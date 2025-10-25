Roban armamento militar: Ministerio de la Defensa se pronuncia tras publicaciones en redes sociales

El Ministerio de la Defensa confirmó el robo de armamento militar en las instalaciones del Comando Aéreo del Norte, ubicado en Petén, aunque no especificó la cantidad ni el tipo de armas sustraídas.

El hecho habría ocurrido el 24 de octubre, según detalla una comunicación oficial del Ejército de Guatemala, que añadió que una persona fue vinculada al robo y entregada a las autoridades competentes.

Además, el Ministerio de la Defensa señaló que ya presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP), para que se realice el proceso de investigación correspondiente y se logre ubicar a los presuntos responsables y el armamento robado.

“El Ejército de Guatemala reafirma su compromiso con la población guatemalteca, asegurando que este incidente será investigado y esclarecido conforme a la ley”, señala un comunicado de prensa.

El robo del armamento comenzó a circular en redes sociales la mañana del sábado 25 de octubre, por lo que se realizaron consultas al equipo de Comunicación Social del Ministerio de la Defensa.

Tras varias horas sin respuesta, la unidad consultada aseguró que brindaría la información en breve, mediante un comunicado de prensa que no detalló la cantidad ni el tipo de equipo militar robado.

Denuncian a autoridades militares

A consecuencia del robo del equipo militar, Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, anunció en su red social X que presentó una denuncia contra altos mandos del Ejército.

Entre ellos figuran Henry Sáenz, ministro de la Defensa; Erwin Rolando Gómez Barrera, jefe del Estado Mayor; el comandante del Comando Aéreo del Norte, y cualquier otra persona que pudiera resultar involucrada.

“Se perdieron, este mes, 69 fusiles Galil y M16; cuatro lanzagranadas M6; y 60 mil cartuchos, calibre 5.56 para esos fusiles, y seguramente también granadas para los lanzagranadas”, detalló en un video Méndez Ruiz tras la publicación de la denuncia.

La cantidad exacta del armamento robado no fue detallada en el comunicado difundido por el Ministerio de la Defensa.