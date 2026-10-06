Caso Hugo Girón: CSJ conoce informe de magistrado Edwin Zaldaña, pero no toma medidas por la camioneta del OJ involucrada en accidente

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se dio por enterado del informe presentado por Edwin Estuardo Zaldaña Acevedo, magistrado vocal II de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, relacionado con la camioneta del Organismo Judicial (OJ) que conducía su hijo, Pablo Andrés Zaldaña Rendón, cuando ocurrió el accidente de tránsito en el que murió el músico y docente Héctor Hugo Girón Barrientos. El magistrado también solicitó una audiencia para explicar el caso ante el pleno, pero esta fue rechazada.

Un documento de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, al que Prensa Libre tuvo acceso, señala que Zaldaña Acevedo presentó un informe circunstanciado sobre el incidente de tránsito en el que estuvo involucrado el vehículo del OJ que tenía asignado.

El documento consigna que el magistrado solicitó una audiencia para exponer ante el pleno los pormenores del caso.

“Por enterados del contenido del informe. No ha lugar a la solicitud de audiencia presentada por el Magistrado Edwin Estuardo Zaldaña Acevedo. El presente punto resolutivo es de efecto inmediato”, indica el documento.

Fuentes consultadas indicaron que el informe fue trasladado a asesoría y que, debido a que ya existe una investigación abierta en el Ministerio Público (MP), la CSJ no continuó interviniendo en el asunto.

El pleno había solicitado el informe a Zaldaña Acevedo durante la reunión del 9 de septiembre y le otorgó 48 horas para presentarlo.

Inicialmente, fuentes del OJ habían indicado que el documento sería conocido en la siguiente reunión del pleno, el 16 de septiembre; sin embargo, señalaron entonces que la presidenta de la CSJ, Claudia Lucrecia Paredes Castañeda, no había incluido el asunto en la agenda para su discusión.

El 10 de septiembre, el OJ también informó que inició un procedimiento administrativo para determinar si existió alguna infracción relacionada con el uso del vehículo asignado a Zaldaña Acevedo.

Le podría interesar: Video revela cómo fue el accidente vial entre el hijo de un magistrado y el músico Hugo Girón

Accidente en el que murió Hugo Girón

El accidente ocurrió la noche del 3 de septiembre del 2026, en la 6a. avenida y 8a. calle de la zona 9 de la capital.

Girón Barrientos, de 64 años, conducía una motocicleta cuando ocurrió la colisión en la que estuvieron involucrados la camioneta blindada del OJ y un automóvil particular.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), la camioneta del OJ era conducida por Pablo Andrés Zaldaña Rendón, de 21 años, hijo del magistrado Edwin Estuardo Zaldaña Acevedo. El otro vehículo era conducido por Roberto Vidal Pérez Tamatzín, de 25.

Girón Barrientos sufrió múltiples golpes y fue trasladado por los Bomberos Municipales al Hospital General San Juan de Dios, donde murió. La causa de muerte fue politraumatismo.

Por el hecho fueron aprehendidos Zaldaña Rendón y Pérez Tamatzín. Los registros del OJ indican que ambos ingresaron a la Torre de Tribunales a las 23.36 horas del 3 de septiembre del 2026 por homicidio culposo.

Ambos quedaron bajo arresto domiciliario y deberán comparecer a primera declaración el 17 de febrero del 2027, a las 11 horas, ante el Juzgado Segundo Pluripersonal de Paz Penal de Guatemala.

La Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas del MP investiga las circunstancias del accidente y las posibles responsabilidades.