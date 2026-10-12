Jonathan Menkos regresará al Congreso tras quedar fuera del Banguat por orden de la CC

Jonathan Menkos, exministro de Finanzas, regresará a ocupar su curul como diputado oficialista en el Congreso, luego de que su nombramiento como presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y la Junta Monetaria (JM) fuera anulado por la Corte de Constitucionalidad (CC), informaron este lunes 12 de octubre fuentes legislativas.

Aunque la fecha exacta del regreso de Menkos al Congreso no fue revelada, el presidente del Organismo Legislativo, Luis Contraras, dijo que sí es un hecho que retome sus funciones en el Parlamento.

“Ya se va a incorporar. A partir de hoy, creo, o mañana, no estoy seguro, pero si se va a incorporar, eso si se lo puedo decir”, comentó de forma escueta el presidente del legislativo.

El regreso de Menkos al Legislativo se debe a que no pudo ejercer como presidente del Banguat y de la JM, luego de que la CC anulara el nombramiento del presidente Bernardo Arévalo, tras resolver un paquete de acciones legales que dudaban del perfil del funcionario para dirigir el banco central, puesto que tomó posesión sin renunciar de su curul como diputado.

Entre las acciones se incluyen un amparo del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala (Cacif); y otro del diputado de oposición, Allan Rodríguez.

El Organismo Ejecutivo justificó el nombramiento tomando como base el permiso que el Congreso dio a Menkos para ausentarse como diputado y tomar el cargo de ministro de Finanzas, esto en enero de 2024.

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