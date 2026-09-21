Presidente Arévalo identifica candidatos “sólidos” para contralor general de Cuentas

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, afirmó que se espera que el Congreso realice una buena designación en el cargo de Contralor General de Cuentas. Este domingo 20 de septiembre, la comisión de postulación definió la nómina final de los seis candidatos de la cual el Congreso deberá elegir al titular de la institución para el periodo 2026-2030.

Arévalo se pronunció sobre el proceso de elección en la Contraloría General de Cuentas (CGC), durante la conferencia de prensa realizada en la sede de la Fuerza Aérea Guatemalteca (Fag), tras el arribo al país del primer lote de armas adquiridas al Gobierno de los Estados Unidos.

El presidente afirmó que ha podido notar que en la nómina final hay profesionales que son muy “sólidos”, razón por la cual espera que el Legislativo lleve a cabo un buen proceso de elección.

“Nosotros confiamos que la Comisión (de Postulación) haya hecho un buen trabajo, vemos que hay candidatos dentro de esa lista que hay candidatos sólidos y esperamos que el Congreso de la República haga una decisión efectivamente orientada en fortalecer la capacidad de fiscalización del Gobierno de la República”, afirmó.

El presidente afirmó que, luego del trabajo realizado por la Comisión de Postulación, esta deberá remitir el listado de los candidatos al Legislativo para que se haga el proceso de elección.

Por su parte, el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Jorgan Andrews, afirmó que están conscientes de la importancia de los procesos de elección de oficiales de alto rango en Guatemala y que por parte de su Gobierno se respeta el proceso de selección que se llevará a cabo en el país.

“Respetamos totalmente el procedimiento guatemalteco para seleccionar a unas personas de alta calidad con mucha experiencia, estamos muy pendientes de los resultados. Respetamos el proceso y es por los guatemaltecos decidir estas cosas”, aseguró.

Andrews indicó que por parte de la Embajada Estadounidense están en total disponibilidad de trabajar con la persona que sea seleccionada en el cargo.

“Estamos totalmente dispuestos a trabajar con cualquiera de las personas que sean seleccionadas en estos puestos”, aseguró Andrews.

El pasado fin de semana, la Comisión de Postulación para elegir al Contralor General de Cuentas integró la nómina de candidatos a ocupar este cargo. Los seis profesionales que integran la nómina son:

Luis Antonio Marroquín Pimentel

Marco Antonio Vélez González

Jorge Giovanni Castellanos Gudiel

Elfego Odair Castañón González

Óscar Alberto Hernández Romero

Julio Otoniel Roca Morales

De esta nómina, el Congreso deberá elegir al próximo Contralor General de Cuentas para el periodo 2026-2030, que deberá asumir el cargo el próximo 13 de octubre.

La instancia de Jefes de Bloque en el Congreso, decidió este lunes que será en las sesiones ordinarias que se realizarán los días martes 6 y jueves 8 de octubre en las que se podría llevar a cabo la elección del próximo Contralor General de Cuentas que sustituirá a Frank Helmut Bode en el cargo.

Elección en Banguat y SIB

El presidente también se refirió de manera breve a los procesos de elección del próximo titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), así como del nuevo presidente del Banco de Guatemala (Banguat).

En cuanto al proceso de selección del próximo Superintendente de Bancos, Arévalo aseguró que hace algunos días la Junta Monetaria le remitió la terna y que ya realizó las entrevistas con los candidatos.

“La decisión sobre la Superintendencia de Bancos, hace pocos días recibimos la terna por parte de la Junta Monetaria. Yo ya he procedido a hacer las entrevistas con los tres candidatos que están en la terna. Así es que, en los próximos días estaremos decidiendo ciertos elementos y tomaremos una decisión”, aseguró.

En cuanto a la elección del nuevo presidente del Banguat, aseguró que en los siguientes días se estará dando a conocer la decisión.

“La decisión sobre el presidente del Banco de Guatemala la anunciaremos en los próximos días”, concluyó.

Tanto el presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci y el superintendente de bancos, Saulo de León, finalizan su período de cuatro años el próximo 30 de septiembre.