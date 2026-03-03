Presidenta de la CSJ formaliza toma de posesión dos semanas después de ser elegida

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) formalizó la toma de posesión de Claudia Paredes como presidenta del Poder Judicial, pero el acto que suele celebrarse en la Sala de Vistas del Palacio de Justicia se trasladó al salón de un hotel de la zona 10 capitalina.

Paredes fue electa presidenta de la Corte el 16 de febrero pasado, recibiendo el respaldo de 10 de los 13 magistrados titulares.

La decisión llegó cuando estaba en desarrollo el trabajo de la comisión de postulación para fiscal general, que preside, por mandato legal, el magistrado presidente del Organismo Judicial (OJ).

La toma de posesión de los presidentes suele celebrarse en la Sala de Vistas, con la presencia de los presidentes de los organismos Legislativo y Ejecutivo.

Pero en la mesa central del acto tan solo se observó al diputado Luis Contreras, presidente del Congreso; pero destacó la ausencia del gobernante Bernardo Arévalo.

Fuentes judiciales confirmaron que el mandatario estaba invitado, pero de manera oficial la sección de Comunicación Social del OJ no confirmó ese dato.

Se consultó también a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala, que confirmó que sí fue invitado, pero que por motivos de agenda no pudo asistir.

Otras bajas

Tampoco la totalidad del pleno de la CSJ respaldó el acto a favor de Paredes, pues solo hubo nueve magistrados titulares que le acompañaron. Jeny Teni, Clemen Juárez, Teódulo Cifuentes, Carlos Ramiro Contreras, Carlos Lucero Paz, René Girón, Igmaín Galicia Pimentel, Luis Corado, y Gustavo Morales Duarte.

La magistrada Flor de María García, quien habría respaldado la elección de Paredes, no asistió. Tampoco los magistrados Flor de María Gálvez y Estuardo Cárdenas.

La acuerpan

Entre las personalidades políticas y judiciales que acompañaron a Paredes se encuentran algunos diputados jefes de bloque de la oposición.

Allan Rodríguez, jefe del bloque Vamos, de quien se especula mantiene una amistad o afinidad hacia la actual presidenta de la CSJ, destacó.

También acudió el diputado Álvaro Arzú Escobar, jefe del bloque Unionista; al igual que Elmer Palencia, que actualmente además de liderar al bloque Valor también es uno de los vicepresidentes del Congreso.

Los diputados Carlos López Maldonado y Carlos López Girón asistieron al acto. Ambos son asociados por grupos de observadores en procesos de negociación para la elección de Cortes.

En la lista de invitados también destacó Wilbert Castellanos, actual candidato al Tribunal Supremo Electoral (TSE), sancionado por el gobierno de los Estados Unidos.

Los magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad (CC) Dina Ochoa, Héctor Hugo y Nester Vásquez, junto a la suplente y reelecta Claudia Paniagua, también estuvieron entre los presentes.

Al igual que los decanos de Derecho de las universidades Da Vinci y San Pablo, que junto a Paredes forman parte de la comisión de Postulación a fiscal general.

Asimismo, asistió el encargado de negocios de la Embajada de EE. UU. en Guatemala, John Barrett.

“Sin doblegarnos a presiones”

Durante su discurso, Paredes ofreció estar al servicio de la ciudadanía, y prometió enfocarse en la renovación y modernización del OJ, junto a un sistema enfocado en la unidad.

Comentó que concretar su elección no fue fácil, e hizo referencia a personas, sin ser citadas con nombre y apellido, que se han enfocado en dividir.

“Actuar conforme a derecho nos dará la satisfacción del deber cumplido, ello sin doblegarnos a presiones mediáticas, ideológicas y de otra naturaleza. Saber que actuamos conforme a derecho nos permitirá cumplir con tranquilidad nuestras funciones”, dijo en su discurso.

El trabajo al frente de la CSJ que ofreció Paredes fue objetivo, buscando unión y "sin doblegarnos a presiones". El evento finalizó tras el discurso de Paredes, sin brindar declaraciones a los medios de comunicación.