OJ pide informe al magistrado Edwin Zaldaña por uso de camioneta involucrada en accidente en el que murió Hugo Girón

Fuentes del Organismo Judicial (OJ) informaron que el pleno de magistrados solicitó un informe a Edwin Estuardo Zaldaña Acevedo, magistrado titular de la Sala Segunda de Apelaciones Penal, por el uso de una camioneta de la institución que era conducida por su hijo cuando ocurrió el accidente de tránsito en el que murió el músico y docente Héctor Hugo Girón Barrientos.

Según las fuentes consultadas, durante el pleno de magistrados del 9 de septiembre se otorgaron 48 horas a Zaldaña Acevedo para presentar el informe relacionado con el uso del vehículo.

El documento se conocería en la siguiente reunión, el 16 de septiembre. Sin embargo, las fuentes señalaron que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Claudia Lucrecia Paredes Castañeda, no incluyó el asunto en la agenda para su discusión.

El pasado 10 de septiembre, el OJ afirmó que inició un procedimiento administrativo contra Zaldaña Acevedo para determinar si cometió alguna infracción por permitir que su hijo condujera un vehículo de la institución.

Camioneta del OJ era conducida por hijo del magistrado

El accidente ocurrió la noche del 3 de septiembre del 2026, en la 6a. avenida y 8a. calle de la zona 9.

En el hecho murió Girón Barrientos, quien conducía una motocicleta. También estuvieron involucrados un automóvil y una camioneta blindada verde con placas P-418CWS, propiedad del OJ.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), la camioneta era conducida por Pablo Andrés Zaldaña Rendón, de 21 años, hijo del magistrado Edwin Estuardo Zaldaña Acevedo.

Girón Barrientos sufrió múltiples golpes y fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios, donde murió.

Dos conductores fueron aprehendidos

Por el accidente fueron aprehendidos Zaldaña Rendón y Roberto Vidal Pérez Tamatzín, de 25 años.

Los registros del OJ indican que ambos ingresaron a la Torre de Tribunales a las 23.36 horas del 3 de septiembre del 2026 por homicidio culposo.

La PNC informó de las aprehensiones hasta el 11 de septiembre, ocho días después del accidente.

Zaldaña Rendón y Pérez Tamatzín quedaron bajo arresto domiciliario.

Primera declaración será en febrero del 2027

La jueza Luisa Marilú Aguilar Alfar, del Juzgado Segundo Pluripersonal de Paz Penal de Guatemala, fijó para el 17 de febrero del 2027, a las 11 horas, la audiencia de primera declaración de Zaldaña Rendón y Pérez Tamatzín, sindicados por la posible comisión de homicidio culposo por la muerte de Girón Barrientos.

La resolución, fechada el 7 de septiembre del 2026, también ordenó devolver las licencias de conducir a los dos sindicados y estableció que deberán presentarlas nuevamente cuando comparezcan a la audiencia.

Gerardo Alfonso Zaldaña Acevedo, tío de Pablo Andrés Zaldaña Rendón, atribuyó la fecha de la audiencia a la mora judicial.

“Existe una mora judicial enorme, el Ministerio Público tiene gran cantidad de expedientes y el juzgado también”, afirmó.

Familia de Hugo Girón pide justicia

La familia de Girón Barrientos ha pedido justicia y ha manifestado su intención de continuar con las acciones para establecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades.

Un video captado por una cámara de un establecimiento cercano muestra el momento del accidente.

Gerardo Alfonso Zaldaña Acevedo ha sostenido que su sobrino intentó frenar la camioneta blindada del OJ, pero se pasó el semáforo y causó la colisión.

“Estos vehículos tienen cierto peso y blindaje, por la inexperiencia del muchacho, pues frena, activa su freno, pero se pasa el semáforo y lamentablemente colisiona”, afirmó.

El Ministerio Público informó que es la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas quien investiga el caso.