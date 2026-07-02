Magistrado busca que la CC revierta su traslado de la Cámara de Amparo

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Magistrado busca que la CC revierta su traslado de la Cámara de Amparo

Estuardo Cárdenas era la única oposición en la cámara que tramita amparos y antejuicios que desde finales de abril quedó a cargo del grupo afín a la presidenta de la CSJ, Claudia Paredes.

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El amparo de Cárdenas lleva más de 30 días sin ser programado por la presidenta de la CC. Fotografía: Prensa Libre.

El magistrado vocal V de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Estuardo Cárdenas, busca la intervención de la Corte de Constitucionalidad para que se anule su traslado de la cámara penal, lo que concentró el control sobre los amparos y antejuicios que llegan al Poder Judicial en el grupo afín a la presidenta Claudia Paredes.

Cárdenas presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) por considerar que su traslado fue “arbitrario” y con el cual busca que se dé marcha atrás al cambio, que a su consideración no tiene justificación.

El magistrado integraba la Cámara de Amparo y Antejuicios, y en las discusiones representaba la única voz de oposición que, según fuentes, recomendó amparos a favor de la libertad del periodista José Rubén Zamora, fundador de elPeriódico.

Durante una plenaria del pasado 29 de abril, con diez de 13 votos a favor, la CSJ decidió retirar a Cárdenas de la Cámara de Amparos y Antejuicios y le ordenó incorporarse a la Cámara Civil sin ningún tipo de justificación, apunta una fuente que prefiere no ser citada.

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Los que votaron a favor de ese traslado son: Claudia Paredes, presidenta de la CSJ; Luis Corado; René Girón; Gustavo Morales; Jenny Alvarado Teni; Teodulo Cifuentes; Flor García; Clemen Juárez; Carlos Contreras; e Igmaín Galicia.

El grupo dominante de la CSJ que logró expulsar a Cárdenas de la Cámara de Amparos. Fotografía: Organismo Judicial.

Los votos en contra son de Carlos Rodimiro Lucero Paz, que para fuentes dejó de ser un actor de oposición; Flor de María Gálvez; y el propio Cárdenas que manifestó no estar de acuerdo con su traslado.

Con esa decisión la nueva Cámara de Amparos quedó presidida por Clemen Juárez; junto a los vocales Lucero Paz, que tiene un proceso de antejuicio pendiente por un caso laboral; Contreras; y Galicia.

CC sin programar

El amparo, según los documentos, fue presentado ante la CC el 29 de mayo a las 17:41 horas, pero hasta este momento el expediente no ha sido discutido para un posible amparo provisional.

Esta acción se encuentra en la máxima Corte bajo el número de registro 4787-2026, que al medio día de este 2 de julio, no figura en las propuestas de agenda de la próxima semana que ya cargó la CC en su página web.

El amparo, pese a tener más de 30 días desde su presentación, no ha sido programado por la magistrada Annabella Morfín, presidenta de la Corte y quien tiene el control de las agendas que conoce el pleno.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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