Aeropuerto Internacional La Aurora: estas son las 31 ciudades conectadas y las aerolíneas que operan en Guatemala

Viajar desde Guatemala hacia otros países ofrece cada vez más alternativas de conexión. La red de destinos incluye ciudades de Norteamérica, Centroamérica, el Caribe, Sudamérica y Europa, mientras algunas aerolíneas preparan nuevas operaciones para ampliar la oferta de vuelos.

Durante el primer Foro Internacional de Inversión e Innovación Turística (InverTur), organizado por el Banco de América Central (BAC), Harris Whitbeck, director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), informó que Guatemala ha incorporado 15 nuevas conexiones aéreas durante los últimos dos años y medio.

Por su parte, Erick Uribio González, administrador del Aeropuerto Internacional La Aurora, indicó que la terminal cuenta con 31 rutas aéreas y 15 aerolíneas comerciales en operación, además de otras compañías que preparan su llegada al país.

La ampliación de la conectividad facilita los viajes de los guatemaltecos, pero también permite acercar al país a mercados emisores de turistas, viajeros de negocios e inversionistas.

¿Cuáles son las 31 ciudades conectadas con Guatemala?

De acuerdo con la relación de destinos presentada por Whitbeck durante el foro, Guatemala mantiene conexiones aéreas con 31 ciudades de distintas regiones del mundo. La oferta se distribuye de la siguiente manera:

Norteamérica

Montreal Toronto



Estados Unidos Atlanta Boston Chicago Dallas Fort Lauderdale Houston Los Ángeles Miami Newark Nueva York Orlando San Francisco Washington



México Cancún Ciudad de México Guadalajara Mérida



Centroamérica y El Caribe Ciudad de Belice San José San Salvador Roatán San Pedro Sula Managua Ciudad de Panamá Punta Cana Santo Domingo



Suramérica Bogotá Medellín



Europa Madrid

Conexiones aéreas de Guatemala a octubre de 2026, con información compartida por el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) durante el foro InverTur el 28 de octubre. (Foto, Prensa Libre: Glenda Burrión

Nuevas rutas aéreas hacia Canadá, Estados Unidos y México

Uno de los avances destacados por Whitbeck fue la ampliación de las conexiones con Canadá, mercado hacia el cual Guatemala busca atraer a más visitantes.

El funcionario explicó que, después de varios años de conversaciones, Air Canada anunció inicialmente dos vuelos semanales entre Montreal y Guatemala. Posteriormente, la compañía elevó la frecuencia a tres vuelos por semana y decidió mantener la operación durante todo el año.

A esta conexión se suma Toronto, como parte de la expansión de los servicios hacia el mercado canadiense.

En cuanto a Estados Unidos, Whitbeck anunció que BermudAir comenzará a operar en diciembre una conexión que vinculará Boston, Guatemala y Belice. Esta operación ampliará las alternativas de viaje entre los tres destinos.

“Desde que llegamos al Inguat tuvimos claro que teníamos que cambiar la manera en que estábamos trabajando para posicionar a Guatemala. Había dos prioridades muy importantes: la primera era cambiar la narrativa sobre Guatemala en el extranjero y también mejorar justamente la conectividad”. Harris Whitbeck, director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat)

Por otra parte, México también figura entre los mercados con nuevas conexiones, con la incorporación de una ruta de Volaris hacia Guadalajara.

En el Caribe, Punta Cana destaca entre los destinos incluidos en la expansión de la conectividad aérea. Esta conexión amplía las alternativas para los viajeros interesados en uno de los principales destinos turísticos de República Dominicana.

Guatemala busca ampliar sus vuelos directos hacia Europa

Por ahora, Madrid es la única ciudad europea incluida en la relación de conexiones aéreas presentada durante el foro. Sin embargo, el Inguat busca abrir nuevas posibilidades en ese mercado.

Whitbeck informó que sostuvo una reunión en París con el director comercial de Air France, como parte de los acercamientos para ampliar la conectividad entre Guatemala y Europa.

Según explicó, las conversaciones se encuentran avanzadas y podrían generar resultados concretos próximamente. No obstante, todavía no se ha confirmado una nueva ruta europea ni una fecha para el inicio de operaciones.

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El funcionario también señaló que algunas aerolíneas norteamericanas han manifestado interés en establecer conexiones hacia Flores, Petén. Sin embargo, las compañías evalúan factores como la disponibilidad de infraestructura hotelera antes de tomar una decisión.

Este último aspecto muestra que la apertura de nuevas rutas no depende únicamente del interés de las aerolíneas, sino también de las condiciones que ofrece cada destino para recibir visitantes.

Más pasajeros y nuevos desafíos para La Aurora

El crecimiento de las conexiones aéreas también se refleja en el movimiento de pasajeros. Durante su presentación, Uribio González informó que el Aeropuerto Internacional La Aurora atendió a 5.1 millones de pasajeros durante el último año, con un incremento del 4.5%.

Ante esta mayor actividad, la terminal ha implementado cambios para mejorar la atención y responder a las necesidades de los viajeros.

“Ya vienen nuevos vuelos, ya vienen nuevas aerolíneas y eso es bueno para el país, pero para nosotros operativamente estamos viendo ahí cómo ordenamos el escenario” Erick Uribio González, administrador del Aeropuerto Internacional La Aurora

Entre los avances mencionados por el administrador figuran el fortalecimiento de los sistemas de seguridad, la mejora de los procesos migratorios y la recuperación de equipos operativos.

Asimismo, indicó que el personal de seguridad pasó de 100 a 300 agentes y que se habilitaron nuevos módulos migratorios para agilizar la atención de pasajeros.

A estos trabajos se suma la modernización de las bandas de equipaje y la automatización de procesos, con el propósito de aprovechar mejor los espacios y facilitar el tránsito dentro de la terminal.

El aumento de pasajeros y la llegada de nuevas compañías plantean un desafío para la capacidad del aeropuerto, que deberá acompañar el crecimiento de las operaciones con mejoras en sus instalaciones y servicios.

¿Qué aerolíneas operan o preparan vuelos hacia Guatemala?

La conectividad aérea del país involucra a compañías de diferentes mercados. Entre las aerolíneas mencionadas durante el foro se encuentran:

Aeroméxico

Air Canada

American Airlines

Avianca

Copa Airlines

Delta Air Lines

Iberia

Arajet

TAG Airlines

United Airlines

JetBlue

Alaska Airlines

Wingo

Frontier Airlines

BermudAir

CM Airlines

Volaris

Además, la oferta aérea también ha experimentado cambios durante 2026. El cierre de operaciones de Spirit Airlines representó la salida de una compañía que atendía el mercado guatemalteco, un antecedente que debe considerarse al analizar la evolución de las conexiones disponibles.

Más conexiones aéreas, más oportunidades para la economía

La conectividad aérea también influye en las decisiones de inversión y en el desarrollo de nuevos destinos turísticos. Whitbeck explicó que, antes de establecer nuevas rutas, las aerolíneas evalúan factores como la oferta hotelera, los proyectos turísticos y la demanda potencial de cada destino.

En este contexto, Esteban Velásquez, de la organización World Travel & Tourism Council (WTTC), señaló que Guatemala ocupa el tercer lugar entre las economías turísticas de Centroamérica, con un valor económico de US$6 mil 700 millones, detrás de Panamá y Costa Rica.

Esta posición refleja el potencial de la actividad turística para atraer inversiones y generar oportunidades económicas. Por ello, el desarrollo de infraestructura en regiones con potencial turístico, como Petén y la costa del Pacífico, puede contribuir a crear condiciones para atraer nuevas operaciones aéreas y facilitar la llegada de visitantes internacionales.

El director del Inguat destacó que ampliar las conexiones aéreas forma parte de la estrategia para incrementar el turismo internacional y promover inversiones en el país.

Sin embargo, el desafío será acompañar el crecimiento de la conectividad con mejores servicios aeroportuarios, infraestructura turística y suficiente capacidad hotelera. Esto permitirá que las nuevas rutas no solo amplíen las opciones de viaje, sino que también generen mayor actividad económica y oportunidades para distintas regiones de Guatemala.