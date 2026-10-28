Turismo mundial 2025: Guatemala crece 7.2% en gasto y expertos señalan los retos para competir

El turismo mundial mantuvo una tendencia de crecimiento durante el 2025, aunque con diferencias importantes entre regiones. Mientras Norteamérica, donde Estados Unidos constituye uno de los principales mercados, registró un menor dinamismo, Guatemala logró un incremento del 7.2% en el gasto de los visitantes internacionales, un resultado que abre oportunidades para fortalecer su competitividad y atraer nuevas inversiones.

El comportamiento del sector fue analizado durante el primer foro InverTur 2026, que reunió a especialistas nacionales e internacionales para analizar las oportunidades de inversión turística en Guatemala, las tendencias mundiales del sector y los desafíos para mejorar la competitividad del país como destino.

En este primer foro, se contó con la participación de especialistas del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) y de ONU Turismo abordaron las tendencias globales, el desempeño de Guatemala y las estrategias que han permitido a otros destinos posicionarse internacionalmente.

Esteban Velásquez, representante del WTTC, explicó que la industria de viajes y turismo continúa creciendo por encima de la economía mundial, aunque el desempeño varía entre regiones y mercados.

Según los datos presentados durante su conferencia, la actividad turística mundial creció 3.9% en el 2025, frente al 2.8% de la economía global.

En Norteamérica, el crecimiento del sector fue de 0.6%, mientras que el gasto de los visitantes internacionales disminuyó 3.3%. En contraste, Guatemala registró un incremento del 7.2% en ese último indicador.

El especialista destacó que el desempeño guatemalteco es positivo, pero señaló que los resultados deben aprovecharse para ampliar la presencia del país en nuevos mercados, fortalecer la conectividad y generar condiciones favorables para la inversión.

Una industria que sigue generando empleo y crecimiento

La industria de viajes y turismo representó cerca del 10% del producto interno bruto (PIB) mundial durante el 2025, según los datos compartidos por Velásquez.

Además, generó aproximadamente 366.5 millones de empleos, equivalentes a uno de cada nueve puestos de trabajo en el mundo.

El especialista destacó que, después de la pandemia, el sector se consolidó como una de las principales fuentes de empleo, al representar uno de cada tres nuevos puestos de trabajo.

Sin embargo, los resultados muestran diferencias entre regiones. Mientras Norteamérica registró un crecimiento de 0.6% en la actividad turística, Europa alcanzó 2.6%, y el conjunto de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe creció 3.2%.

En cuanto al gasto de los visitantes internacionales, Asia-Pacífico registró un incremento de 8.3%; África, 5%; Medio Oriente, 4.8%, y Europa, 1.3%. Norteamérica, por su parte, registró una reducción de 3.3% en ese indicador, lo que refleja diferencias en el comportamiento de los mercados internacionales.

Velásquez también explicó que, a escala mundial, aproximadamente el 75% del gasto turístico corresponde a viajes domésticos y el 25% a viajes internacionales.

Esta distribución evidencia la importancia del turismo interno para las economías, especialmente en países con mercados nacionales de gran tamaño, como Estados Unidos, México y Brasil.

Guatemala registra un crecimiento favorable

Uno de los resultados destacados durante la presentación fue el incremento del 7.2% en el gasto de los visitantes internacionales en Guatemala durante el 2025.

Velásquez consideró que el comportamiento es favorable y refleja oportunidades para fortalecer el posicionamiento turístico del país. Sin embargo, también señaló que Guatemala mantiene una alta concentración de visitantes procedentes de determinados mercados.

Según los datos presentados, El Salvador y Estados Unidos representan conjuntamente el 62% de las llegadas internacionales al país. Esta participación confirma la importancia de ambos mercados para la actividad turística guatemalteca, pero también plantea la conveniencia de diversificar los países de origen de los visitantes.

El especialista mencionó oportunidades para ampliar la presencia de Guatemala en Canadá, Europa y Sudamérica, sin dejar de fortalecer las relaciones con sus mercados tradicionales. La diversificación permitiría ampliar la base de visitantes y aprovechar el crecimiento de otros mercados emisores de turistas.

Otro de los desafíos es mejorar la conectividad aérea, un factor que influye directamente en la facilidad de acceso a los destinos y en las decisiones de viaje. En este punto citó que el único país europeo con el que se tiene una conexión es España.

Inversión turística: el siguiente desafío para Guatemala

Juan Antonio Gómez, especialista sénior de Proyectos en Innovación, Educación e Inversiones de ONU Turismo, explicó que el dinamismo del sector representa una oportunidad para Guatemala, pero que el crecimiento debe traducirse en inversiones y beneficios económicos sostenibles.

Durante su ponencia, señaló que el éxito turístico no debe medirse únicamente por el número de visitantes o los ingresos generados.

También es importante evaluar cuántos proyectos se concretan, qué empleos se crean, cuántas empresas locales participan en la actividad y qué proporción de los beneficios permanece en las comunidades.

Gómez identificó tres condiciones fundamentales para atraer inversiones: seguridad jurídica, acceso al financiamiento e innovación.

En materia regulatoria, destacó la necesidad de contar con normas claras, permisos transparentes y certidumbre para los inversionistas.

También explicó que los incentivos fiscales pueden contribuir a atraer capital, pero no sustituyen las condiciones necesarias para desarrollar proyectos viables.

El acceso al financiamiento constituye otro desafío, tanto para grandes inversiones como para pequeñas empresas que buscan integrarse a las cadenas de valor del turismo.

El especialista destacó que los proyectos pueden generar mayores beneficios económicos cuando los hoteles y otros establecimientos turísticos adquieren productos y servicios locales, trabajan con proveedores de las comunidades y crean oportunidades para pequeñas empresas.

¿Qué necesita Guatemala para aprovechar el crecimiento turístico?

Gómez explicó que ONU Turismo trabaja con distintos países para transformar las oportunidades turísticas en proyectos preparados para recibir inversión.

En Guatemala, destacó la presentación, en enero del 2025, de la guía Tourism Doing Business: Invirtiendo en Guatemala, orientada a dar a conocer las oportunidades del sector.

Sin embargo, señaló que la promoción de inversiones constituye solamente el primer paso.

El siguiente desafío es estructurar proyectos financiables, contar con información confiable, facilitar los procedimientos y fortalecer la colaboración entre instituciones públicas, empresas privadas y entidades financieras.

También mencionó el apoyo a la elaboración del Plan Maestro de Turismo Sostenible y otras áreas de cooperación, como la conectividad aérea, la mejora de la información económica mediante la cuenta satélite de turismo y el fortalecimiento de la oferta turística.

La innovación constituye otro elemento importante. Según Gómez, ONU Turismo ha seleccionado más de 500 empresas emergentes vinculadas con el sector a escala mundial, las cuales han obtenido conjuntamente más de US$2 mil millones en financiamiento.

No obstante, explicó que la innovación también puede desarrollarse mediante herramientas accesibles para pequeñas empresas, como las reservaciones por internet y los pagos electrónicos.

Ambos especialistas coincidieron en que Guatemala dispone de oportunidades para aprovechar el crecimiento del turismo internacional, pero necesita fortalecer la conectividad, diversificar sus mercados y facilitar las inversiones.

El desempeño favorable del 2025 representa una base para avanzar en estos objetivos y buscar que el crecimiento de la actividad turística genere mayores oportunidades económicas, empleos y desarrollo para las comunidades locales.