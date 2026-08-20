Operativo por robo de armas lleva al hallazgo de un arsenal en San Lucas Sacatepéquez

Un operativo relacionado con una investigación por el robo de armas de fuego llevó al hallazgo de un arsenal, municiones, placas para vehículos, dinero en efectivo y otros objetos en San Lucas Sacatepéquez, informaron este jueves 20 de agosto la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala.

La diligencia estuvo a cargo de investigadores de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE) de la PNC y del Ministerio Público (MP), con apoyo del Ejército de Guatemala.

Según información preliminar de la PNC, el operativo se efectuó como seguimiento a una investigación relacionada con el robo de armas de fuego.

Durante las diligencias, las autoridades localizaron cinco armas de fuego, cargadores y municiones en las afueras de un inmueble. Posteriormente, la PNC informó que en la propiedad fue hallada un arma con reporte de robo, mientras que en un terreno aledaño encontraron otras cinco.

El Ejército de Guatemala detalló que las acciones incluyeron puestos de control, patrullajes a pie y allanamientos en San Lucas Sacatepéquez. Según esa institución, los objetos fueron encontrados en una residencia y en un terreno baldío.

Armas con reporte de robo

El reporte del Ejército da cuenta de seis armas de fuego: dos carabinas y cuatro pistolas. Una de las carabinas y dos de las pistolas tienen reporte de robo.

Las fuerzas de seguridad también localizaron 13 cargadores para pistola de 9 mm, un cargador para carabina calibre .223 y municiones de distintos calibres.

Además, fueron hallados seis teléfonos celulares, cuatro tabletas, un dron, una pica para abrir puertas, una ganzúa y una mochila.

Las autoridades también reportaron el hallazgo de un sobre con siete pares de placas para vehículos y pasaportes. La información divulgada no precisa a quién pertenecen estos documentos ni las placas.

Localizan dinero en efectivo

Entre los objetos encontrados figuran Q10 mil 011 y US$1 mil 245 en efectivo, según el reporte del Ejército.

La institución indicó que las acciones fueron coordinadas con la PNC y el MP y que forman parte de las operaciones para prevenir hechos ilícitos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con las diligencias ni han precisado cuándo y dónde fueron robadas las armas recuperadas.

🚨 RESULTADOS DE OPERACIÓN EN SAN LUCAS 🚨



Unidades del Ejército de Guatemala, en coordinación con el @MPguatemala y la @PNCdeGuatemala , realizaron puestos de control, patrullajes a pie y allanamientos en #SanLucas, #Sacatepéquez, donde se localizaron artículos de procedencia… pic.twitter.com/vKlk8jWp6U — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 20, 2026

Sigue operativo en San Lucas Sacatepéquez



Policías de #DIDAE y el #MP con apoyo del Ejército de Guatemala, continúan con el allanamiento donde en un inmueble localizaron un arma de fuego con reporte de robo, y en un terreno aledaño encontraron cinco armas más, se ampliará. pic.twitter.com/5CBsjeaI7T — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 20, 2026

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