Juntas Electorales rumbo al 2027: su papel clave y las alertas por posibles presiones

El pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se alista para coordinar las elecciones generales del 2027, que entre otros, plantea el desafío de elegir a ciudadanos independientes para que integren las Juntas Electorales.

El calendario electoral marca la convocatoria a elecciones para el 22 de enero, fecha en que ya deben estar integradas las 22 Juntas Electorales Departamentales (JEDS) y la Junta Electoral del Distrito Central (JEDC).

Cada uno de estos órganos temporales está conformado por cinco ciudadanos que trabajan sin recibir un sueldo y su función es velar por la transparencia de las votaciones y la defensa de los resultados electorales.

Las juntas se integran con tres miembros propietarios o titulares, designados bajo los roles de presidente, secretario y vocal; así mismo son designados otros dos integrantes suplentes para cubrir alguna ausencia temporal.

Entre sus atribuciones se encuentra la instalación de las Juntas Electorales Municipales (JEMS), dotar a las mismas de los insumos de trabajo, recibir los materiales electorales, cuidar los documentos, atender sugerencias y protestas de los partidos políticos y velar por el respeto de la ley electoral.

Una de las principales tareas de las JEDS declarar el resultado y la validez de las elecciones municipales, o si es el caso, la nulidad parcial o total del evento de votaciones.

Posibles presiones

Algunas fuentes que prefieren no ser citadas, advierten que por la importancia que tienen las juntas departamentales y la del distrito central, algunos políticos están buscando incidir en su integración.

Las alertas apuntan a que varios diputados distritales estarían buscando que los magistrados accedan a nombrar a personas afines en esas juntas.

La integración de cada JEDS y la JEDC corresponde a los magistrados titulares, quienes se encargan de trabajar en un área geográfica específica del país.

El TSE sostiene una reunión mensual con representantes de partidos políticos para afinar el evento electoral del 2027. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

Mariella Rivera, presidenta del TSE se encarga de trabajar en la región uno, que se integra por el departamento de Guatemala, el Distrito Central, es decir, la ciudad de Guatemala y Sacatepéquez.

El magistrado Roberto Morales tiene la región dos, esto incluye a Alta Verapaz, Quiché, Baja Verapaz, Suchitepéquez y Retalhuleu.

La magistrada Karin Romero está a cargo de la región tres, en Huehuetenango, Sololá, Quetzaltenango, San Marcos y Chimaltenango.

El magistrado Quelvin Jiménez tiene la región cuatro, que comprende Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla y Totonicapán.

El magistrado Mario Alexander Velásquez tiene la región cinco, a cargo de Petén, Izabal, El Progreso, Zacapa, y Chiquimula.

Cada uno de los magistrados titulares debe velar por coordinar en sus regiones actividades de empadronamiento, comunicación, integración de las Juntas Electorales, junto a la capacitación y seguridad, según el acuerdo 113-2026 del TSE.

Garantiza transparencia

La magistrada presidenta del TSE, Mariella Rivera, dijo que ya se están preparando para hacer un llamado público a la ciudadanía interesada en formar parte de las Juntas Electorales y resalta que se garantizará nombramientos objetivos, sin ningún tipo de presión.

La magistrada anunció que, por decisión del pleno, se publicará una convocatoria para la integración de las juntas electorales para que los interesados puedan participar y manden su currículum. "No será una elección a dedo, será por méritos”, dijo.

Mariella Rivera es la primera presidenta de la actual magistratura del TSE. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González).

De momento los magistrados afinan detalles del llamado, aún sin una fecha estimada de publicación, pero desde ya exponen algunos impedimentos para formar parte de alguna de las juntas.

“Las personas que estuvieron en otras juntas y si no liquidaron (fondos) no van a poder participar, si son parientes de los candidatos a cualquier puesto público, tampoco”, explicó.

La funcionaria electoral remarca que la independencia es vital para estos órganos temporales, “es importante para nosotros como TSE, porque tenemos que darle resultados al país, las elecciones tienen que ser totalmente transparentes”, declaró.

Pilares de la democracia

Varios ciudadanos que integraron las Juntas Electorales en el proceso del 2023 fueron sujetos de señalamientos del Ministerio Público (MP), bajo dirección de Consuelo Porras. En opinión de analistas, esas acciones pretendían poner en duda los resultados electorales

También valoran de forma positiva que las juntas soportaron las presiones del MP y defendieron los resultados de las votaciones, por lo que remarcan la necesidad de buscar ciudadanos independientes para Los futuros órganos electorales.

“Las juntas electorales son la columna vertebral del proceso electoral en Guatemala, siempre lo digo, y lo reitero, los héroes de la democracia son quienes defienden la democracia y cuidan el voto”, remarca Pedro Cruz de Primero Guatemala.

Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, considera que estos órganos temporales son una autentica “fortaleza” y coincide que es “normal” que ciertos actores busquen incidir en ellas, pero lo ve poco probable.

“Hay signos que en algunos departamentos donde el clientelismo es muy fuerte los políticos intentan influir mandando gente, pero por el sistema de integración, para influir tendrían que disponer de un ejército grande, que ningún partido tiene”, refirió.

También Guillermo Fuentes, analista de la organización de formación política Aire, resalta la necesidad de que ciudadanos ajenos a partidos políticos o funcionarios se incorporen a las juntas.

“Debe de haber un análisis y una evaluación de personas que ya integraron juntas para que puedan formar la misma, hay gente con experiencia, pero también es bueno incorporar a nuevas personas para formar nuevos ciudadanos”, indicó.

El nuevo TSE tiene sobre sus hombros la coordinación de las elecciones con menos de un año en el cargo, pero el punto positivo, según las fuentes, es que tienen personal capacitado y con experiencia en este tipo de eventos.