.

En el Organismo Judicial ya se implementa la Inteligencia Artificial. ¿La Contraloría ya lo implementa o está próxima a hacerlo?

Nosotros, al ser un ente técnico, tenemos que ser responsables en el uso de la tecnología. Dentro de nuestros registros se resguarda mucha información de los empleados a nivel nacional y de las instituciones.

Sí se ha pensado implementar el tema de inteligencia artificial pero de manera controlada, para que en ningún momento vayamos a perder nuestra objetividad, nuestra independencia y por supuesto, la transparencia en nuestros procesos.

Grupos de observación creen que algo que pesa en muchas instituciones, incluida la CGC, es la desconfianza social. ¿A qué cree que se deba que muchos desconfíen de las instituciones públicas’

Muchas veces está relacionado con la discrecionalidad en sus actuaciones, pero nosotros lo hemos ido fortaleciendo a través de capacitaciones fuertes, contundentes hacia los auditores y también dotando de tecnología.

Actualmente los auditores son más analistas de datos numéricos para que puedan emitir sus dictámenes de la mejor manera, de manera independiente, de manera responsable.

Independencia

Fue electo casi de forma unánime, con 154 votos a favor, de 155 diputados marcados. ¿Cómo fue el momento en que vio la cantidad de votos para su elección?

En primera no me sorprendió, y no me sorprendió porque tuve la oportunidad de visitar a diputado por diputado en cada una de sus oficinas, tuve la oportunidad de plantearles a uno por uno mi plan de trabajo.

En algunos casos también lo hice en reunión de bancada, donde nosotros como candidatos podíamos presentar nuestro plan de trabajo, fue un ejercicio que yo valoro y aplaudo.

En mi cas,o yo no solo me quedé con eso, sino fui a buscar a cada uno de los diputados en las distintas oficinas donde se encuentran, esa cercanía les permitió dejar a un lado cualquier duda que pudieran tener sobre mi capacidad, sobre mi idoneidad y sobre todo sobre mi carrera administrativa.

Creo que había dudas sobre eso, pero ya cuando se enteraron de que yo soy un profesional de carrera, dejaron atrás cualquier prejuicio. Muchos en el momento que me entrevistaban de una vez me dijeron "por usted vamos a votar", por eso es que no me sorprendió la votación de ese día.

¿Diputados y bancadas lo cuestionaron por su relación familiar con un diputado oficialista?

Sí, el tema de la relación familiar con un diputado es una mera casualidad, porque mi carrera inició mucho antes de que mi familiar comenzara en el Congreso.

Imagínese, si le digo que ya llevo casi 15 años en la institución y 20 años en la administración pública, y en este caso mi familiar lleva 3 años en el Organismo Legislativo, solo ahí se cae cualquier narrativa.

Mi carrera siempre ha sido dentro de la institución. Yo no tengo bandera política, yo no tengo ninguna inclinación.

El pleno de diputados coincidió en los votos a favor de Castañón como contralor, generando inquietudes entre observadores. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

¿Cómo va a llevar a la práctica la independencia de la CGC?

Tan sencillo como aplicar los procedimientos técnicos de auditoría. Los números no mienten, la auditoría está relacionada con ciencias numéricas que son ciencias exactas, yo no puedo venir y borrar números o cambiarlos.

A través de la tecnología y otra de las garantías que tiene la institución es que los auditores gozan de independencia en sus actuaciones. Por lo mismo, ninguna autoridad de rango, incluso superior, puede hacerlos cambiar en sus decisiones, en sus dictámenes, en sus informes.

Entonces, eso definitivamente a mí no me preocupa porque como le digo, no solo también depende de mí, sino que también depende del personal que está dotado de imparcialidad y de independencia.

Grupos de observación temen que la gestión de la CGC sea afín a grupos políticos. ¿Cómo responde a esos comentarios?

No tengo ningún compromiso con ningún tipo de bancada, con ningún tipo de partido, con ningún tipo de color. Mi compromiso es con el pueblo de Guatemala, mi compromiso es con la Contraloría General de Cuentas en garantizar la independencia.

Yo creo que la clase política lo único que pide es que los procesos sean transparentes, independientes y ágiles también en cuanto a la constancia transitoria de inexistencia, reclamación de cargos, creo que eso es.

Además, que yo soy también un hombre de Estado, un hombre que respeta la Constitución y también conozco los límites que tenemos como institución.

Finiquitos y auditores

Estamos a meses de la convocatoria a elecciones generales 2027, pero en el pasado se señala a la CGC de discrecionalidad el emitir estos documentos. ¿Cómo evitar señalamientos de este tipo en el año electoral?

Los señalamientos tienen que estar fundados en evidencia suficiente y adecuada. En ese sentido, de la Contraloría en el tema de finiquitos no existe discrecionalidad alguna.

Es un proceso totalmente digitalizado, es decir, no interviene la mano del humano, sino ya es un proceso totalmente automático y digitalizado.

La CGC emite la Constancia Transitoria Electrónica de Inexistencia de Reclamación de Cargos, conocida como finiquito, requisito para ocupar determinados cargos públicos. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

Quizás las dudas vienen de lo que pasaba muchos años antes, donde el finiquito tardaba semanas o incluso tal vez podía ser hasta meses sin poderse extender, pero en este caso el proceso está totalmente digitalizado y automatizado.

Ahora bien, si en algún momento el finiquito o el sistema detiene la emisión del mismo, es porque hay una reclamación pendiente que, por supuesto, nosotros, como técnicos en la materia, podemos orientar al usuario, no importando su condición.

Lo podemos orientar en cuanto si es sanción económica para su desvanecimiento, la formulación de cargos. Ahora, cuando se trata de denuncias, ya está fuera de nuestro alcance.

Usted ha formado parte de la Contraloría General de Cuentas por algunos años. ¿Qué ha hecho bien la Contraloría, que debe continuar o incluso mejorar?

Internamente se ha desarrollado una capacitación intensa sobre lo que son estándares nacionales e internacionales de auditoría, se ha fortalecido mucho el tema tecnológico para reducir la discrecionalidad.

Se han ampliado el número de auditores e incluso también se ha creado la opción de tener monitores de fiscalización, para tener presencia en las distintas instituciones del Estado.

La Contraloría con el tiempo se ha ido fortaleciendo especialmente en el tema técnico, en el tema tecnológico y también en el tema de infraestructura, eso es importante para continuar.

En temas de tecnología, recuerdo que un programa que ha dado datos interesantes es Municipio Fiscalizado. ¿Qué herramientas tecnológicas destaca usted en la CGC?

Al programa Municipio Fiscalizado yo le llamaría más “Territorio Fiscalizado” porque ahora ya está a nivel nacional.

Es una herramienta muy importante donde los monitores son controlados de manera localizada por medio de tecnología, por medio de GPS, y los supervisores, los directores tienen un control en línea de dónde se encuentran ubicados los monitores y qué tipo de actividades están realizando.

Todos los reportes son desarrollados por medio de las aplicaciones y eso permite que se pueda verificar si los monitores son productivos o no lo son.

La Contraloría General de Cuentas, a través del programa Municipio Fiscalizado, evidenció que hasta el 20% de servidores públicos no asiste a trabajar a diario; el personal de Salud, es uno de ellos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

De la misma manera “Bitácora Electrónica”, que es un seguimiento constante que se tiene de los proyectos en línea también en tiempo real, para verificar justamente el avance físico de los mismos.

La “Firma Electrónica”. Las notificaciones ya se hacen de manera electrónica, se ha dejado el papel a un lado.

Con el tema del finiquito es totalmente en línea y es una constancia que se extiende literalmente en tiempo récord, porque en algunos casos en el mismo día se ha generado lo que antes demoraba días o semanas.

¿Cuáles son los aspectos que tiene que mejorar la institución?

La CGC es una institución antigua, también es un buen patrón y por lo tanto muchos de los auditores permanecen por largas temporadas dentro de la institución.

Eso significa que nosotros tenemos que ir constantemente buscando la manera de ir actualizándolos en las normativas, en las técnicas, en términos de auditoría y también relacionándolos con el tema de la tecnología.

Las auditorías se hacen totalmente utilizando formatos electrónicos, donde los auditores a veces ya se ven también con esa dificultad por el hecho de que van avanzando en edad.

Nosotros tenemos que fiscalizar todo el presupuesto del Estado, muchas veces tenemos que trabajar con base a muestreos, incluso los equipos de auditoría tienen a veces hasta cinco o seis nombramientos al mismo tiempo.

Estamos sobrecargados y esa es una de las propuestas en mi gestión, que es aumentar la cantidad de auditores porque si no, no podemos cubrir la totalidad de instituciones del Estado.

¿Cuántos auditores tiene la Contraloría y que tanto podría crecer este número?

Actualmente tenemos un aproximado de mil 500 auditores, considero que lo ideal debería ser por lo menos 3 mil auditores para que los mismos tengan presencia en todas las entidades del Estado.

Eso es lo que vamos a buscar en nuestros primeros meses de administración, el poder fortalecer a la institución, contratando más auditores.

Esto implica solicitarle al Congreso pedirle más recursos. ¿Cuánto podrían solicitar?

La próxima semana vamos a ir al Congreso. Ahora mismo estamos haciendo nuestros cálculos, también somos responsables y mesurados en el tema de los presupuestos, entonces lo estamos analizando bien, porque los recursos siempre son limitados y hay que aprovecharlos al máximo.

La CGC analiza cuanto presupuesto solicitar al Congreso para el 2027. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)



¿Ya tendrán en mente cuánto podrían estarle requiriendo a la Comisión de Finanzas?

Todavía no.

¿Ya tiene el proceso de selección de los subcontralores?

Definitivamente tiene que ser un proceso por meritocracia, por la meritocracia es que estoy aquí y también por la meritocracia es que los candidatos a subcontralores van a llegar.

En este caso, la Contraloría General de Cuentas, como le digo, es un ente técnico que tiene más de mil 500 auditores, es decir, hay muchos con capacidades para poder ser tomados en cuenta.

Entonces, yo me estoy tomando el tiempo necesario para analizar cada perfil y que sea eminentemente técnico para que la Contraloría pueda avanzar y pueda ir fortaleciéndose más.

Definitivamente tengo que colocar a alguien ahí en cada posición con experiencia dentro de la institución porque esta es una institución especializada y no cualquier persona puede venir, inclusive de afuera, a ocuparla.

¿Qué legado desea dejar en la CGC y que le dice a la ciudadanía?

Una institución más fortalecida, una institución que genere confianza a los ciudadanos y una institución más cercana a la población. Esa es la visión que tengo para la Contraloría y que estoy seguro de que lo vamos a lograr.