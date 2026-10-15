Campaña anticipada: Políticos pondrán a prueba la supremacía del TSE frente a decisiones judiciales

Guatemala

Campaña anticipada: Políticos pondrán a prueba la supremacía del TSE frente a decisiones judiciales

El TSE reporta 259 denuncias por posible campaña anticipada de las que 183 son contra particulares mientras que 46 involucran a funcionarios públicos.

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Fachada del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, institución encargada de la organización y supervisión de los procesos electorales.

El TSE planifica convocar a las elecciones generales 2027 el próximo 22 de enero. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Partidos políticos y posibles candidatos retan al Tribunal Supremo Electoral (TSE) con campaña anticipada, según observadores electorales que ven a las agrupaciones políticas "dispuestas" a violar la ley para ganar protagonismo.

El irrespeto que los futuros candidatos demuestran ante la autoridad del TSE se refleja en las cifras por posible campaña anticipada, de acuerdo con analistas.

El TSE explicó recientemente en el Congreso que tiene 259 casos por posible campaña anticipada, cifra que ha ido en aumento a medida de que se acerca la fecha prevista para la próxima convocatoria a elecciones generales.

El calendario marca dicha convocatoria para el próximo 22 de enero, según los datos oficializados por las autoridades del TSE.

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Pero el no respetar al TSE, a decir de los expertos, es un comportamiento que se está volviendo más común para los partidos políticos y candidatos, que parecen no tenerle miedo a las sanciones que imponga la autoridad electoral.

El artículo 94bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) castiga la campaña anticipada con la no inscripción del candidato, prohibiendo la promoción de la imagen en los distintos medios antes del llamado a elecciones generales.

Autoridades del TSE en una reunión con representantes de partidos políticos. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

Actualmente, la Inspección General del TSE indicó ante la comisión de Asuntos Electorales del Congreso que las investigaciones por posible campaña anticipada incluyen la verificación de publicaciones, actividades públicas y otros mecanismos que podrían utilizarse para promover anticipadamente la imagen de posibles candidatos.

Sin embargo, aclaró que no toda aparición pública, publicación en redes sociales o actividad de una organización política constituye automáticamente una infracción electoral.

Con respaldo judicial

La falta de miedo a las sanciones que imponen autoridades electorales puede ser por el respaldo que partidos y políticos tienen de jueces y magistrados, según los observadores.

César Vega, integrante de Acción Ciudadana, y Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), coinciden en que la actitud desafiante ante el TSE se debe a la sensación de protección del propio sistema judicial.

“Para que no pase esto depende de que otras instituciones, como salas de Apelaciones o Cortes, hagan su tarea. Hay vínculos políticos y fallos muy expuestos que muestran esa relación política”, indicó Vega.

Por su parte, Hidalgo consideró que los políticos y sus organizaciones se han enfocado en conseguir un apoyo que, en algunos casos, les permita evadir o revocar una amonestación del TSE.

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“Me parece que los partidos han invertido mucho esfuerzo en construir redes de soporte en diferentes instituciones del Estado. Con ellas ganan espacio de maniobra más allá del horizonte permitido en la Ley Electoral. Se granjean ventajas competitivas”, dijo.

La forma en que algunos jueces y magistrados respaldan a políticos y sus organizaciones, resaltó Vega, puede llevar a que los partidos políticos puedan seguir participando hasta que un recurso quede en firme.

“En el 2021 nosotros sacamos un dato, según nuestros registros, demora hasta siete años que se resuelva legalmente un tema de asuntos electorales, desde el inicio hasta una posible cancelación, por eso ganan puestos por encima de la supervivencia del partido”, señaló.

Actualmente, el TSE canceló al Partido de Avanzada Nacional (PAN), pero una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantiene con vida a la agrupación, a la espera de que la Corte de Constitucionalidad (CC) resuelva una apelación.

Partidos desobedientes

Para los expertos, es necesario que el actual TSE sea más estricto con la forma en que busca hacer valer su autoridad, ya que, si en período no electoral existen infracciones claras, la actitud de los partidos puede rebasar las reglas que tenga TSE en el año electoral.

“Los partidos muestran el carácter antidemocrático, el deterioro político, moral, ideológico y hasta organizativo de los partidos políticos y sus principales candidatos porque ya se sabe quiénes son. Las reglas están claras y deciden deliberadamente, violentarlas”, indicó Vega.

Pero junto a esta actitud desafiante, los analistas ven a un TSE cauto al momento de hacer valer su supremacía electoral, algo que puede hacer que los partidos abusen de la voluntad de los magistrados y demás autoridades.

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Fiscales de nueve distritos federales de Estados Unidos se reunieron en Guatemala con autoridades del Ministerio Público (MP) y del Ministerio de Gobernación para fortalecer la cooperación contra estructuras criminales transnacionales, el narcotráfico y el lavado de dinero. Además, de las extradiciones y la persecución de quienes faciliten protección a esas organizaciones, incluidos narcopolíticos. La visita, calificada de inédita por las autoridades estadounidenses, reunió a fiscales de Nueva York, Florida, California, Arizona, Nuevo México y cuatro distritos de Texas. Jorgan Andrews, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, dijo que es la primera vez que una delegación de fiscales de nueve distritos federales visita Guatemala y aseguró que nunca antes tantos funcionarios de alto nivel del Departamento de Justicia habían estado al mismo tiempo en la región. Los fiscales que hoy nos acompañan están aquí para fortalecer estos lazos con el Ministerio Público y perseguir a narcotraficantes, sus aliados y quienes les facilitan protección, incluyendo narcopolíticos. El mensaje es claro no hay refugio para quienes lucran con el narcotráfico, las extorsiones, el lavado de activos, el tráfico de personas y otros delitos transnacionales, sin importar el cargo que ocupan, dijo Andrews. El diplomático agregó que el año pasado se alcanzó un récord de 34 extradiciones entre Guatemala y Estados Unidos y aseguró que este año la cifra está cerca de ser superada. MP pone atención en elecciones del 2027 Gabriel García Luna, fiscal general del MP, vinculó el fortalecimiento de las capacidades contra el crimen organizado con los riesgos que, según expuso, deben ser atendidos antes de las elecciones generales del 2027. Uno de esos ámbitos requiere particular atención ante las próximas elecciones generales del 2027 la posible vinculación del narcotráfico y de estructuras del crimen organizado con actividades políticas y electorales, dijo el jefe del MP. García Luna añadió que el combate a la narcopolítica deberá apoyarse en investigación especializada, análisis financiero y patrimonial e intercambio de información para establecer el origen, movimiento y destino de recursos ilícitos. En el marco de las elecciones generales del 2027 debemos contar con mejores capacidades para identificar posibles vínculos entre estructuras criminales, recursos de procedencia ilícita y actividades políticas o electorales cuando existan elementos que puedan constituir delito, expresó. Según el fiscal general, el MP fortalecerá las capacidades de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y la Fiscalía de Delitos Electorales, entre otras. También sostuvo que esas investigaciones no deben utilizarse para intervenir en la competencia política. Nuestra función no consiste en intervenir en la competencia política, ni en determinar quién debe participar en ella. Nuestra responsabilidad es investigar conforme a la ley aquellos hechos que puedan constituir delito y ejercer persecución penal cuando corresponda, afirmó García Luna. El dinero detrás de las estructuras Durante el encuentro, uno de los fiscales estadounidenses señaló que la estrategia no se limitará a detener a quienes transportan drogas, sino que buscará alcanzar a las organizaciones que operan detrás de ellos y seguir sus recursos financieros. “Y les pediría que sigan nuestros resultados, tanto para los Estados Unidos como para Guatemala, durante los próximos 17 meses y en el futuro, para ver lo que podemos acompañar juntos como compañeros, comentó. Villeda destaca combate a finanzas criminales Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, señaló que Guatemala y Estados Unidos comparten objetivos en el combate de estructuras criminales y destacó la persecución de las finanzas que permiten su funcionamiento. Lucha contra las pandillas terroristas, lucha contra el narcotráfico, lucha contra las estructuras criminales que se dedican al tráfico de personas y, asimismo, una lucha directa contra las finanzas criminales que sostienen a estas organizaciones, comentó. Villeda dijo que las reuniones con los funcionarios estadounidenses incluyen coordinación de casos, intercambio de información, extradiciones y mecanismos de asistencia jurídica. El ministro añadió que el trabajo conjunto entre ambos países antecede a la llegada de los fiscales federales. Según Villeda, Estados Unidos ha apoyado durante años el fortalecimiento de las instituciones guatemaltecas de seguridad y justicia mediante asistencia técnica, capacitación, intercambio de información y desarrollo de unidades especializadas. El ministro afirmó que Gobernación buscará fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad, mejorar el intercambio de información y profundizar la cooperación operativa con el MP y las autoridades estadounidenses. Estados Unidos puede contar con Guatemala como un socio serio, comprometido y sobre todo confiable, comentó. Cooperación más allá de las fronteras Brian Skaret, fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, explicó que su trabajo incluye la cooperación internacional para obtener evidencia en otros países, llevar a fugitivos ante la justicia y fortalecer las alianzas con autoridades extranjeras. Skaret señaló que la cooperación con Guatemala tiene cuatro prioridades acciones contra organizaciones terroristas, casos de tráfico de personas, avances en extradiciones y coordinación con el equipo del Departamento de Justicia en Guatemala. Los criminales ven las fronteras como una oportunidad para actividades ilícitas, mientras que los fiscales miran más allá de esas mismas fronteras y ven socios en esta lucha, declaró Skaret. Es por eso que estamos trabajando con nuestros socios de aplicación de la ley de Guatemala para fortalecer la cooperación contra las organizaciones terroristas y en casos de tráfico de migrantes, asegurar más extradiciones de prófugos estadounidenses y llevar a los delincuentes ante la justicia, sin importar dónde operen, añadió. Casos y operaciones conjuntas Víctor Pablo White, fiscal federal del Distrito Sur de California, señaló que las organizaciones dedicadas al narcotráfico y al lavado de dinero operan más allá de las fronteras y destacó la cooperación de Guatemala para desmantelar operaciones de carteles que trafican cocaína hacia Estados Unidos, como Los Huistas. Justin Simmons, fiscal federal del Distrito Oeste de Texas, expuso como ejemplo de esa cooperación un caso ocurrido en San Antonio, Texas, en junio del 2022, en el que migrantes murieron dentro de un tráiler. Según Simmons, entre las víctimas hubo 21 guatemaltecos y la colaboración con fiscales de Guatemala permitió llevar ante la justicia estadounidense a integrantes de la estructura. Estas organizaciones necesitan entender que no pueden esconderse en Estados Unidos y que ya no pueden esconderse en Guatemala, afirmó Simmons. De acuerdo con las autoridades estadounidenses la cooperación incluye el trabajo de las Fuerzas de Tarea Conjuntas Alpha y Vulcano, además de la participación de agencias estadounidenses como la DEA, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional. Andrews afirmó que la visita busca traducir esa coordinación en investigaciones y procesos judiciales. Esta visita sin precedentes es prueba de que cuando Estados Unidos se compromete, actúa. No estamos aquí para hablar de problemas, estamos aquí para confrontarlos y resolverlos junto a Guatemala, indicó.

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“Hay debilidad institucional del TSE, debilidad e instrumentalización de partidos políticos, sistema de justicia débil y cooptado, el resultado: Hagan todo lo posible y traten de guardar las apariencias, y si no se puede aparentar, para eso están los amigos en puestos de decisión”, comentó Hidalgo.

En las elecciones del 2023, el TSE quedó debilitado debido a una serie de problemas desde la fase inicial del proceso, que fue documentada en las reuniones semanales de la autoridad electoral con los representantes de los partidos políticos.

Pero esa serie de desaciertos se intensificaron, a decir de las fuentes, en cercanías de las votaciones, lo que hace que las actuales autoridades deban ser más cuidadosos para evitar dudas para las elecciones generales del 2027.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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