CSJ rechaza declaraciones de magistrado Estuardo Cárdenas sobre supuesta injerencia externa en el pleno

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó este miércoles 15 de julio, por medio de un comunicado aprobado con el voto favorable de 11 de sus 13 magistrados, las declaraciones del magistrado Vocal V, Estuardo Adolfo Cárdenas, publicadas el 8 de julio pasado en una entrevista concedida a Prensa Libre, en la que señaló una supuesta injerencia de actores externos en la toma de decisiones del pleno.

En el pronunciamiento, la CSJ afirmó que las declaraciones del magistrado "son falsas" y que no reflejan la realidad institucional del Organismo Judicial.

El pleno también rechazó los señalamientos de que existan bloques de poder dentro de la Corte o que las resoluciones respondan a intereses ajenos al organismo. Según el comunicado, las decisiones se adoptan con independencia y conforme a la Constitución Política de la República y la Ley del Organismo Judicial.

La Corte sostuvo que la existencia de criterios jurídicos distintos forma parte del funcionamiento de un órgano colegiado y que las resoluciones se aprueban mediante deliberación y votación por mayoría.

Además, indicó que el traslado de Cárdenas a la Cámara Civil respondió a una reorganización administrativa derivada de la elección de las nuevas presidencias de las cámaras, facultad que, según la CSJ, le corresponde de forma exclusiva.

El comunicado también señala que el magistrado no manifestó objeción durante la sesión en la que se aprobó esa reorganización y recordó que la Corte de Constitucionalidad denegó, de forma provisional, el amparo promovido por Cárdenas contra esa decisión.

Respecto de la creación e integración de nuevas salas de la Corte de Apelaciones, la CSJ afirmó que dichas actuaciones fueron avaladas por la Corte de Constitucionalidad y aseguró que el propio magistrado Cárdenas integró una de esas salas bajo el mismo procedimiento durante el 2024.

La Corte agregó que, si bien la libertad de expresión ampara a todos los funcionarios, quienes integran ese alto tribunal deben actuar con responsabilidad al pronunciarse sobre asuntos institucionales. Asimismo, reiteró su compromiso de administrar justicia con independencia, imparcialidad y apego al orden constitucional.

Antecedente

La respuesta de la Corte Suprema de Justicia surge una semana después de que Prensa Libre publicara una entrevista con Cárdenas, en la que describió una serie de desacuerdos internos dentro del pleno y cuestionó la forma en que, según él, se toman algunas decisiones administrativas y jurisdiccionales.

Durante la conversación, Cárdenas aseguró que, desde el inicio del período de la actual Corte, el 13 de octubre del 2024, no ha existido cohesión entre los 13 magistrados y afirmó que el pleno se encuentra dividido entre un grupo mayoritario y otro minoritario. Según explicó, el bloque mayoritario celebra reuniones previas a las sesiones oficiales, a las que denominó "pre-plenos", en las que, afirmó, se discuten los asuntos de la agenda y se acuerda el sentido de las votaciones antes de las sesiones formales.

El magistrado también señaló que esas reuniones, que inicialmente se habrían celebrado en el Palacio de Justicia y posteriormente fuera de ese edificio, contarían en ocasiones con la participación de personas ajenas al Organismo Judicial. "Hay agentes externos que se suman a esas reuniones como para poder dar ciertas instrucciones u opiniones sobre determinados temas", afirmó.

Al ser consultado sobre quiénes serían esos supuestos actores externos, Cárdenas respondió que no podía identificarlos y reconoció que hacerlo sería una conjetura. "No lo mencionan; uno podría inferirlos, pero finalmente serían conjeturas", indicó.

En la entrevista también cuestionó su traslado de la Cámara de Amparo y Antejuicio a la Cámara Civil, decisión que calificó de discrecional y arbitraria. Por ese motivo promovió un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para intentar revertir la medida. Sin embargo, el máximo tribunal constitucional rechazó otorgarle el amparo provisional y dejó pendiente el análisis de fondo del expediente.

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