TSE deja atrás el TREP y presenta el SIP 245 para las elecciones generales del 2027

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció este martes 25 de agosto que el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) dejará de ser la herramienta para el procesamiento de datos durante las elecciones generales del 2027 y, en su lugar, se implementará el Sistema de Información Preliminar 245 (SIP 245).

El TREP fue un sistema cuestionado durante y después del proceso electoral del 2023, tanto por la transmisión de datos como por el sistema de compra utilizado, lo que derivó en un caso penal que llevó ante la justicia a varios exmagistrados del TSE por una supuesta sobrevaloración del sistema, que tuvo un valor de Q148 millones.

La presentación del SIP 245 se efectuó durante la reunión mensual de partidos políticos y personal del TSE. No se han dado detalles del costo del sistema.

Josué Illescas, director de Informática del TSE, dijo durante su intervención que su unidad tendrá todo el control, diseño y estructura del nuevo sistema durante los comicios. Agregó que, aunque se apoyan en componentes técnicos por medio de proveedores, todo el desarrollo del sistema está a cargo de su dirección.

Además, Illescas enfatizó que la única fuente de datos que será validada durante las elecciones del 2027 serán las juntas receptoras de votos, que se encargarán de la transmisión de los resultados electorales.

El SIP 245 agrupará los datos preliminares de cada centro de votación en un quiosco, donde se hará el escaneo de actas y la verificación de datos. El procedimiento estará a cargo de un integrante de la Junta Receptora de Votos, en compañía de los fiscales de mesa, para asegurar el proceso de verificación.

Para garantizar la transparencia del proceso, Illescas dijo que cada centro de votación contará con el apoyo de uno o dos auxiliares técnicos para brindar soporte en la verificación de los equipos. Además, en los centros de votación habrá un cuarto de crisis para gestionar las posibles incidencias.

Illescas dijo que para las elecciones generales del 2027 habrá 29 mil 450 juntas receptoras de votos y mesas electorales, 147 mil 200 actas para el escrutinio ese día y 11 millones de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

Caso TREP

Datasys es la empresa que vendió el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) por Q148 millones al Tribunal Supremo Electoral de Guatemala.

El Ministerio Público (MP) sospechaba de una aparente sobrevaloración en la compra del TREP. Este sistema fue adquirido a la empresa Datasys, que a su vez subcontrató a la empresa Podernet, lo que el MP consideró una maniobra administrativa.

El contrato fue suscrito el 15 de marzo del 2023; sin embargo, el Ministerio Público señaló que hubo irregularidades en el proceso, por lo cual solicitó el retiro de la inmunidad de los ahora exmagistrados del TSE Irma Palencia, Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas. Luego de haber sido desaforados por el Congreso el 30 de noviembre del 2024, salieron del país, y el 11 de enero último se confirmaron las órdenes de captura en su contra.

Con información de Óscar Vázquez

Este martes 25 de agosto se llevó a cabo la reunión mensual entre el Pleno de Magistrados del #TSEGuatemala y representantes de partidos políticos.



Durante el encuentro se informó sobre la cantidad de medios de comunicación inscritos para difundir propaganda electoral durante… pic.twitter.com/aUpxbuar0P — TSE Guatemala (@TSEGuatemala) August 25, 2026

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