Renovación en CSJ y CGC concluyen cambios institucionales previo a las elecciones 2027

Todos los actores con incidencia en el próximo evento electoral en Guatemala estarán en sus puestos el martes 13 de octubre, cuando tomen posesión la nueva presidenta de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Contralor General de Cuentas.

De esta manera terminan las renovaciones institucionales del 2026, marcado por las elecciones de segundo grado y las negociaciones políticas que dieron paso a cambios institucionales.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Corte de Constitucionalidad (CC) cambiaron de magistraturas; el presidente Bernardo Arévalo nombró nuevo fiscal general; y el Congreso eligió al próximo Contralor General de Cuentas.

Mientras que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuya magistratura comenzó en el 2024, logró romper con un patrón de desacuerdos y consiguió elegir a su nuevo presidente para que tome posesión este martes.

Grupos de observación y analistas coinciden que cada uno de los cambios institucionales tendrán incidencia en las próximas elecciones generales del 2027, que arrancan formalmente con la convocatoria prevista para el 22 de enero.

El próximo año se decide al próximo binomio presidencial; a la nueva legislatura del Congreso; a las corporaciones municipales; y la representación ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

De los actores que tendrán incidencia que están por tomar posesión el 13 de octubre son Jenny Alvarado Teni, electa presidenta de CSJ para el 2026-2027; y Elfego Castañón, el nuevo Contralor para el periodo 2026-2030.

Carmen Aida Ibarra, directora de Movimiento Projusticia y Guillermo Fuentes, analista político de la organización Aire, opinaron sobre los cambios y la función de cada actor renovado para el futuro evento electoral.

TSE neutral

La primera institución renovada en marzo pasado fue el TSE, cinco magistrados titulares y cinco suplentes, quienes tendrán la mayor responsabilidad del próximo evento electoral.

La presidencia la tiene actualmente Mariella Rivera, le acompañan los titulares Roberto Morales; Karin Romero Figueroa; Alexander Velásquez; y Quelvin Jiménez.

Mientras que las magistraturas suplentes son ocupadas por Giovanni Francisco Soto; Joaquin Flores; Francisco Javier Puac; Sergio Pineda; y Alfredo Skinner-Klée.

El Congreso de Guatemala eligió a los 10 magistrados titulares y suplentes que integrarán el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el período 2026-2032. (Foto Prensa Libre: composición propia con fotografías de Hemeroteca y Guatemala Visible)

“En el TSE han tratado de trabajar con armonía, hasta ahora todo ha ido bien, tocará ver cuando se toquen más temas del evento electoral, acá hablamos de un ente que busca la integridad del evento electoral”, opina Ibarra.

Pero Fuentes, estima que los padrinos políticos pueden buscar tener incidencia en el TSE, “fue electo con la injerencia del Congreso, puede haber cierto condicionamiento que le quite lo supremo”.

CC con mayoría

En abril pasado, tomó posesión la nueva CC, que está conformada por cinco magistrados titulares y cinco suplentes. Sus integrantes fueron nombrados por los tres poderes de Estado; el Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC; y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

En las magistraturas titulares están Annabella Morfín; Astrid Lemus; Roberto Molina Barreto; Dina Josefina Ochoa; y Julia Rivera. De suplentes María Jocholá; Fernando Bermejo; Luis Rosales; Claudia Paniagua; y Luis Aguirre Pumay.

La magistratura esta dividida en dos bloques, el mayoritario conformado por Molina, Ochoa y Rivera, y el minoritario a cargo de Lemus y Morfín, está última la actual presidenta de la CC.

Desde la izquierda abajo, los magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad, Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto, Anabella Morfin, Astrid Lemus y Julia Rivera, y arriba los magistrados suplentes Claudia Paniagua, Luis Alfonso Rosales, María Magdalena Jocholá, Luis Fernando Bermejo y José Luis Aguirre, posan durante la juramentación en el Congreso, el 24 de marzo. (Foto Prensa Libre: EFE/ Mariano Macz).

“En el 2026 no podemos hablar de balance, en la CC hay un grupo dominante”, expone Ibarra, mientras que Fuentes ve debilidades en los procesos, “porque el sistema está diseñado para que la clase política y económica tenga el control”.

Desde el inicio de la magistratura se han visto las divisiones, a tal punto que el bloque mayoritario ha cuestionado públicamente a Morfín de aparentemente retrasar algunos casos que suelen tener incidencia con el presidente Arévalo o el Ejecutivo, instancia que la nombró.

La CC es la instancia que resuelve en última instancia pugnas legales en distintos ámbitos, incluido en el proceso electoral, siendo quien suele tener la última palara para definir candidaturas.

MP con expectativas

En mayo María Consuelo Porras dejó el MP tras ocho años como fiscal general, ahora quien dirige está institución es Gabriel García Luna, quien fue nombrado por el presidente Arévalo.

La imagen del MP fue cuestionada a nivel internacional cuando una investigación apuntó un posible fraude electoral a favor de Arévalo, lo que llevó a que altos funcionarios del ente investigador fueran sancionados.

El fiscal general Gabriel García Luna durante su primera conferencia de prensa como titular del Ministerio Público. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Ahora con el cambio de fiscal general, las organizaciones tienen expectativas de cambios, principalmente que eviten que la institución se utilice para atacar rivales políticos, lo que creen que pasó con Consuelo Porras y que quedó expuesto tras los resultados electorales del 2023.

“El mandato del fiscal general ha sido satisfactoria, quizá muchos quisieran que trabaje con celeridad, pero habrá que tener paciencia de la manera en que tome sus decisiones”, señala Ibarra.

Nueva CGC

El 13 de octubre comienza el periodo de cuatro años de Elfego Castañón como nuevo Contralor, hermano de un diputado oficialista que fue electo casi por la unanimidad del pleno del Congreso.

Castañón tiene una trayectoria de trabajo en la CGC, lo que creen los observadores que es positivo para el cargo, pero dudan de su independencia por el amplio apoyo político de diputados oficialistas y de oposición.

Elfego Castañón recibió 154 votos a favor en el Congreso. Fotografía: Contraloría General de Cuentas.

La CGC si bien se encarga de vigilar el buen uso de los recursos públicos, en el periodo electoral cobra relevancia al emitir la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, documentos que son conocidos popularmente como finiquitos.

Esta constancia es un requisito indispensable para la inscripción de candidatos ante el Registro de Ciudadanos del TSE, por lo que una CGC discrecional podría beneficiar o perjudicar a determinado grupos políticos.

“La CGC no ha asumido, pero hay cierta afinidad con un diputado oficialista”, lo que mantiene en dudas a Fuentes, quien considera vital fiscalizar al órgano fiscalizador.

Presidencia de CSJ

A diferencia de otros años donde la pugna por controlar la CSJ lleva a constantes plenos que se extienden a semanas y hasta meses, por un cargo que solo dura un año, en esta ocasión la CSJ alcanzó acuerdos.

La elección a favor de Alvarado Teni fue unánime, permitiendo que la nueva presidenta tome posesión este 13 de octubre, presidencia que según observadores será clave en el ámbito electoral.

Jenny Alvarado Teni forma parte del bloque dominante de la CSJ. (Fotografía Prensa Libre: Organismo Judicial).

Las decisiones que los partidos políticos no vean oportunas del TSE serán impugnadas ante la CSJ, y la presidencia podrá convocar con celeridad a los casos, o por el contrario, dejarlos rezagados lo más posible, según los expertos.

“Presidencia de Teni no es algo extraordinario, es la representante de un grupo mayoritario que ya controla la CSJ, pero es una elección a tiempo, que no da espacio a que uno de los disidentes tome decisiones”, concluye Ibarra.