Quién es Élfego Castañón, el nuevo Contralor General de Cuentas electo por el Congreso

Aunque la Contraloría General de Cuentas (CGC) suele percibirse como una entidad técnica, su trabajo tiene trascendencia política directa. Además de supervisar el gasto público, emite la constancia de solvencia (finiquito), indispensable para inscribirse a cargos de elección popular.

Élfego Odair Castañón González fue elegido por el pleno del Congreso con 154 votos a favor para dirigir la entidad durante el período 2026-2030 y tomará posesión el 13 de octubre próximo.

Lo esencial de su perfil y el contexto de su llegada se resume en estos factores:

Importancia para el calendario electoral y las inscripciones del 2027

Del 23 de enero al 28 de marzo, los partidos políticos deberán inscribir oficialmente a sus candidatos a la Presidencia, alcaldías y diputaciones.

Durante este período, la Contraloría, bajo la gestión de Castañón González, será la encargada de otorgar o denegar los finiquitos que acreditan la solvencia con el Estado, un documento decisivo que puede habilitar o frenar candidaturas.

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Más de 15 años en la administración pública

Castañón González comenzó en el 2009 en la Dirección Departamental de Educación de San Marcos.

Ingresó a la Contraloría en el 2013 y ascendió desde auditor y director de Auditoría hasta asumir como subcontralor administrativo en mayo del 2024.

Proceso de elección

Integró la nómina final de la Comisión de Postulación con una puntuación de 65 puntos y 21 votos de los comisionados, impulsado por una corriente gremial interna de la institución.

Vínculo político en el Congreso

Es hermano de Manfredo Duvalier Castañón González, diputado elegido por el Movimiento Semilla.

Esta relación le valió el respaldo del bloque oficialista por su trayectoria técnica, según los sondeos con los legisladores, mientras que la votación casi unánime en el pleno reflejó acuerdos transversales entre las distintas bancadas.

🚨 #URGENTE | CONGRESO JURAMENTA A ÉLFEGO CASTAÑÓN COMO NUEVO CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS. Tras ser electo por el pleno, Castañón asumió formalmente el cargo para el período 2026-2030. https://t.co/864p17nQRt — Oscar Vásquez Mijangos (@oa_vasquezz) October 6, 2026

Señalamientos y tachas pendientes

Enfrentó objeciones por presunto conflicto de interés debido a la contratación de su hermano y al ascenso de su esposa en la CGC.

Aunque argumentó que ambos procesos se realizaron con transparencia e idoneidad, fuera de su injerencia, la comisión no alcanzó los votos para desestimar los señalamientos, por lo que las tachas se mantuvieron en su expediente final.

Estudios previos y formación académica

Es licenciado en Contaduría Pública y Auditoría por la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala (UMG, 2012). Cuenta con una maestría en Defensa Jurídica de la Auditoría (2024) y un posgrado en Administración Financiera (2023), ambos por la Universidad Galileo.

Su faceta académica abarca también la docencia en la carrera de Contaduría Pública y en programas de posgrado en la UMG y la Universidad Galileo.

Trayectoria técnica y profesional

Su experiencia en el sector público comenzó en el Ministerio de Educación como coordinador de inventarios en la Dirección Departamental de Educación de San Marcos (2009-2013).

En el 2013 ingresó a la Contraloría General de Cuentas (CGC) por servicios profesionales, donde ha trabajado por más de 13 años en distintos cargos:

Auditor gubernamental I y coordinador gubernamental (2014-2017)

Auditor gubernamental II y coordinador (2017-2018)

Inspector gubernamental (2018-2020)

Subdirector de Auditoría de Contra Revisiones (2020-2022)

Director de Auditoría de Contra Revisiones (2022-2024)

Subcontralor administrativo (mayo del 2024-octubre del 2026)

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