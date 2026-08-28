OJ detecta faltante de armamento en su armería y denuncia el caso ante el MP

El Organismo Judicial (OJ) detectó un faltante de armamento e irregularidades relacionadas con documentación en la armería de la institución, por lo que denunció el caso ante el Ministerio Público (MP).

El jueves 27 de agosto, el medio Prensa Comunitaria publicó que tuvo acceso a un aviso que estaba dirigido a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en donde se informaba sobre el extravío de armas bajo resguardo de la armería del OJ.

El vocero del OJ, Rudy Esquivel, confirmó a Prensa Libre que, luego de la renuncia del encargado de resguardar las armas, se hizo el proceso de entrega del cargo y allí se detectaron inconsistencias en el inventario del armamento bajo su responsabilidad.

Esquivel agregó que, por esa razón, la Dirección de Seguridad Institucional solicitó verificaciones y auditorías internas, las cuales revelaron un faltante de armamento y otras irregularidades relacionadas con documentación.

“En consecuencia de estos hallazgos y actuando conforme a los procedimientos legales establecidos, se dio la instrucción a la Dirección de Seguridad Institucional de presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, la cual está identificada con el número MP-E01-2026-44082, la cual posteriormente fue ampliada y ratificada ante dicha institución”, afirmó Esquivel.

Agregó que el OJ ha puesto la información y documentación relacionada con estos hechos a disposición de las autoridades competentes, a quienes corresponde desarrollar la investigación y determinar las responsabilidades que procedan.

Cuántas armas hacen falta

Se consultó a Esquivel sobre el nombre del encargado de resguardar las armas, el inventario, el tipo de armas y si era armamento decomisado o propiedad del OJ, pero comentó que se había compartido únicamente la información oficial divulgada, en virtud de que la investigación formal corresponde al MP.

“La Corte Suprema de Justicia, en estricto respeto al debido proceso y con el propósito de no interferir en las diligencias investigativas, se limita a proporcionar la información puntual ya trasladada, reafirmando su compromiso con la transparencia institucional y la observancia de la ley”, explicó Esquivel.

LECTURAS RELACIONADAS Roban armamento militar: Ministerio de la Defensa se pronuncia tras publicaciones en redes sociales

En este momento, el OJ no compartió detalles sobre el nombre de la persona, cuántas armas tenía bajo su resguardo, cuántas hacen falta ni si eran decomisadas o compradas.