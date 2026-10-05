Congreso programa esta semana la elección del contralor general de Cuentas

El Congreso asegura que no tiene acuerdos para nombrar al nuevo contralor general de Cuentas, pero de manera extraoficial se habla de que uno de los candidatos ya tomó la delantera en las negociaciones.

El aparente acuerdo al que llegaron los diputados se pondrá a prueba en la sesión plenaria de este martes, que incluye en los puntos de agenda la elección del nuevo jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

El candidato que resulte electo con respaldo de los diputados tiene que asumir su período constitucional de cuatro años el próximo 13 de octubre, para estar al frente de la CGC del 2026 al 2030.

Para esta elección se necesita al menos 81 de los 160 votos de los diputados, negociación que parece estarse concretando bajo acuerdos relacionados con el presupuesto del 2027 y el cambio de Junta Directiva del Congreso.

“Espero que tengamos un resultado –el martes–, si no lo tenemos lo agendé también para el jueves”, explicó Luis Contreras, presidente del Congreso, al concluir la reunión de jefes de bloques y acordar las agendas de las sesiones.

Contreras aseguró que todavía no se tenían acuerdos a favor de ninguno de los seis candidatos a contralor. “Ni uno solo, no hay consenso, ese es un tema que lo veremos en el momento de la elección”, resaltó.

Luis Contreras, presidente del Congreso, anunció que cada votación para Contralor va a durar un minuto con 30 segundos. Fotografía: Prensa Libre (Esvin García).

Fuentes legislativas explicaron que los subcontralores Giovanni Castellanos y Elfego Castañón son quienes reúnen la mayor cantidad de votos.

Pero ahora, Castañón tendría la ventaja por encima de Castellanos, quien habría pasado de tener más de un centenar de posibles votos la semana pasada a perder todo ese apoyo.

Pocas expectativas

Los grupos de observación dudan de la elección que harán los diputados, ya que no vieron la misma apertura y transparencia que tuvo la comisión de postulación en el proceso previo.

Por el contrario, remarcan que las negociaciones secretas entre candidatos y diputados tan solo van a dejar dudas del profesional que sea electo, quien tendrá que demostrar si realmente será independiente.

“No dudo que lo que se esté negociando sea la distribución multimillonaria para Consejos de Desarrollo y alcaldías. La verdad es lamentable que se elija a una persona solamente porque tiene el apoyo de quienes van a entregar el dinero”, comentó Carmen Aída Ibarra, directora de Movimiento Projusticia.

El que resulte electo contralor tendrá el control para emitir la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, finiquito, documento vital para las candidaturas del 2027.

Pero si las negociaciones alrededor del presupuesto resultan acetadas, según Ibarra, podría significar demasiado para los diputados que desde ya se preparan para la futura campaña política.

“Los diputados tienen su agenda de distrito, tienen que sacar adelante su elección, la de alcaldes, para sus candidatos presidenciales, entonces necesitan muchos recursos para hacerse notar”, indicó.

🇬🇹𝗘𝗟𝗘𝗖𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗟𝗢𝗥 𝟮𝟬𝟮𝟲 No se presentaron impugnaciones en contra de la nómina de 6 candidatos a Contralor General de Cuentas, durante los 3 días habilitados para recepción. 📌 Automáticamente se ratifica el nombre de los candidatos. #ElecciónContralor2026 #LaContraloríaImporta — Guatemala Visible (@guatevisible) September 26, 2026

Por su lado, Pablo Muñoz, integrante de Alianza por las Reformas, consideró que el Congreso ya falló en una primera parte del proceso, ya que no han sido del todo transparentes en las negociaciones.

“La elección debe cumplir los mismos principios de la comisión de postulación, publicidad, transparencia y excelencia, con esto digo que no vemos a bien las entrevistas privadas con bancadas y diputados porque da pie a negociaciones espurias y acuerdos”, expresó.

La postuladora entregó la nómina de candidatos el 22 de septiembre, lo que a decir de Muñoz, le daba el tiempo suficiente a los diputados para coordinar reuniones públicas.

“Los diputados ya han dicho de reuniones, pero no nos consta la calidad técnica y política de qué se negoció y qué se ofreció, sobre todo porque estamos en un contexto preelectoral”, señaló.

Para la elección del contralor, la Junta Directiva va a disponer que cada evento de votación dure un minuto 30 segundos, para que no exista desigualdad en las votaciones.

Presidencia de CSJ

El Congreso también incluyó antes de la elección de contralor, emitir un acuerdo legislativo que convoque a la magistrada Jenny Alvarado Teni para rendir juramento como futura presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La magistrada Alvarado Teni fue electa la semana pasada presidenta del Poder Judicial de forma unánime, siendo la sustituta de Claudia Paredes a partir del próximo 13 de octubre.

En los últimos años la CSJ no se había puesto de acuerdo con la elección del presidente, y llegó a postergar el nombramiento por semanas y hasta meses, según los registros de grupos de observación.

Al igual que con la elección de contralor, el nombramiento de la presidencia de la CSJ coincide con la selección fundamental para el futuro evento electoral, pues el contralor verá los finiquitos y la presidencia de CSJ programará amparos y antejuicios relativos a las elecciones del 2027.