Jenny Alvarado Tení asume presidencia de la CSJ y promete que no responderá a grupos políticos

La magistrada Jenny Alvarado Tení toma la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en un momento vital para la democracia por las elecciones 2027, y dice que garantizará que vínculos políticos no influirán en sus resoluciones.

Alvarado Tení, de 55 años, es originaria de Cobán, Alta Verapaz, y fue electa de manera unánime por el Organismo Judicial (OJ) para dirigirlo durante el período 2026-2027.

Es la primera vez en muchos años que la CSJ cumple con esta elección a tiempo, teniendo como uno de los principales retos garantizar la independencia, según grupos de observación.

La nueva presidenta judicial accedió a una entrevista con Prensa Libre, la primera presidenta de la actual CSJ que aceptó la conversación para hablar de los retos y desafíos que enfrenta el OJ.

¿Cómo fue el proceso para que usted fuera electa nueva presidenta del OJ?

Primero, cumpliendo con un mandato constitucional, el derecho de elegir y ser electo, y por supuesto, conversando con nuestros compañeros magistrados para hacer la propuesta de la presidencia.

Se llevó a cabo el pleno y me propuse y votaron los 12 magistrados por unanimidad en el primer momento. Creo que eso es algo positivo, estamos trabajando unidos.

Usted sabe que dentro de un órgano colegiado los criterios a veces no son los mismos y eso creo que es algo positivo, porque los argumentos se contrastan y puede darse una mejor solución a lo que se está planteando en el pleno.

Alvarado Teni es la primera presidenta de la actual CSJ en brindar una entrevista. Fotografía: Prensa Libre (Esvin García).

En la primera presidencia de la CSJ hubo ruido por la creación de salas de Apelaciones; en la segunda presidencia se habló de venta de plazas y armas de fuego perdidas. ¿Cómo ve los retos que va a enfrentar viendo los antecedentes de los otros presidentes?

Los antecedentes tuvieron su análisis y también se le dio su atención seria, formal y transparente, como deben hacerse las cosas en las presidencias.

Creo que el tema del magistrado Teódulo -Cifuentes- y en relación con las salas, pues hay una resolución en la Corte de Constitucionalidad, la cual describe de manera legal si esas asignaciones o esas creaciones de salas se hicieron conforme a derecho y están funcionando.

Lo más importante es que la población tiene sala de corte de Apelaciones en diferentes lugares de la República y lo que principalmente es un mandato constitucional es impartir justicia y se está haciendo.

Problemas o situaciones que se vayan a dar en las diferentes administraciones, tanto del magistrado Teódulo como la presidenta Claudia Paredes, fueron tratados con seriedad, se hicieron las denuncias correspondientes y el trabajo lo está haciendo el Ministerio Público.

Plan de trabajo

¿Cuáles serán los pilares de su estrategia de trabajo al frente del OJ?

No partimos de cero, en este período de la CSJ del 2024-2029 tenemos un plan estratégico institucional, y mi responsabilidad es darle continuidad y acelerar su ejecución en aquellas líneas que la población pueda percibir en forma más directa, creo que pueden ser cuatro las prioridades.

Eficiencia en la gestión judicial; que los procesos avancen, los plazos razonables con modernización tecnológica y una gestión electrónica de expedientes que ya se está haciendo.

El talento humano y carrera judicial, que son procesos basados en el mérito y en evaluaciones objetivas.

Transparencia, que es algo muy importante que se ha estado haciendo y que se va a continuar, así como la rendición de cuentas, una información pública oportuna sobre lo que hacemos.

También una coordinación respetuosa con las demás instituciones del sector justicia, que eso es algo sumamente importante, tanto con el Organismo Ejecutivo como con el Organismo Legislativo y con las demás instituciones del sector justicia, sean nacionales o internacionales.

La presidenta de la CSJ promete una gestión transparente. Fotografía: Prensa Libre (Esvin García).

¿Hablamos de más salas de Apelaciones, más jueces?

Claro, eso es sumamente importante. La demanda de la creación de otros juzgados deriva de las leyes que han aprobado en el Organismo Legislativo, y además las que demanda en los diferentes puntos de la República.

Le hablo, por ejemplo, de los casos de delitos de violencia contra la mujer. A pesar de que tenemos presencia en todos los departamentos, hay lugares donde por la misma cantidad de casos y que lo que pretendemos es la cero mora judicial, tendemos a la creación de otros órganos jurisdiccionales especializados.

Con la última ley aprobada por el pleno del Congreso, ¿qué tantos jueces van a necesitar?

Fíjese que ese es un buen punto porque estamos hablando de la prisión preventiva y en este caso, en los mismos artículos describe que nosotros tenemos que promover la petición de más presupuesto, porque dice que determinará la cantidad de jueces penales en este caso para que puedan aplicarse estas modificaciones que hicieron a algunos artículos del Código Procesal Penal.

Estamos hablando de que Cámara Penal va a tener que determinar dónde y en qué espacios a nivel República o departamento van a crearse más juzgados y, por supuesto, nombrarse más jueces.

Como le decía hace un momento, no solamente es el tema de un juez, sino toda la infraestructura, todo el tema tecnológico, redes, personal, también equipos multidisciplinarios porque eso conlleva también dar un acceso a la justicia eficaz, eficiente, con calidez, con humanidad y que principalmente exista una tutela judicial efectiva y un acceso a la justicia.

Casos en materia electoral

Ustedes ya tuvieron la oportunidad de ir con la comisión de Finanzas del Congreso para explicarles las necesidades financieras para el año de trabajo que se viene, ¿Qué tanto presupuesto va a necesitar el OJ?

Se ha hecho una propuesta de Q6 mil 500 millones, no tengo la cantidad exacta, pero sí se explicó al Congreso por qué razón queremos ese presupuesto.

Necesitamos más juzgados, necesitamos más salas, más personal, hay computadoras, por ejemplo, que necesitan también renovarse, capacitaciones.

Tenemos un proceso electoral ya en puerta, que también a través de la Cámara correspondiente, precisamente en el pleno pasado se hizo una propuesta de cómo podía fortalecerse la Cámara, que ya fu aprobado por el pleno.

La CSJ conocerá amparos contra decisiones del TSE y antejuicios contra candidatos de las elecciones 2027. Fotografía: Prensa Libre (Ercik Ávila).

¿Este plan de trabajo y esta estrategia en materia electoral la propuso la Cámara, la presidenta saliente?

Lo propuso la Cámara de Amparo y lo expuso la señora presidenta y lo aprobamos en el pleno de la Corte Suprema de Justicia.

¿Es decir, que usted va a iniciar su presidencia con una estrategia de cómo actuar en el futuro evento electoral?

Una primera parte, porque tenemos que ver realmente cuál es toda la cobertura que se pueda tener. Entonces sí hay una primera parte donde nosotros ya la conocimos.

Se contempla la aprobación de más personal, equipo técnico y espacios también para que puedan trabajar las personas que van a incorporarse.

¿Cómo evitar que los casos que van a nacer del proceso electoral compliquen más la mora judicial?

Anticipar cómo va a manejar el OJ la carga de amparos y antejuicios en el período electoral y se actuará con neutralidad, o sea, aplicar la ley como corresponde.

Pero tiene que haber una eficiencia y una modernización de la gestión judicial en el control de plazos o las herramientas tecnológicas.

Definitivamente pretender que no exista mora judicial, creo que es uno de los principales objetivos, no solo en el tema de amparos, sino en todas las ramas del derecho, en todos los temas que vemos.

Independencia y vínculos políticos

Organizaciones coinciden que uno de los retos que tiene la CSJ es ser objetivo y no responder a favores o a vínculos políticos. Las organizaciones mencionan que usted podría tener cercanía o amistad con diputados, entre ellos Allan Rodríguez; los diputados Carlos López Girón, Carlos López Maldonado; así como con el exmagistrado Nester Vásquez. ¿Usted es amiga de estas personas?

Como usted sabe, derivado de la profesión que tenemos, somos abogados, somos agremiados del Colegio de Abogados, conozco a estos personajes como conozco a muchos que tienen cargos públicos, que activan también en agrupaciones gremiales, pero ello no implica que en un momento de mi vida yo vaya a dejar de observar la Constitución, las leyes, la transparencia, la integridad con la que yo tengo que desenvolverme como presidenta y magistrada de Corte Suprema de Justicia.

Alvarado Teni en una rueda de prensa tras ser electa presidenta de la CSJ. Fotografía: Cortesía.

Creo que tenemos ya un recorrido de dos años, de los cuales ustedes han observado cuál ha sido mi desempeño en la Cámara Penal y también en la Sala Sexta en Cobán, donde yo me desenvolví también.

Es decir, que vínculos o no sé qué otro, o amistad o alguna otra situación que pueda darse, creo que eso no debe influir en mi cargo, en mi desempeño y en mis acciones, ajustada la ley, con la transparencia, con la integridad.

Por supuesto, la presidencia ejerce un cargo administrativo, y en algunas ocasiones, jurisdiccional al momento de resolver alguna situación, y pues las resoluciones hablan por sí solas y que no es un voto, son mayoría y son 13 votos los que ven ustedes.

¿Calificaría la relación con ellos como amistad?

Pues yo los conozco, así como conozco a muchos actores en la vida política, pública, gremial y que definitivamente eso a nosotros nos trae el mismo pertenecer al Colegio de Abogados y como profesionales del derecho también que nos desenvolvemos.

No me queda claro, ¿los conoce o sí son amigos?

Los conozco.

¿No son amigos?

Pues yo creo que habría que ver a qué le llama ser amigos. Porque muchas veces el tema de estar compartiendo en un espacio no significa que haya amistad, entonces, yo creo que el tema de amistad es un tanto subjetivo cuando estamos hablando de una vida o de una relación meramente profesional, gremial y en este caso tocamos también valores, porque me está diciendo si eso influiría en alguna resolución en mi ejercicio o mi cargo, y la respuesta es no.

Mi conducta y mi forma de conducirme en los espacios que tengo con responsabilidad, con compromiso, apegada a la ley y que, como le decía, ya tengo dos años de estar integrando la CSJ.

En el pleno nos manifestamos a viva voz, damos argumentos jurídicos, argumentos de hecho y que si en alguna ocasión hay alguna diferencia está el voto razonado, que creo que eso es lo saludable en un órgano colegiado, cada quien da su opinión, votamos por mayoría, damos los argumentos y está la resolución que aun así está susceptible también de poder ser impugnada.

Magistrada, justamente al hablar de las acciones puntuales para llevar a la práctica esa independencia y esa objetividad ante esas dudas, ¿No sería lo más prudente excusarse de determinados casos puntuales contra determinados actores, por ejemplo?

Claro, inhibirse es también una forma que uno tiene y no solamente con los personajes que usted me dijo, sino con algunos otros que en el caso que se dude de la imparcialidad, creo que ese es un mecanismo que se puede utilizar para no ponerse determinado caso, en esta y en todas las instancias, tanto la recusación como la excusa o la inhibitoria que puede hacerse.

Imagen judicial

Las organizaciones sociales creen que la imagen que el país tiene de los jueces no es la mejor, hay algunas declaraciones que dicen que la PNC captura a los delincuentes pero que los jueces los dejan libres. ¿Por qué cree que existan tantas dudas del trabajo del OJ?

Primero, quiero reconocer el trabajo de las organizaciones civiles, que es muy importante porque hacen sus observaciones de manera objetiva y creo que es lo que en un momento se percibe por la población, pero el juez conoce derecho, el juez se ha preparado para hacer una resolución.

De los casos que usted puntualmente está indicando, recordemos que no solamente es el juez, sino tenemos un Ministerio Público, tenemos un defensor público, tenemos un querellante adhesivo, que son los que argumentan en el momento de conocer un caso y que el juez resuelve conforme a derecho y conforme a los medios de investigación que tenga.

Organizaciones apuntan que la ciudadanía o confía en los jueces del OJ. Fotografía: Prensa Libre (Erick Ávila).

Por supuesto también están los medios de impugnación. Si una de las partes no está conforme y estima que hay algún agravio, puede impugnar esa resolución.

Que exista alguna situación distinta, lo que está fuera del expediente no existe y es lo que el juez toma en cuenta al momento de dar una respuesta mediante una resolución debidamente argumentada conforme a derecho.

Es muy importante el trabajo que realiza la sociedad civil, la tomamos en cuenta y que nosotros al ver también ciertas situaciones, creemos también que es importante fortalecerlas, no digo capacitación, sino actualización en algunos temas por parte de los jueces y que se hace a través de la Escuela de Estudios Judiciales, también a través de la Secretaría de la Instancia que articula los diferentes instituciones del sector justicia, también se activan para poder dar y fortalecer las capacidades y las competencias de cada institución.

Usted fue electa de manera unánime, también me dijo que buscan la unidad, que no se h visto en los primeros años de la CSJ. ¿Cómo hará que la Corte deje a un lado la sombra de divisiones y trabajar con mayor unidad?

Cada uno de mis compañeros magistrados de CSJ han sido respetuosos, han hecho sus argumentaciones y han manifestado de alguna manera sobre algún punto que estemos discutiendo y creo que en el seno del pleno se han hecho constar los votos razonados y pues se ha hecho por mayoría en algunos casos o también algunas decisiones por unanimidad.

Creo que el tema de la unidad y de poder llegar a buenos acuerdos depende de una buena comunicación, de una mejor comunicación diría porque si la tenemos, y creo que pues podemos llegar a consensos y podemos como volver a en cada situación retomar dependiendo de qué situación se trate para poder llegar a buenos acuerdos.

Son personas, todos mis compañeros son personas respetuosas, estudiosas y que hemos compartido, No todo es digamos negativo, creo que si hay disensos es parte de los órganos colegiados.

Magistrados de CSJ que integran el "bloque dominante" según grupos de observación. (Foto Prensa Libre: cortesía Organismo Judicial)

¿Cree que a la fecha existe un grupo dominante en la Corte Suprema de Justicia?

Diría que no, yo diría que lo que tenemos es diferentes criterios al momento de resolver y esto se hace mediante los votos al momento de tomar una decisión.

En una entrevista que nos dio el magistrado Cárdenas él utilizaba una palabra y hablaba de que previo a las sesiones de pleno los magistrados hacían “pre-plenos”, indicando a posibles reuniones incluso fuera del OJ. ¿Cómo percibe estos comentarios que siguen todavía rodeando al OJ?

Pues yo creo que ese comentario es responsabilidad de quien lo dijo.

¿No se han dado nunca preplenos?

Yo no puedo pronunciar en relación a esto, sino que tendría que ser el magistrado Cárdenas el que conteste.

¿Pero usted nunca ha participado en alguna reunión de ese tipo?

Yo lo que considero es que la comunicación que tenemos entre magistrados es sumamente importante porque estamos tratando temas de país y creemos que al momento de conocer en el pleno diferentes temas, porque no solo son jurisdiccionales, son administrativos también y de otros temas creo que la comunicación que tenemos entre nosotros es cordial, es respetuosa, es necesaria también porque son temas de decisiones de país y que lo hacemos en el seno del pleno.

¿Nunca reuniones fuera?

En el pleno, por supuesto. Fuera del pleno cuando llegamos nos hablamos, nos saludamos, platicamos por supuesto, a través de las cámaras también tenemos reuniones porque no tenemos una sesión única donde coincidimos sino también están las cámaras, yo vengo de Cámara Penal.

Nosotros previo a empezar a conocer de los temas nos comunicamos y platicamos, y eso yo no veo algo negativo, al contrario, creo que una comunicación fluida y constante va a ser que conozcamos y profundicemos más de los temas que nos interesan y que estamos nosotros comprometidos con el pueblo de Guatemala de resolver de la mejor manera y tratarlos de la mejor manera también con una buena comunicación.

¿En la estrategia del OJ vienen más iniciativas de ley para presentar al Congreso?

Fíjese que sí, precisamente yo estoy promoviendo unas reformas al Código Procesal Penal en el tema de la víctima y en el tema de trata. Creemos que es sumamente importante actualizar porque con la visión de la tutela judicial efectiva vemos que se está reformando en el tema del sindicado, pero en el tema de la víctima creemos que sí es necesaria una reforma.

Hicimos mesas interinstitucionales porque creemos desde la Cámara Penal que no es solamente una institución, sino tiene que hacerse desde el momento en que se tenga la idea, la iniciativa de querer hacer, proponer las reformas, se propusieron y se hicieron mesas interinstitucionales hace cuatro o cinco meses, ya tenemos la propuesta que está por presentarse.

Incluso se invitó asesoría del Congreso para estas que les estoy comentando. Y se hicieron hace más o menos como cuatro meses, cinco meses. Se hicieron varias mesas de trabajo y ya tenemos la propuesta.

Tenemos altos índices de delitos de violencia contra la mujer y delitos sexuales y por eso estamos haciendo énfasis en ese tema que es el acceso a la justicia de parte de la víctima, con un enfoque victimológico.

Los expresidentes de CSJ, Teodulo Cifuentes y Claudia Paredes, no eran abiertos con la prensa, usted s accede a una primera entrevista. ¿Cómo va a manejar la comunicación en el OJ y que mensaje da a la ciudadanía?

No me voy a referir a las dos presidencias anteriores porque considero que ellos hicieron el trabajo de una manera positiva, como les decía, siguieron un plan estratégico institucional y creo que el tema de la prensa es importante.

De hecho, estamos dando esta cobertura con usted que pidió este acercamiento y si queremos que la información que se maneje con los medios de comunicación es muy importante, tenemos acá a nuestro vocero y creo que a través de él vamos a estar dando la información.

Por supuesto, si en algún momento dado se requiere de que nosotros nos sentemos con los señores periodistas, creo que podría ser una buena experiencia también con el equipo con el cual voy a conformar la presidencia y creemos que la comunicación veraz, la que corresponda, es la que ustedes dan al pueblo de Guatemala.

Es un trabajo muy importante porque al final es lo que conocemos de las instituciones, es muchas veces a través de los medios de información, la cual aprecio y respeto mucho y que es muy importante para el país.

El mensaje para la población sería que queremos un OJ más cercano a la población, que el acceso a la justicia sea en todo el país y que queremos que la confianza sea mayor.

Vamos a trabajar sobre los objetivos, vamos a hacer visitas también al interior y creemos que también tienen los medios para poder hacer llegar también algún requerimiento.