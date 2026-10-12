Congreso juramentará a nueva presidenta del OJ y discutirá iniciativas de teletrabajo y ciberseguridad

La instancia de jefes de bloques definió los temas que serán discutidos y aprobados en la sesión ordinaria que se llevará a cabo en el hemiciclo del Legislativo este martes 13 de octubre, a partir de las 14 horas.

Al término de la reunión de la citada instancia, el presidente del Legislativo, Luis Contreras, dio a conocer detalles de algunas de las propuestas que serán discutidas en la sesión plenaria. Entre estas destacó que se conocerá en tercera lectura, por artículos y redacción final, la iniciativa 6518, que contiene las reformas al Código Civil sobre la disolución de los bienes en común dentro del matrimonio y la tutela. También la iniciativa 6711, para la exoneración del impuesto al valor agregado (IVA) y derechos arancelarios a las importaciones de bienes, suministros, donaciones e insumos que realice el Departamento de Agricultura de Estados Unidos de América, así como la iniciativa 6502, que propone la creación de la Ley de Protección del Menor y sus Relaciones Paterno-Filiales.

En tercer debate se conocerán la iniciativa 6556, que dispone aprobar la Ley de Teletrabajo, y la iniciativa 5504, que dispone aprobar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable.

Mientras que en primera lectura se conocerá en el pleno la iniciativa 6347, que contiene la Ley de Ciberseguridad, entre otras propuestas.

En cuanto a la iniciativa de Ley de Ciberseguridad, Contreras indicó que se tiene previsto instalar una mesa técnica con representantes del sector bancario y los ponentes del proyecto de ley, con el objetivo de analizar e incorporar algunos contenidos propuestos por dicho sector. La mesa será instalada el próximo miércoles, afirmó el presidente del Legislativo.

Contreras también indicó que se realizará la juramentación de la nueva presidenta del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia, Jenny Noemí Alvarado Tení, quien fue elegida como presidenta del OJ para el período 2026-2027.

En la reunión de la instancia de Jefes de Bloque de este lunes también se definió la agenda de las sesiones ordinarias que se realizarán los jueves 15 y 22 de octubre. Para el jueves 15 se agendó la continuación de la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, y las interpelaciones a la ministra de Trabajo, Miriam Roquel, y a la ministra de Comunicaciones, Norma Zea.

Para el jueves 22 también se agendaron la continuación de la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, y las interpelaciones a las ministras citadas. Además, se agendó la interpelación al ministro de Salud, Joaquín Barnoya.

La agenda para el jueves 22 se definió este lunes debido a que los diputados no acudirán al Congreso el próximo lunes 19, por el traslado del asueto del 20 de octubre, cuando se conmemora el Día de la Revolución, que este año es el martes.

Exministro de Finanzas regresa al Congreso

Según indicó el presidente del Congreso, Luis Contreras, se espera que durante esta semana regrese a ocupar su curul como diputado el exministro de Finanzas, Jonathan Menkos, quien se estaría integrando al trabajo legislativo durante la presente semana.

Contreras afirmó que ya recibió la solicitud de Menkos, quien se estaría incorporando al Congreso este lunes o, a más tardar, el martes 13 de octubre.

Jonathan Menkos tomará de nuevo su curul en el Congreso, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgara un amparo provisional al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y al diputado de Vamos Allan Rodríguez, quienes accionaron legalmente en contra de la decisión del presidente Bernardo Arévalo, quien había designado a Menkos como presidente del Banco de Guatemala (Banguat).

De esa cuenta, el exministro de Finanzas regresará a tomar posesión de su curul en el Congreso, la cual había sido ocupada por la diputada Olga Villata desde enero del 2024.