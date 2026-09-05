Comisión abre plazo para recepción de tachas contra los aspirantes a dirigir la Contraloría

La fase de auditoría social para el proceso de elección del próximo Contralor General de Cuentas comenzó este sábado 5 de septiembre, con la habilitación del espacio para que ciudadanos y organizaciones presenten impedimentos contra cualquiera de los postulantes.

Miquel Cortés, presidente de la Comisión de Postulación, señaló que la ciudadanía ya puede consultar los expedientes de los aspirantes desde el 25 de agosto, cuando fueron publicados en el sitio web de la comisión.

“Tenemos ya una lista cerrada de 40 postulantes y sobre ellos vamos a seguir el proceso”, explicó Cortés.

La recepción se realiza en el Salón Luis Gonzaga, del Edificio H de la Universidad Rafael Landívar, en Vista Hermosa III, zona 16. Este sábado estará habilitada de 8 a 13 horas, mientras que el lunes 7 de septiembre funcionará de 8 a 17 horas.

¿Qué puede presentar la ciudadanía?

Cortés explicó que, de acuerdo con el reglamento aprobado por la comisión, los ciudadanos pueden presentar documentos periodísticos de investigación, pruebas, documentos judiciales y testimonios como parte de los impedimentos.

La documentación debe presentarse por escrito y cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria y el reglamento.

En el salón Luis Gonzaga de la Universidad Rafael Landívar se habilitó la recepción de tachas o impedimentos contra los aspirantes a Contralor General de Cuentas. (Foto Prensa Libre: Javier González)

El presidente de la comisión destacó que ya no se exige que los señalamientos estén respaldados por una sentencia firme, una condición que, según explicó, había limitado este tipo de participación en anteriores procesos de postulación.

Los impedimentos serán conocidos por los comisionados durante una sesión programada para el martes 8 de septiembre.

Una tacha no elimina automáticamente al aspirante

Cortés aclaró que la aceptación de un impedimento no significa que el candidato quede excluido del proceso de elección.

Los señalamientos, sean aceptados o no por la comisión, quedarán como información que los comisionados podrán tomar en cuenta al momento de votar y razonar su decisión sobre los candidatos.

“Solo el hecho de presentarlo, tenemos la obligación de leerlo en la comisión”, afirmó Cortés.

#Ahora | Abren recepción de señalamientos contra los 40 aspirantes a la Contraloría General de Cuentas. La fase de auditoría social se desarrolla este sábado 5 y el lunes 7 de septiembre en la Universidad Rafael Landívar. Vía Lot Álvarez.



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Comisión pide mayor participación

El presidente de la Comisión de Postulación también hizo un llamado a organizaciones sociales, pueblos indígenas y ciudadanos a participar no solo en la presentación de impedimentos, sino en las distintas etapas del proceso.

Señaló que la auditoría social también puede realizarse mediante la observación de la tabla de gradación, las entrevistas a los candidatos y la jornada de votación prevista para el domingo 20 de septiembre.

De los 58 aspirantes que inicialmente participaron en el proceso, 40 continúan en la carrera para ocupar la jefatura de la Contraloría General de Cuentas.

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