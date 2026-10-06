Congreso elige a Elfego Castañón como contralor general de Cuentas

El pulso por colocar a su favorito en la Contraloría General de Cuentas (CGC) lo ganó el oficialismo, después que el Congreso eligió a Elfego Castañón como futuro Contralor para el periodo 2026-2030.

El pleno del Congreso eligió con el voto a favor de 154 diputados, dando a Castañón el mando de la CGC que cobrará relevancia en los próximos meses por la futura contienda electoral.

La CGC emite los finiquitos, documentos indispensables para la inscripción de candidatos ante el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), mando que ahora quedará en manos del nuevo Contralor.

Castañón es el actual Subcontralor Administrativo y es hermano del diputado oficialista Duvalier Castañón, y desde el próximo 13 de octubre tendrá la jefatura de la CGC a escasos meses del nuevo periodo electoral.

Los acuerdos para ocupar la dirección de la CGC se intensificaron en las últimas semanas, teniendo como punto de acuerdos la distribución de recursos del proyecto de presupuesto nacional 2027.

Eso según fuentes legislativas que prefieren no ser citadas y la lectura de grupos de observación, que temen que por intereses económicos se esté concretando el mando de la CGC para los próximo cuatro años.

Castañón recibió el apoyo de 154 diputado en la votación. Fotografía: Contraloría General de Cuentas.

La semana pasada la oposición tenía la ventaja y, según fuentes, tenían más de un centenar de diputados dispuestos para votar por Giovanni Castellanos, el actual Subcontralor de Calidad del Gasto.

Pero un mensaje en la red social de la Embajada de los Estados Unidos que pidió que la elección de Contralor fuera alejada de grupos del narcotráfico, hizo que diputados reconsideraran su decisión dando ventaja a Castañón.

Alianza x las Reformas pide a diputados nombrar un Contralor independiente en el marco del proceso electoral 2027; por el buen cuidado de los recursos públicos; y rechaza cualquier negociación "espuria" que se pudo dar en el @CongresoGuate para definir al Contralor del 2026-2030. https://t.co/AQIgMo6Mpu — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) October 6, 2026

“Un sueño hecho realidad”

El Congreso contabilizó para la elección 154 votos a favor y uno en contra, siendo este el del diputado Duvalier Castañón, que a decir del contralor electo es un mensaje claro de independencia.

Elfego Castañón rindió juramento este mismo martes, quedando solo pendiente que el periodo de Frank Bode concluya en la CGC el próximo 12 de octubre.

Castañón dijo que con este nombramiento cumple una meta, “es un sueño hecho realidad, ese es el sueño de todo auditor”, dijo el contralor electo antes de añadir que se ha “preparado toda la vida para este cargo”.

Luego de rendir juramento brindó declaraciones a los medios y garantizó una gestión independiente. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

Con el reto que tendrá la CGC en los próximos por la emisión de los finiquitos, destacó que no habrá discrecionalidad, “el tema electoral no me preocupa, la CGC tiene establecido su marco de acción, eso haremos, la fiscalización de los recursos públicos”.

Añadió que verán la manera de mejorar la manera en que se entregan estos documentos. “Vamos a extenderla como corresponde, toda vez los candidatos no tengan reclamaciones pendientes. Vamos a hacer que se tengan proceso agiles para que los candidatos obtengan más rápido estos documentos”.

Defendió que otro de los pilares de su administración será la independencia, enfatizando que el rol de su hermano como diputado no tendrá incidencia, además de destacar que no se comprometió a nada con ningún bloque o congresista.

“Nadie me ha pedido que yo incluya a cierto profesional dentro de la institución, es una facultad del contralor y vamos a escoger a los mejores perfiles”, añadió que dentro de la CGC hay más de mil 500 profesionales que pueden ser considerados para las subcontralorías.

Garantizar independencia

Para Carmen Aida Ibarra, directora de Movimiento Projusticia, ahora es vital que el nuevo contralor no ceda a pedidos o presiones de los diputados que hoy votaron por él.

“La coyuntura política favoreció mucho la elección de Castañon, es un cuadro técnico cercano al actual gobierno dado que su entorno familiar está en el movimiento Semilla y en el oficialismo, comenzó con esa ventaja”, dijo la observadora.

Pero la votación de este martes, indica, también se consolidó tras una serie de mensajes de la comunidad internacional, que hizo que los diputados pensarán con mayor cautela a quien darle su voto.

“Los mensajes, los tuits, de la Embajada de los Estados Unidos desalentó el voto para Castellanos y estos se acercaron a Castañón. Los mensajes de la comunidad internacional en general eran a favor de alguien no vinculado con autoridades con comportamiento de corrupción y antidemocráticos”, dijo.

Pero el verdadero reto de Castañón apunta Ibarra, es demostrar en todo momento que es un funcionario independiente. “Los diputados ya sobre la marcha, cuando este en ejercicio, le van a pedir cosas, pero va a depender de su fortaleza y su tamaño de independencia, rechazarlos”

El nuevo Contralor

Elfego Odair Castañón González obtuvo 65 puntos ante la comisión de postulación y es Subcontralor Administrativo de la CGC. Antes trabajó en otros puestos de la institución y en la Dirección Departamental de Educación de San Marcos.

Erick Adolfo Waldemar Pérez Huinac y Ángel José Manuel Racancoj Cayax presentaron una tacha en la que cuestionaron su imparcialidad y señalaron un supuesto favorecimiento de familiares.

Ervin Herman Kiesling Alvarado planteó otra por la contratación de su hermano, Lenin Magdonal Castañón González, y el ascenso de su esposa, Liliana Aracely Fuentes Fuentes. La comisión rechazó los descargos.

Es hermano de Manfredo Duvalier Castañón González, diputado electo en el 2023 por Movimiento Semilla y actualmente registrado por el Congreso como independiente por Lista Nacional.