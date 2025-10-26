Robo de armas del Ejército: los detalles de cómo habrían sustraído el armamento en Petén

Las investigaciones iniciales apuntan a que un miembro del Ejército de Guatemala es el principal sospechoso del robo de armamento en el Comando Aéreo del Norte, ubicado en Petén.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), no se ha capturado a ningún sospechoso por este hecho; sin embargo, el Ministerio de la Defensa afirmó haber puesto a disposición de “las autoridades competentes” a una persona.

¿Cómo se detectó el robo de armas?

La incautación de dos fusiles en Petén fue el primer hallazgo del armamento robado del almacén de material de guerra, afirmó Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT).

“Lo que pasó es que, en un retén en Petén, detuvieron un vehículo en el que encontraron dos fusiles. Esos fusiles se reportaron inmediatamente al Digecam —Dirección General de Control de Armas y Municiones— y, al verificar los números de serie, se determinó que estaban asignados al Comando Aéreo del Norte”, comentó Méndez Ruiz.

Agregó que, tras la alerta emitida por el Digecam, el Ejército inició un inventario de las armas. Según la denuncia presentada por Méndez Ruiz, del almacén fueron robados 69 fusiles, cuatro lanzagranadas y aproximadamente 60 mil municiones calibre 5.56.

“¿Por qué se supo la información y cómo se supo? Esto se debe a que al interior del Ejército existe un enorme descontento con respecto al alto mando militar”, afirmó.

A raíz del supuesto robo, Méndez Ruiz interpuso una denuncia contra Henry Sáenz, ministro de la Defensa; Erwin Rolando Gómez Barrera, jefe del Estado Mayor; el comandante del Comando Aéreo del Norte y cualquier otra persona que pudiera resultar involucrada.



Personal del Ministerio Público dijo que el caso lo investiga, por ahora, la fiscalía distrital de Petén.

El Ministerio de la Defensa (Mindef) confirmó el robo, aunque no especificó la cantidad ni el tipo de armas sustraídas.

Se solicitó una postura al Mindef respecto de las acciones que tomaría el Tribunal de Honor del Ejército por el robo de armamento y sobre cómo se detectó el faltante; sin embargo, no se obtuvo respuesta.

El sábado 25 de octubre, el Mindef informó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se realice la investigación correspondiente y se logre ubicar a los presuntos responsables, así como el armamento robado.

“El Ejército de Guatemala reafirma su compromiso con la población guatemalteca, asegurando que este incidente será investigado y esclarecido conforme a la ley”, señala un comunicado de prensa.

Militares piden destitución del ministro de la Defensa

El grupo de Oficiales de la Montaña del Ejército de Guatemala emitió un comunicado en el que solicita al presidente Bernardo Arévalo la destitución del ministro de la Defensa, del jefe del Estado Mayor y de altos mandos de la institución, debido al robo de armamento en Petén.

El escrito señala que el titular de la cartera, el jefe del Estado Mayor y otros mandos superiores no han ejercido las acciones correctivas, ni han aplicado los procedimientos internos ni los mecanismos de control que la ley y la doctrina militar imponen.

“Existiendo incluso la posibilidad de involucramiento directo o negligencia grave, lo que pone en entredicho la veracidad de los informes, la eficacia de las medidas adoptadas y, en consecuencia, compromete seriamente la seguridad nacional y la credibilidad institucional del Ejército”, indica el documento.

Los militares cuestionaron la falta de precisión del Ministerio de la Defensa al explicar cómo se habría producido el robo del armamento.

“Lo cual resulta inaceptable, dada la estricta normativa de custodia, control y vigilancia que rige los almacenes militares. Se constituye en un hecho sin precedentes, agravado por haberse producido en plena crisis nacional, apenas dos semanas después de la fuga masiva de 20 reos de alta peligrosidad”, añade el comunicado.