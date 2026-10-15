Campaña anticipada: Políticos pondrán a prueba la supremacía del TSE frente a decisiones judiciales

Partidos políticos y posibles candidatos retan al Tribunal Supremo Electoral (TSE) con campaña anticipada, según observadores electorales que ven a las agrupaciones políticas "dispuestas" a violar la ley para ganar protagonismo.

El irrespeto que los futuros candidatos demuestran ante la autoridad del TSE se refleja en las cifras por posible campaña anticipada, de acuerdo con analistas.

El TSE explicó recientemente en el Congreso que tiene 259 casos por posible campaña anticipada, cifra que ha ido en aumento a medida de que se acerca la fecha prevista para la próxima convocatoria a elecciones generales.

El calendario marca dicha convocatoria para el próximo 22 de enero, según los datos oficializados por las autoridades del TSE.

Pero el no respetar al TSE, a decir de los expertos, es un comportamiento que se está volviendo más común para los partidos políticos y candidatos, que parecen no tenerle miedo a las sanciones que imponga la autoridad electoral.

El artículo 94bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) castiga la campaña anticipada con la no inscripción del candidato, prohibiendo la promoción de la imagen en los distintos medios antes del llamado a elecciones generales.

Autoridades del TSE en una reunión con representantes de partidos políticos. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

Actualmente, la Inspección General del TSE indicó ante la comisión de Asuntos Electorales del Congreso que las investigaciones por posible campaña anticipada incluyen la verificación de publicaciones, actividades públicas y otros mecanismos que podrían utilizarse para promover anticipadamente la imagen de posibles candidatos.

Sin embargo, aclaró que no toda aparición pública, publicación en redes sociales o actividad de una organización política constituye automáticamente una infracción electoral.

Con respaldo judicial

La falta de miedo a las sanciones que imponen autoridades electorales puede ser por el respaldo que partidos y políticos tienen de jueces y magistrados, según los observadores.

César Vega, integrante de Acción Ciudadana, y Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), coinciden en que la actitud desafiante ante el TSE se debe a la sensación de protección del propio sistema judicial.

“Para que no pase esto depende de que otras instituciones, como salas de Apelaciones o Cortes, hagan su tarea. Hay vínculos políticos y fallos muy expuestos que muestran esa relación política”, indicó Vega.

Por su parte, Hidalgo consideró que los políticos y sus organizaciones se han enfocado en conseguir un apoyo que, en algunos casos, les permita evadir o revocar una amonestación del TSE.

“Me parece que los partidos han invertido mucho esfuerzo en construir redes de soporte en diferentes instituciones del Estado. Con ellas ganan espacio de maniobra más allá del horizonte permitido en la Ley Electoral. Se granjean ventajas competitivas”, dijo.

La forma en que algunos jueces y magistrados respaldan a políticos y sus organizaciones, resaltó Vega, puede llevar a que los partidos políticos puedan seguir participando hasta que un recurso quede en firme.

“En el 2021 nosotros sacamos un dato, según nuestros registros, demora hasta siete años que se resuelva legalmente un tema de asuntos electorales, desde el inicio hasta una posible cancelación, por eso ganan puestos por encima de la supervivencia del partido”, señaló.

Actualmente, el TSE canceló al Partido de Avanzada Nacional (PAN), pero una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantiene con vida a la agrupación, a la espera de que la Corte de Constitucionalidad (CC) resuelva una apelación.

Partidos desobedientes

Para los expertos, es necesario que el actual TSE sea más estricto con la forma en que busca hacer valer su autoridad, ya que, si en período no electoral existen infracciones claras, la actitud de los partidos puede rebasar las reglas que tenga TSE en el año electoral.

“Los partidos muestran el carácter antidemocrático, el deterioro político, moral, ideológico y hasta organizativo de los partidos políticos y sus principales candidatos porque ya se sabe quiénes son. Las reglas están claras y deciden deliberadamente, violentarlas”, indicó Vega.

Pero junto a esta actitud desafiante, los analistas ven a un TSE cauto al momento de hacer valer su supremacía electoral, algo que puede hacer que los partidos abusen de la voluntad de los magistrados y demás autoridades.

“Hay debilidad institucional del TSE, debilidad e instrumentalización de partidos políticos, sistema de justicia débil y cooptado, el resultado: Hagan todo lo posible y traten de guardar las apariencias, y si no se puede aparentar, para eso están los amigos en puestos de decisión”, comentó Hidalgo.

En las elecciones del 2023, el TSE quedó debilitado debido a una serie de problemas desde la fase inicial del proceso, que fue documentada en las reuniones semanales de la autoridad electoral con los representantes de los partidos políticos.

Pero esa serie de desaciertos se intensificaron, a decir de las fuentes, en cercanías de las votaciones, lo que hace que las actuales autoridades deban ser más cuidadosos para evitar dudas para las elecciones generales del 2027.