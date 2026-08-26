SIP-245: ¿Cómo es el nuevo sistema del TSE y qué función tendrá en las elecciones en 2027?

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializó el desarrollo del Sistema de Información Preliminar (SIP-245), la plataforma tecnológica que sustituirá al sistema de TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) utilizado en el 2023.

A diferencia del modelo anterior, adquirido a un proveedor externo por cerca de Q148 millones, esta nueva herramienta está siendo diseñada desde cero por la Dirección General de Informática del TSE.

A diferencia de las elecciones pasadas, el diseño, la estructura y la custodia del software estarán bajo control institucional directo.

Josué Illescas, director de Informática del TSE, enfatizó que, aunque contratarán componentes técnicos específicos con empresas privadas, el control del sistema no se delegará a terceros.

¿Qué significa SIP-245 ?

El sistema debe su nombre, SIP-245, al artículo 245 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), el cual exige al TSE hacer públicos los resultados electorales parciales y definitivos tras la jornada de votaciones.

Para los comicios del 2027, las autoridades proyectan procesar el voto de más de 11 millones de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, distribuidos en unas 29 mil 450 Juntas Receptoras de Votos (JRV) en el país.

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¿Cómo funciona el SIP-245? Los 7 pasos del acta electoral

En su presentación, las autoridades del Tribunal indicaron que el SIP-245 se cimenta en tres ejes de operación: rapidez para publicar tendencias poco después del cierre de mesas, transparencia en la consulta de actas y trazabilidad para vincular cada dato divulgado directamente con su mesa de origen.

Asimismo, para evitar caídas del sistema, cada recinto contará con cinco capas de comunicación y hasta cuatro mecanismos de contingencia, según una presentación oficial del sistema.

El recorrido del acta: de la mesa al portal de publicación

El TSE mantendrá a las Juntas Receptoras de Votos como la única fuente primaria de información, por lo que el sistema no interpretará ni modificará los datos de las actas, amplió el director de Informática.

La transmisión de las 147 mil 250 actas estimadas seguirá un flujo estricto de siete pasos:

Paso 1 - Escrutinio: Conteo físico de papeletas en la mesa por los integrantes de la JRV e inspectores electorales

Conteo físico de papeletas en la mesa por los integrantes de la JRV e inspectores electorales Paso 2 - Llenado del acta: Registro de los resultados oficiales en el Acta Final de Cierre y Escrutinios

Registro de los resultados oficiales en el Acta Final de Cierre y Escrutinios Paso 3 - Movilización interna: Traslado del documento físico hacia el Centro de Escaneo y Captura (CEC) en el mismo recinto

Traslado del documento físico hacia el Centro de Escaneo y Captura (CEC) en el mismo recinto Paso 4 - Captura y escaneo: Digitalización del acta en quioscos tecnológicos, a cargo de un miembro de la JRV en presencia de fiscales

Digitalización del acta en quioscos tecnológicos, a cargo de un miembro de la JRV en presencia de fiscales Paso 5 - Transmisión: Envío seguro de las imágenes y los datos procesados hacia los servidores centrales

Envío seguro de las imágenes y los datos procesados hacia los servidores centrales Paso 6 - Verificación: Validación permanente en el Centro Nacional de Información para confirmar la integridad del archivo recibido

Validación permanente en el Centro Nacional de Información para confirmar la integridad del archivo recibido Paso 7 - Publicación: Divulgación pública de los resultados preliminares a través de las plataformas digitales del TSE

¿Cuál es el rol del auxiliar técnico en el SIP-245 del TSE?

Para respaldar el escaneo en los cerca de 5 mil 600 Centros de Escaneo y Captura, el TSE asignará un auxiliar técnico por cada 15 mesas de votación como máximo.

Su función será estrictamente operativa y de soporte logístico.

Las tareas del personal técnico comprenden:

Verificación previa: Revisar computadoras, escáneres, proyectores y enlaces de conectividad antes del inicio del evento electoral

Revisar computadoras, escáneres, proyectores y enlaces de conectividad antes del inicio del evento electoral Acompañamiento: Brindar asistencia técnica a las JRV durante la captura y el escaneo de la documentación

Brindar asistencia técnica a las JRV durante la captura y el escaneo de la documentación Reporte de incidencias: Notificar problemas al Centro Nacional e implementar el plan de contingencia si falla la red

El TSE resaltó que el auxiliar técnico no manipulará ni escaneará el acta original ni tomará decisiones sobre los resultados.

La digitalización recaerá, según lo descrito, en la junta de ciudadanos, mientras que en cada recinto habrá un "cuarto de crisis" para resolver imprevistos en tiempo real.

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