Comisión abre plazo para recepción de tachas contra los aspirantes a dirigir la Contraloría

Guatemala

Comisión abre plazo para recepción de tachas contra los aspirantes a dirigir la Contraloría

La Comisión de Postulación habilitó este sábado la recepción de impedimentos contra los 40 candidatos a Contralor General de Cuentas. Las organizaciones y ciudadanos podrán presentar sus señalamientos hasta el lunes.

y

|

time-clock

Ambiente en el primer día de recepción de tachas contra aspirantes a Contralor General de Cuentas

La Comisión de Postulación abrió la recepción de tachas contra los aspirantes al cargo de Contralor General de Cuentas. Hasta el momento no se ha presentado ningún señalamiento. (Foto Prensa Libre: Javier González)

La fase de auditoría social para el proceso de elección del próximo Contralor General de Cuentas comenzó este sábado 5 de septiembre, con la habilitación del espacio para que ciudadanos y organizaciones presenten impedimentos contra cualquiera de los postulantes.

Miquel Cortés, presidente de la Comisión de Postulación, señaló que la ciudadanía ya puede consultar los expedientes de los aspirantes desde el 25 de agosto, cuando fueron publicados en el sitio web de la comisión.

“Tenemos ya una lista cerrada de 40 postulantes y sobre ellos vamos a seguir el proceso”, explicó Cortés.

La recepción se realiza en el Salón Luis Gonzaga, del Edificio H de la Universidad Rafael Landívar, en Vista Hermosa III, zona 16. Este sábado estará habilitada de 8 a 13 horas, mientras que el lunes 7 de septiembre funcionará de 8 a 17 horas.

EN ESTE MOMENTO

Ambiente en el primer día de recepción de tachas contra aspirantes a Contralor General de Cuentas

Comisión abre plazo para recepción de tachas contra los aspirantes a dirigir la Contraloría

Right
Dos presuntos responsables de ataque armado capturados en Mixco

Ataque armado en Mixco desata persecución y termina con dos hondureños capturados

Right

¿Qué puede presentar la ciudadanía?

Cortés explicó que, de acuerdo con el reglamento aprobado por la comisión, los ciudadanos pueden presentar documentos periodísticos de investigación, pruebas, documentos judiciales y testimonios como parte de los impedimentos.

La documentación debe presentarse por escrito y cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria y el reglamento.

Salón donde se reciben tachas contra aspirantes a Contralor General de Cuentas
En el salón Luis Gonzaga de la Universidad Rafael Landívar se habilitó la recepción de tachas o impedimentos contra los aspirantes a Contralor General de Cuentas. (Foto Prensa Libre: Javier González)

El presidente de la comisión destacó que ya no se exige que los señalamientos estén respaldados por una sentencia firme, una condición que, según explicó, había limitado este tipo de participación en anteriores procesos de postulación.

Los impedimentos serán conocidos por los comisionados durante una sesión programada para el martes 8 de septiembre.

Una tacha no elimina automáticamente al aspirante

Cortés aclaró que la aceptación de un impedimento no significa que el candidato quede excluido del proceso de elección.

Los señalamientos, sean aceptados o no por la comisión, quedarán como información que los comisionados podrán tomar en cuenta al momento de votar y razonar su decisión sobre los candidatos.

“Solo el hecho de presentarlo, tenemos la obligación de leerlo en la comisión”, afirmó Cortés.

Comisión pide mayor participación

El presidente de la Comisión de Postulación también hizo un llamado a organizaciones sociales, pueblos indígenas y ciudadanos a participar no solo en la presentación de impedimentos, sino en las distintas etapas del proceso.

LECTURAS RELACIONADAS

Comisionados advierten de “mediocridad” en la elección de contralor al acordar lista de candidatos entre los 15 mejor calificados  

chevron-right

Aspirantes a contralor ligados a la Usac y CGC pasan el primer filtro y se mantienen para la elección

chevron-right

Señaló que la auditoría social también puede realizarse mediante la observación de la tabla de gradación, las entrevistas a los candidatos y la jornada de votación prevista para el domingo 20 de septiembre.

De los 58 aspirantes que inicialmente participaron en el proceso, 40 continúan en la carrera para ocupar la jefatura de la Contraloría General de Cuentas.

Lea también: Amparo contra la postuladora de CGC busca anular las herramientas aprobadas para calificar a los aspirantes

ESCRITO POR:

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

Lee más artículos de Sandy Pineda

Lot Álvarez

Posproductor de Guatevisión con más de 20 años de experiencia en producción audiovisual especializado en narrativa audiovisual y nuevas plataformas digitales.

Lee más artículos de Lot Álvarez

ARCHIVADO EN:

CGC Comisión de postulación Contralor general Contraloría General de Cuentas 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM