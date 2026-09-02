Disputas internas ponen en duda la participación de Raíces en las elecciones del 2027

Las disputas internas en el oficialismo, que dejaron dividido al cancelado Movimiento Semilla parecen hacer eco, pero ahora entre los disidentes que están llevando a una aparente ruptura de la organización Raíces.

Este comité proformación es impulsado como un intento de nuevo partido político después de la cancelación de Movimiento Semilla, pero su creación, lejos de unir a las bases, las terminó partiendo.

Un grupo se opuso a la creación de Raíces y optó por seguir con acciones legales para tratar de defender el partido, pero otra facción, integrada por los diputados más representativos del oficialismo, decidió crear una nueva propuesta.

Así nació Raíces, un comité que superó en tiempo récord la cantidad de afiliados necesarios para impulsar su tramitación a partido político, algo que generó sospechas entre otras organizaciones políticas.

Pero esa fortaleza que se reflejó con la cantidad de adherentes no era tan sólida como aparentaba, al menos eso supone la salida de dirigentes de Raíces de Mixco y Quetzaltenango.

Cindy Sucely Rodríguez Rodas llegó como concejal a la Municipalidad de Mixco por el cancelado Movimiento Semilla, pero también fue uno de los rostros que comenzó a acuerpar la creación de Raíces que impulsó el diputado Samuel Pérez.

La concejal anunció su separación de Raíces por sus redes sociales. Fotografía: Facebook.

Pero el pasado 21 de agosto, Rodríguez publicó un comunicado en el que informaba que junto a sus bases decidieron separarse de Raíces, al atribuir falta de compromiso en la labor de fiscalización.

Luego, el 31 de agosto, Fernanda Elgueta, de las bases de Raíces de Quetzaltenango, denunció la aparente imposición de actores en la dirigencia regional de la organización, al indicar que incluso la asamblea había sido impugnada por Pérez, en un supuesto afán por colocar a sus allegados.

Para nosotros, esto no es una simple diferencia interna. Es una traición a la confianza de quienes construimos Raíces desde el territorio.



Hoy decidimos romper el silencio!! 🖤#raícesquetzaltenango #raícesguate pic.twitter.com/e3H1UFLlLq — Fernanda Elgueta (@Felgueta0724) August 31, 2026

“No aceptamos haber sido utilizados para conseguir firmas y construir la organización para después ser desplazados cuando nuestras decisiones dejan de ser convenientes”, indican las bases de Quetzaltenango en un comunicado.

Riesgo electoral

Para Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano en Estudios Políticos (Incep), la ruptura prematura de Raíces, que comenzó sin siquiera haber nacido como partido político, los deja ya en una situación vulnerable si piensan participar en las elecciones del 2027.

“Me parece que el que dé muestras de rompimientos y falta de consensos a lo interno es una forma de auto cercenarse posibilidades de capitalizar votos en el proceso electoral, conseguir puestos significativos”, indicó.

A esto Hidalgo también añade cómo desde Movimiento Semilla algunos actores que ahora desfilan con Raíces han "generado anticuerpos y rechazos". “Pareciera que es una fórmula efectiva para garantizar un fracaso electoral desde antes de la convocatoria a elecciones”, añadió.

Por su parte, Renzo Rosal, analista político independiente, reconoce que formar un partido político no es cosa fácil, y que la propuesta de Raíces busca ser diferente y dejar de lado actitudes dictatoriales, lo que puede hacer normal ciertos tipos de roces internos.

El cancelado Movimiento Semilla ganó las elecciones presidenciales del 2023 y consiguió 23 puestos en el Congreso. Fotografía: Luis Acosta/ AFP.

“Si esto fuera una bola de nieve y va creciendo en semanas y meses, sí puede ser un problema mayor. Un partido sin bases no es partido, sin organización no lo es, más aún cuando es su primera experiencia política”, dijo.

El analista considera que quizá las intenciones de los lideres de Raíces sean buenas, pero remarca que la inexperiencia política les ha llevado a tener esas fisuras internas.

“No tienen experiencia partidaria, eso solo se logra viviendo con partidos durante varios años, estos son errores de novatos, es la novatez de un grupo de jóvenes, quizá bien intencionados, pero inexpertos”, indicó.

“No hay imposición”

La separación de las bases de Mixco y Quetzaltenango con Raíces no se deben a imposiciones, según la lectura de Samuel Pérez, diputado y secretario general del comité Raíces.

Él asegura que es normal tener este tipo de diferencias dentro de una organización democrática, debido a que buscan hacer las cosas diferentes a otras organizaciones tradicionales, y niega que en algún momento quieran imponer representaciones.

“Es totalmente falso que haya una imposición en ningún lugar del país, municipio o departamento, no se ha incidido. Lo que buscamos es tener un consenso cuando hay diferentes grupos en buscar la conducción del partido en el territorio”, dijo.

Samuel Pérez, junto algunos diputados afines a Raíces, en una sesión legislativa. Fotografía: Prensa Libre.

Según Pérez, lo que ocurre es que algunas bases se están adelantando a determinadas situaciones. “Más bien creo yo que eso responde a disputa por posicionamiento electoral, que todavía no es una discusión, todavía estamos a meses de esa conversación”, comentó.

Con los riesgos que visualizan los analistas, Pérez confía que la situación interna de Raíces va a mejorar. “Es un análisis poco serio, mientras más diferencias a lo interno sobre formas de conducciones halla, es deseable, sobre todo si se respetan mecanismos de democracia interna”.

También rechazó los comentarios que atribuyen esta ruptura a errores de novatos o inexpertos. “Me parece que es un comentario desacertado (…) estoy seguro que quien lo analiza, y otros más, no tiene un ejemplo cercano del funcionamiento de partidos políticos con mecanismos de democracia interna”, dijo.

Raíces, si bien ya llegó a la cantidad de afiliados necesarios para tramitar su evolución a partido político, todavía no ha celebrado todas las asambleas que exige la ley, para lo que prevén completar este requisito en “algunos meses”.