Presidente del Congreso fija postura sobre salarios de diputados, elecciones de segundo grado y ley de lavado de dinero

Luis Contreras, presidente del Congreso, en entrevista en Prensa Libre Radio este miércoles 11 de febrero, se refirió a las iniciativas de ley que, según él, son prioritarias para su aprobación en el pleno.

Contreras está en su sexta legislatura e indicó que, con el pasar de los años, han aumentado a 16 los bloques legislativos en el Legislativo.

Dijo que es gratificante ocupar la presidencia y que está “contento con la luna de miel” que vive con sus compañeros, y espera que dure siquiera hasta el 1 de agosto de este año.

Destacó que ha privilegiado el diálogo con los distintos bloques de legisladores.

Luego indicó que las elecciones de segundo grado, para él, son de “primerísimo grado”.

En el caso de los candidatos a magistrados que serán propuestos al Tribunal Supremo Electoral (TSE), Contreras indicó que los candidatos tienen el derecho de cabildear sus votos con los diputados para que los legisladores los conozcan, lo que es legal.

Añadió que no pueden votar por alguien que no conocen, por lo que tienen la libertad de llegar al Congreso, y eso es público, pues no se debe satanizar a los diputados por hacer eso.

Explicó que los candidatos para ser magistrados al TSE necesitan 107 votos en el Congreso, algo que, según Contreras, no es fácil de conseguir.

En cuanto a las designaciones por parte del Congreso para magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Contreras explicó que hay una instancia intermedia. Añadió que convocan para que los interesados lleven los documentos y que la Dirección Legislativa los revisa; luego, los expedientes pasan a la Junta Mixta para verificar que cumplan los requisitos, pero no califican ni ven tachas; posteriormente, irá al pleno para la votación. Los candidatos necesitan 81 votos.

Cuando se le consultó cómo es su comunicación con el presidente Bernardo Arévalo, Contreras respondió que es buena: “De hecho, hoy voy a almorzar con él”.

Iniciativas de ley prioritarias

Contreras indicó que el Congreso tiene una agenda de país y destacó la firma del dictamen de la Ley de Puertos. Anunció que el martes 17 de febrero la tendrá en el pleno en el primer debate, y la siguiente semana podría ser el segundo, hasta llegar a la redacción final.

Destacó la iniciativa de Ley contra el Lavado de Dinero, la cual, según él, no tiene obstáculos, solo falta que se dictamine.

Añadió que esta ley es “importantísima, complicada”, y recordó que Guatemala es miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y se deben cumplir las obligaciones.

Recordó que, unos años atrás, Guatemala fue sacada de la lista, y fue “terrible”.

“El país debe entender que, sin esta ley, vamos a quedar fuera de toda situación económica. Su tarjeta de crédito probablemente no la pueda usar ni en Guatemala, mucho menos en otro país”, remarcó Contreras.

Explicó que el GAFI requiere 40 artículos y el Congreso quiere que la ley se quede con esa cantidad, por lo que no aceptarán lo que el Ejecutivo haya mandado adicional, pues quieren cumplir con lo requerido.

“Queremos la ley que necesita Guatemala para no entrar en una lista negra”, afirmó.

También indicó que es prioridad la Ley de Ciberseguridad y, según Contreras, es una ley “muy buena” y, tras un par de enmiendas, podría regresar al pleno del Congreso.

Además, es prioridad la Ley de Compras y Contrataciones, la cual quieren reformar, pues por ahora representa una desventaja, aunque podría presentarse una nueva ley en este ámbito.

Mencionó la ley de reguladores de velocidad y que hay empresarios que la aplican, pues las carreteras no están diseñadas para manejar a más de 80 kilómetros por hora.

Añadió que en Guatemala hay buses escolares modificados que pueden avanzar hasta los 160 kilómetros por hora.

Salario de los diputados

Ante la consulta sobre el aumento de salario aprobado para los diputados, Contreras indicó que “exageraron el sueldo”.

Dijo que el salario líquido de los diputados es de Q52 mil 500. “Creo que el diputado que trabaja se merece ese sueldo”, afirmó.

Dijo que la responsabilidad que tiene el diputado “es grande”, pues los distritales tienen que viajar e incurren en gastos. Añadió que el sueldo anterior era “bajo”, y están debajo de la media de Centroamérica.

