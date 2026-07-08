Estuardo Cárdenas: “Hay agentes externos que se suman a esas reuniones como para poder dar ciertas instrucciones”

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) se encuentra dividida desde que comenzó su período el 13 de octubre del 2024, y las fricciones han ido en aumento, a tal punto que uno de ellos accionó legalmente contra el grupo mayoritario.

Estuardo Cárdenas, magistrado de la CSJ, reafirma una división del pleno dominado por un grupo de 10 magistrados, que aseguró, ha tomado represalias en su contra por ser una voz de oposición.

El magistrado denunció un cambio de cámara que califica como “discrecional” en el marco de una entrevista para conocer detalles del amparo que presentó a la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de la CSJ, para tratar de revertir la decisión.

Durante una conversación con Prensa Libre, Cárdenas expuso lo que considera como anomalías en la forma en que el pleno del Poder Judicial toma las decisiones, ya que estaría llegando a acuerdos con actores externos al Organismo Judicial (OJ) antes de resolver.

¿Cómo es la dinámica de trabajo considerando que hubo retrasos en la elección de los primeros presidentes de la CSJ?

Desde un inicio no se ha logrado una cohesión y una armonía como se hubiera pretendido, ha sido con desavenencias y muchas fricciones desde los primeros días de la gestión a partir del 13 de octubre del 2024.

¿Qué tanto han ido escalando esas fricciones a lo interno de la CSJ?

Las tensiones han subido de tono porque no ha podido ser de otra manera, porque al final de cuentas algo que creo yo que es el detonante de esas fricciones es lo que se ha dado, que son los famosos “pre-plenos”.

El pleno que nosotros tenemos ordinariamente es uno a la semana, pero resulta que desde que se dividió la Corte Suprema de Justicia prácticamente en dos bloques, el mayoritario y el minoritario, el mayoritario ha venido realizando lo que ellos mismos en una forma de sorna o de manera sarcástica llaman “pre-plenos”.

Esos “pre-plenos” que realizan mínimo un día antes del pleno, revisan la agenda, ven qué temas son los que les conviene e interesa llevar, y la agenda nos la están circulando al final del día o minutos antes de iniciarse el pleno, pero ya sabidos de qué es lo que se lleva y la forma en la que votarán y aprobarán lo que es de su conveniencia.

Cuestiona independencia

¿Esas prácticas vienen desde el primer año de la CSJ o es algo más reciente?

Hasta donde yo sé, se iniciaron con la presidencia del magistrado Teódulo Cifuentes. Yo tuve la oportunidad de hablar con él, lo saludé y traté de abordarlo a manera de que eso no se estuviera dando y que el pleno trabajara como tal, como corresponde de una manera ordenada y respetando los espacios, sin embargo, sólo se quedó en palabras, nada de acciones.

¿Los pre-plenos se celebran en el Palacio de Justicia?

Hasta donde se tiene conocimiento se iniciaron a celebrar a lo interno del propio Palacio de Justicia, en una de las vocalías se reunían y ahí hablaban y acordaban lo que correspondiera, para después legitimarlo o pretender hacerlo en el pleno.

Claudia Paredes, presidenta de la CSJ, es vinculada con el diputado Allan Rodríguez, según grupos de fiscalización. Fotografía: Organismo Judicial.

Pero últimamente. como le digo, ellos mismos lo comentan y creen que entre ellos son leales, pero terminan contando lo que según ellos no se va a saber, y ahora resulta que esas reuniones de pre-pleno precisamente las realizan fuera del Palacio de Justicia. Normalmente aprovechan para almorzar y platicar al respecto y con el agregado y eventual agravante de que a veces hay agentes externos que se suman a esas reuniones como para poder dar ciertas instrucciones u opiniones sobre determinados temas, eso es lo que se sabe.

¿Quiénes son esos personajes externos a la CSJ?

No lo mencionan, uno podría inferirlos, pero finalmente serían conjeturas, pero pues, hay padrinazgos que se mantienen. Según alguien decía, en esos dos pre-plenos que tuvieron que tener para decidir mi exclusión de la cámara no solo se vieron posturas del grupo mayoritario, sino también intereses de ciertos actores o personajes externos al propio pleno de la Corte Suprema de Justicia que estaban interesados en ese movimiento por las razones que sean.

¿Cómo han ido subiendo las fricciones en la CSJ?

Se esperaba que el Consejo de la Carrera Judicial a través de nuestra delegada cumpliera con esa obligación de informar al Congreso de las nuevas salas, sin embargo, al no hacerlo yo me vi obligado a salvaguardar mi responsabilidad, y a la vez sabiendo de mi compromiso con el ordenamiento jurídico de poner en conocimiento esa situación irregular que se estaba dando ante el Congreso.

Todo eso ha venido en aumento y para desembocar en lo que hoy se está dando, de forma arbitraria, inaudita y violando cualquier procedimiento legal aplicable que es el de la ley de la Carrera Judicial, haber dispuesto siempre en esos pre-plenos, y después legitimado un pleno extraordinario, mi traslado de la Cámara de Amparo y Antejuicio a la Cámara Civil, simplemente por esa voz disidente que he mantenido dentro del pleno y de la propia cámara.

Señala represalias

¿Hubo informes o recomendaciones técnicas para el reacomodo?

Fue discrecional y siendo sincero, arbitraria, porque no hay otra forma de calificar las cosas. Fue el 29 de abril. De hecho, estábamos dentro de un pleno ordinario y tipo 10.30 -horas- nos estaban comunicando que para las 12 de ese mismo día se estaba convocando a un pleno extraordinario.

Clemen Juárez es la actual presidenta de la Cámara de Amparos y Antejuicios. Fotografía: Organismo Judicial.

La naturaleza de los plenos extraordinarios es que en primer lugar tienen que ser urgentes y segundo indicarse el motivo para el cual se está convocando. En este caso únicamente llegó a las secretarías de nuestras vocalías la convocatoria sin precisar para qué era.

Para eso, la ley de la Carrera Judicial, que es un derivado que impone la Constitución, establece que los traslados deben estar regidos expresamente por la ley, invocándose las causas o motivos que se tengan para ello cuando uno no lo solicita, y lo cual jamás se hizo en mi caso.

Usted presentó un amparo ante la CC para revertir el traslado. ¿Qué espera de la justicia constitucional?

Cuando uno tiene la convicción de que el Derecho le asiste y que por el contrario está siendo objeto de arbitrariedades, no le queda otra alternativa que accionar.

Lo absurdo si se quiere y penoso, es tener que hacerlo en contra del propio ente colegiado del cual yo formo parte, pero aclarando que la acción va a ir en contra de la mayoría del pleno que tomó la decisión de trasladarme de una manera ilegal y arbitraria.

La fe en el sistema se debe tener porque uno debe tener claro que las mayorías de hoy no son las mayorías de mañana, y al final de cuentas las arbitrariedades que hoy se cometen por quienes creen que van a tener siempre ese cobijo de una mayoría, pues tarde o temprano también se les revierte.

La CC no otorga el amparo provisional, pero lo mantiene para una futura sentencia. ¿Cómo recibe esa resolución?

A mí no me ha notificado oficialmente nada todavía, pero de igual manera en redes sociales uno se entera de muchas situaciones y me parece haber visto también algo al respecto.

Si eso puede ser cierto, primero respetar que es una decisión jurisdiccional y que al final pues no es definitiva, es un asunto provisional, lo cual se puede reiterar las veces que sea necesario, pero sobre todo tener la confianza en el sistema de que la decisión de fondo va a ser favorable.

¿Se le pudo buscar excluir por los casos que verá la Cámara de Amparo y Antejuicios del futuro proceso electoral?

Ya hay una buena cantidad de mora en la propia cámara. Cuando nosotros ingresamos en octubre del 2024 era un aproximado de 10 mil amparos los que se tenían pendientes de resolver y más o menos el año 2025 habían subido a 14 mil.

El evento electoral traerá una serie de situaciones que siempre terminarán pasando tanto por Cámara de Amparo y Antejuicio y eventualmente trasladándose para su conocimiento y decisión al pleno de la Corte Suprema de Justicia, al menos en primera instancia para posteriormente llevar a la CC, pero seguramente tendrá repercusiones el hecho de que no haya una voz disidente o por lo menos consciente y objetiva para tomar las decisiones que correspondan cuando esto finalmente se llegue.

Se le pidió al vocero del Organismo Judicial (OJ) y CSJ una entrevista con la magistrada Claudia Paredes, presidenta del Poder Judicial, para conocer la dinámica de trabajo del pleno, cómo manejan las agendas, los cambios en cámaras y planes futuros de la institución, quedando pendiente si se otorgará una posible fecha para la conversación.