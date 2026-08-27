TSE lanzará en septiembre una app para denunciar campaña electoral anticipada

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) lanzará en septiembre una aplicación móvil que permitirá a la ciudadanía fiscalizar y denunciar en tiempo real posibles actos de campaña electoral anticipada y el uso indebido de recursos públicos.

La plataforma facilitará el envío de fotografías, enlaces y otras evidencias digitales, que serán remitidas a la Inspección General para su análisis e investigación.

La herramienta fue anunciada por el magistrado y presidente del TSE, Mario Velásquez, en una reunión con representantes de las organizaciones políticas.

El TSE ya da seguimiento a 160 denuncias y ahora enfoca su atención en el espacio digital debido al aumento de contenido publicado en redes sociales, informó a finales de julio pasado.

Requisitos del TSE para denunciar: ¿Por qué la aplicación no aceptará reportes anónimos?

Velásquez enfatizó en que la herramienta exigirá que los reportes estén debidamente fundamentados y que se identifique a quien denuncia, con el propósito de evitar señalamientos falsos motivados por pugnas partidarias.

"Esta plataforma esperamos tenerla lista para el próximo mes donde ya puedan desarrollar todas las denuncias no anónimas. Recuerden que las denuncias tienen que ser fundamentadas y presentadas por personas que puedan ser identificadas, por la razón que al ser un proceso electoral saldrán muchas denuncias ciertas, pero habrá muchas denuncias espurias por razones políticas", explicó entonces Velásquez.

El magistrado añadió que la vía digital no sustituye los canales tradicionales, por lo que el TSE mantendrá la recepción presencial de denuncias en sus oficinas centrales y delegaciones departamentales.

¿Cómo procesa el TSE una denuncia por campaña anticipada según la LEPP?

Cualquier alerta o expediente de este tipo es procesada y si avanza, activa el procedimiento sancionatorio establecido en el artículo 62 Quáter del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).

El proceso de revisión consta de distintas fases y toma aproximadamente un mes:

Investigación administrativa: La Inspección General evalúa los indicios recopilados de forma presencial o digital. Audiencia en la Inspección General (5 días): Se notifica al señalado para que presente sus alegatos de defensa. Dictamen de la Inspección (5 días): Se determina si se archiva el expediente o se remite el informe al Registro de Ciudadanos. Apercibimiento (8 días): El Registro de Ciudadanos fija un plazo de ocho días para retirar la publicidad o cesar la infracción. Audiencia del Registro (5 días): Se abre un período para presentar pruebas de descargo antes de emitir un fallo. Resolución final (5 días): Se emite la sanción o se desestima definitivamente el caso.

A la vez, el TSE ya abrió más de un centenar de expedientes, entre ellos contra Neto Bran, Herman Echeverría y Manuel Archila.

También investiga a Nancy Bran, hermana del alcalde de Mixco, por la entrega de alimentos y una mayor actividad en redes sociales, pese a no tener una candidatura anunciada.

La Inspección General indicó un mes atrás que los señalados en estos casos ya habían sido notificados y se les había otorgado un plazo de cinco días para defenderse.

Hasta ahora no hay sanciones.

Elecciones del 2027: ¿Cuántos partidos políticos y empadronados participarán en la contienda?

El desarrollo de herramientas de fiscalización en tiempo real cobra relevancia ante el panorama que se perfila para las elecciones generales del 2027, caracterizado por el crecimiento sostenido del electorado y una amplia oferta partidaria.

Actualmente, Guatemala se encamina a la contienda con 25 partidos políticos vigentes y más de 20 comités proformación que buscan constituirse como nuevas agrupaciones.

Analistas coinciden en que este escenario incluye tanto nuevas propuestas como figuras del pasado que buscan resurgir bajo nuevas siglas para desmarcarse del desgaste político.

El TSE proyecta atender a un padrón electoral de más de 10.7 millones de ciudadanos en el 2027.

Indicador Cifra Actual Proyección 2027 Padrón general 10.19 millones de ciudadanos 10.71 millones de ciudadanos Nuevos empadronados (2026) 400 mil inscritos Continúa en ascenso Voto en el extranjero 94 mil empadronados 95 mil proyectados Distribución por género 53.8% mujeres / 46.2% hombres Tendencia estable

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Inteligencia artificial y desinformación: ¿Qué retos enfrentará el TSE para fiscalizar contenidos manipulados?

Además de la fiscalización en campo y de vallas, la denuncia de campaña anticipada enfrentará el reto del uso de la inteligencia artificial (IA) y su potencial para generar desinformación o contenido manipulado (deepfakes).

Aunque el TSE ha discutido iniciativas como la creación de un observatorio con el apoyo de universidades, analistas han advertido sobre retos institucionales, como la falta de una regulación clara para delimitar formalmente qué se entenderá por desinformación y establecer si las restricciones se aplicarán a partidos, candidatos o a ambos, a fin de evitar arbitrariedades.

Otro de los aspectos señalados es la velocidad de respuesta ante las dinámicas tecnológicas, que podrían superar la capacidad institucional del TSE. Además, la falta de marcos específicos en la LEPP deja una "cancha abierta" a las agrupaciones.

Los expertos coinciden en que la principal afectación recae en el electorado, pues la ciudadanía enfrentará mayor dificultad para distinguir entre material auténtico y contenido manipulado.

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