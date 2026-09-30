Jenny Alvarado Teni presidirá la CSJ con retos de credibilidad e independencia en el futuro periodo electoral

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rompió la racha de desacuerdos con la que postergaba la elección de su presidente, y ayer logró de forma unánime, y en el primer intento, nombrar a la magistrada Jenny Alvarado Teni como presidenta judicial.

Para observadores del Sector Justicia, los retos que tiene la ahora presidenta electa no son nada sencillos, ya que debe limpiar la imagen institucional de un poder judicial desacreditado tras las presidencias de Teódulo Cifuentes y Claudia Paredes.

Nombramientos directos de magistrados en nuevas salas de apelaciones, presuntas reuniones para tocar temas judiciales con actores externos, la aparente venta de plazas laborales, la pérdida de armas de fuego, son algunos de los señalamientos que se hicieron durante la presidencia saliente, de Claudia Paredes.

Alvarado Teni consiguió este miércoles 30 de septiembre los votos del grupo dominante del Organismo Judicial (OJ), luego de una reunión de fin de semana entre los magistrados, según una fuente con conocimiento del caso.

Pero la presidenta electa también tuvo los votos a favor de los magistrados Estuardo Cárdenas y Flor de María Gálvez, quienes, incluso, denunciaron a nivel internacional intimidaciones por su trabajo judicial de parte del grupo que ha integrado la nueva presidenta.

Para el grupo de observación del Sector Justicia, Movimiento ProJusticia, reunir los votos de todos los magistrados es un mensaje positivo, que si bien no significa un cambio en la correlación de fuerzas, sí puede ser un primer paso para tratar de mejorar su imagen.

Jenny Alvarado Teni tomará posesión el 13 de octubre. Fotografía: Organismo Judicial.

“Nos lleva a pensar en qué se negoció para llegar a la unanimidad; por ejemplo, no deteriorar más la CSJ por las divisiones internas”, opinó Carmen Aida Ibarra, directora de Movimiento ProJusticia.

La presidenta electa debe asumir el próximo 13 de octubre, convirtiéndose así en la quinta mujer a cargo del OJ en Guatemala, durante una gestión que tendrá dos grandes retos coyunturales, según grupos de observadores.

Credibilidad

Para Movimiento ProJusticia y Alianza por las Reformas el mayor peso que tiene ahora la presidenta electa es tratar de limpiar la mala imagen que tiene la CSJ, que ha pasado los últimos dos años con distintos escándalos.

“Para seguir con la naturaleza de la justicia tendría que exhortar a la CSJ a que siempre se tomen decisiones democráticas, no sé qué tanta inclinación tenga ella a la democracia”, apunta Ibarra.

La analista también cuestionó el actuar de Alvarado por un antecedente en el proceso de renovación de Cortes del 2019, donde la presidenta electa y otros cuatro magistrados intentaron sesgar los criterios para la representación de magistrados en las comisiones de postulación.

Por su parte Pablo Muñoz, de Alianza por las Reformas, considera que la aparente venta de plazas y la poco clara pérdida de armas de fuego en el OJ es un problema que la presidenta saliente hereda a la nueva.

“Esta serie de acciones escandalosas de la CSJ los han puesto en mal (…) la nueva presidenta tiene que limpiar todo lo que deja Paredes sobre la mesa que mancha a la CSJ en temas administrativos”, explicó.

Independencia electoral

Alvarado Teni es relacionada como un actor afin al grupo gremial Aspa, que lidera el exmagistrado constitucional Nester Vásquez Pimentel, así como algunos diputados del Congreso, entre ellos Allan Rodríguez, Inés Castillo y Carlos López, según publicaciones y análisis de Movimiento ProJusticia.

Estos aparentes vínculos llevan a que algunos observadores vean como reto que la presidenta electa muestre independencia, sobre todo cuando tengan que conocer acciones legales relacionadas con el evento electoral del 2027.

“Tiene vínculos indeseables con los diputados más antidemocráticos, diputados muy relacionados con actividades antidemocráticas y que peligrosamente los acerca a negociaciones para favorecer grupos oscuros de la sociedad”, advierte Ibarra.

Por su parte, Muñoz considera que esas acciones legales que lleguen a la CSJ por el evento electoral, ya sean amparos o antejuicios, deberán ser resueltos con objetividad.

“Limitarse y no hacer abuso de poder, no interferir con la independencia del TSE; y cuando corresponda, proteger derechos que se puedan vulnerar”, explicó el observador.

Alvarado: No corrupción

Luego de ser electa presidenta, la magistrada Alvarado Teni ofreció una rueda de prensa en donde explicó que están por afinar la estrategia de comunicación para tener un mayor acercamiento con la ciudadanía y la prensa, aunque sí adelantó que la postura del OJ es combatir cualquier practica corrupta.

“Nosotros estamos en el tema de transparencia, de la no corrupción (...) en el OJ no se venden plazas, existen procesos transparentes y existe una unidad de Recursos Humanos que es la encargada de hacer todas las gestiones y procesos administrativos. Que no se dejen sorprender por una propuesta para hacer un pago, eso no es legal y tampoco ético”, dijo.

Alvarado Teni es la quinta mujer en presidir la CSJ. Fotografía: Organismo Judicial.

La presidenta electa también dijo que están consientes de la carga de trabajo en las distintas cámaras, sobre todo en aquella que va a tener mayor actividad en el 2027, por el próximo evento electoral.

“Estamos conscientes que hay una carga laboral en el tema de la Cámara de Amparos y Antejuicios, y en las otras. Se está diseñando en la Cámara de Amparo un plan para poder atender de manera eficaz y eficiente la recepción, tramitación y la pronta respuesta a las acciones del momento electoral”, explicó.

Presidentes de Cámaras

Además de la elección de nuevo presidente, la CSJ también se nombró a los nuevos presidentes de las cámaras de Amparo y Antejuicio, Penal y Civil; anunciando la integración de cada una de estas dependencias judiciales.

Cámara de Amparos y Antejuicios

Igmaín Galicia Pimentel - Presidente

Carlos Ramiro Contreras

Carlos Lucero

Clemen Juárez

Cámara Penal

René Guillermo Girón Palacios - Presidente

Gustavo Morales Duarte

Teodulo Cifuentes

Mauricio Corado

Cámara Civil

Claudia Paredes - Presidente

Flor de María García

Flor de María Gálvez

Estuardo Cárdenas