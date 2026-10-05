Comisión del Congreso define cronograma para elegir a seis relatores de la Oficina contra la Tortura

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República aprobó el cronograma para elegir a tres relatores titulares y tres suplentes de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura (OPT), quienes ejercerán durante cinco años.

La Oficina es el mecanismo encargado de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Aunque fue creada legalmente en el 2010, comenzó a funcionar y sus primeros relatores fueron juramentados hasta marzo del 2014.

Entre sus labores se encuentran la recepción de denuncias, la supervisión y la verificación en cárceles, además del seguimiento de situaciones que puedan afectar los derechos de las personas privadas de libertad.

La elección de los nuevos relatores ocurre mientras la OPT administra un presupuesto de Q40 millones para el 2026. El monto representa un aumento frente a los Q35 millones que la institución tuvo asignados en el 2025.

Cronograma: así se elegirá a los nuevos relatores

La comisión estableció 12 etapas para la selección, desde la convocatoria y la recepción de expedientes hasta las entrevistas públicas y la conformación de la nómina de nueve candidatos que será enviada al pleno del Congreso.

Las principales fechas previstas son:

9 de octubre: publicación de la convocatoria

publicación de la convocatoria 12 y 13 de octubre: recepción de expedientes, de 9 a 16 horas

recepción de expedientes, de 9 a 16 horas Posteriormente: revisión de expedientes, recepción de objeciones o tachas y pruebas de descargo

revisión de expedientes, recepción de objeciones o tachas y pruebas de descargo 26 y 27 de octubre: entrevistas públicas a los aspirantes

entrevistas públicas a los aspirantes 6 de noviembre: fecha prevista para trasladar la nómina al pleno del Congreso

La tabla de gradación que utilizará la comisión tomará en cuenta los méritos éticos, académicos y profesionales, la proyección humana, el plan de trabajo y el desempeño durante la entrevista pública.

La comisión también aprobó el formulario que deberán presentar los aspirantes junto con su expediente y definió aspectos relacionados con la duración de las entrevistas. (Foto Prensa Libre: Congreso de la República)

¿Cuáles son las funciones y el alcance de la Oficina de Prevención de la Tortura?

De acuerdo con información presentada por la propia OPT ante la Comisión de Derechos Humanos sobre su desempeño, en el 2024 recibió denuncias relacionadas con los casos de 485 personas y en el 2025 la cifra reportada fue de 533.

La institución también informó que había capacitado a 20 mil 925 personas y que desarrolla su trabajo mediante cuatro ejes principales.

En junio de este 2026, durante una citación legislativa sobre la situación de las cárceles, un relator de la OPT informó que la oficina había recibido 178 denuncias por el cobro ilegal de la denominada “talacha”, con montos que, según los casos reportados, oscilaban entre Q5 mil y Q45 mil.

Oficina administra un presupuesto de Q40 millones en el 2026

Según la información presentada por la OPT ante la sala legislativa, los recursos del 2026 están destinados al desarrollo de programas de divulgación y capacitación de personal, además de las actividades propias de la institución.

Entre las acciones reportadas por la oficina también se encuentran convenios con el Instituto Guatemalteco de Migración y la Organización de Estados Americanos (OEA) para capacitar personal, así como el seguimiento de situaciones relacionadas con las condiciones de las personas privadas de libertad.

La Comisión de Derechos Humanos realizará su próxima sesión extraordinaria el jueves 8 de octubre, un día antes de la publicación prevista de la convocatoria.

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