MP busca retirar inmunidad a Juan Manuel Asturias por caso de licencia municipal en Antigua Guatemala

La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) presentó este jueves 3 de septiembre una solicitud de antejuicio contra Juan Manuel Asturias Sueiras, alcalde de Antigua Guatemala, a partir de una denuncia formulada por la Contraloría General de Cuentas (CGC).

El MP informó que el caso se relaciona con posibles irregularidades en la aplicación de los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado durante el otorgamiento de una licencia municipal.

La solicitud de antejuicio deberá ser conocida por la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Sacatepéquez.

El MP agregó que la Fiscalía contra la Corrupción presentó la solicitud para iniciar el procedimiento de antejuicio contra Juan Manuel Asturias Sueiras ante el Centro Administrativo de Gestión Penal de Guatemala.

Añadió que la acción deriva de una denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas (CGC), que se encuentra en investigación por posibles ilícitos relacionados con la inobservancia de procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado para el otorgamiento de una licencia municipal.

“La Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público, el día de hoy presentó al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal Judicial del Organismo Judicial, solicitud para inicio del procedimiento de las diligencias de antejuicio en contra del ciudadano Juan Manuel Asturias Sueiras, en su calidad de Alcalde Municipal de la Municipalidad de Antigua Guatemala, del departamento de Sacatepéquez”, refiere el MP.

Se llamó al teléfono celular de Asturias para conocer su postura al respecto, pero no respondió. Se le envió un mensaje de texto, pero aún no contesta.